Startseite Korrektur: Portofino schließt Bohrvertrag für das Lithiumprojekt Yergo ab Pressetext verfasst von connektar am Do, 2021-08-19 19:20. Vancouver, B.C., 19. August 2021 - PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich zu berichten, dass das Unternehmen ein Bohrunternehmen für sein Lithiumprojekt Yergo in Argentinien beauftragt hat. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit dem Auftragnehmer zusammen, um den Standort aus logistischer Sicht für das bevorstehende Bohrprogramms des Unternehmens vorzubereiten. Die Wetterlage am Projektstandort ist derzeit typisch für das Ende der Wintersaison und der Salar führt viel Oberflächenwasser. Die Bohrungen sollen im Oktober beginnen, sobald die (trockeneren) Frühlingsbedingungen vorherrschen und die Genehmigungen erteilt wurden. Das Fachteam von Portofino hat zunächst 4 vorrangige Bohrziele ermittelt und der Bohrvertrag sieht Diamantbohrungen über mindestens 300 Meter vor. Die Bohruntersuchungen auf dem Projekt werden eine erste Bewertung des Volumens und des Lithiumgehalts der Sole und der Sedimente innerhalb des Beckens mit zuvor identifizierten Zonen ermöglichen. Das Lithiumprojekt Yergo Portofino hat die Möglichkeit, sich sämtliche Rechte am Projekt Yergo zu sichern, das sich auf 2.932 Hektar Grundfläche über den gesamten Salar Aparejos im südlichen Teil der weltbekannten Region des Lithium Triangle in Argentinien erstreckt. Das Projekt befindet sich nur 15 km südöstlich des Projekts 3Q, das von Neo Lithium Corp. im fortgeschrittenen Ausbaustadium exploriert wird. Eine geophysikalische Untersuchung und ein geochemisches Probennahme-Programm an der Oberfläche im Jahr 2021 identifizierten zwei große, anomale Teilbecken innerhalb des Salars Aparejos (Pressemeldung vom 6. April 2021). Das westliche Teilbecken hat eine ungefähre Oberfläche von 2.300 mal 1.000 m und eine modellierte Tiefe von rund 35 m. Das östliche Teilbecken hat eine unregelmäßige Oberfläche mit einer Länge von 1.800 bis 2.500 m und einer Breite von etwa 700 m; die modellierte Tiefe beträgt bis zu 65 m. Die Ergebnisse der Oberflächenproben bestätigten das Vorkommen von lithiumhaltigen Solen. Zehn Proben wurden entnommen und lieferten Werte von bis zu 336 mg/l Lithium und 7.159 mg/l Kalium. Das Verhältnis von Magnesium zu Lithium war mit im Schnitt von 1,51 darüber hinaus auch bemerkenswert niedrig. Qualifizierter Sachverständiger Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Andrew J. Turner, B.Sc., P.Geo. von APEX Geoscience Ltd., in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Über Portofino Resources Inc. Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Zu den Edelmineralprojekten des Unternehmens gehören die Projekte South of Otter und Bruce Lake, die sich im historischen Goldbergbaudistrikt Red Lake, Ontario, Kanada, in unmittelbarer Nähe des hochgradigen Goldprojekts Dixie von Great Bear Resources Ltd. befinden. Darüber hinaus besitzt Portofino drei andere Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Nickel-Kupfer-Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West im sich schnell entwickelnden Goldbergbaugebiet Atikokan. Zu den grünen Energieprojekten von Portofino gehören das Lithiumprojekt Allison Lake North (Ontario) und das Lithiumkonzessionsgebiet Yergo, das den gesamten Aparejos-Salar in der weltbekannten Region des Lithium Triangle (Anm.: Lithiumdreieck) in Argentinien umfasst. Weitere Informationen über das Unternehmen, seine Projekte und sein Management erhalten Sie auf unserer Website unter www.portofinoresources.com/ . Für das Board:

David G. Tafel

Chief Executive Officer Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Tafel

CEO, Director

604-683-1991 Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zum zukünftigen Betrieb von Portofino Resources Inc. (das Unternehmen). Alle zukunftsgerichteten Aussagen zur zukünftigen Planung und Betriebstätigkeit des Unternehmens - z.B. wie die Unternehmensführung die Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt bewertet - unterliegen möglicherweise bestimmten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Portofino Resources Inc.

