Startseite Lattenroste zum aufklappen - fertig montiert ohne Montage Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2021-08-19 16:28. Den Lattenrost2go erhalten Sie fix fertig aufgebaut, es ist keine Endmontage nötig. Das hierfür speziell entwickelte Klappgelenk macht es möglich den Lattenrost fertig montiert auf die Hälfte der länge zusammenzuklappen. Der Aufbau ist im nu erledigt, durch den platzsparenden zusammengeklappten Lattenrost ist dem einfachen Transport nichts mehr im Wege. Die stabile Rahmenkonstruktion besteht aus reinem Buchenholz während die Federleisten aus hochwertigem flexiblen Birkenschichtholz produziert worden sind. Diese Produktionsweise ermöglicht es, eine Belastung von 140kg auf die gesamte Liegefläche zu bieten. Die 28 flexible Federleisten in freigelagerten Duo Kautschuk-Kappen befestigt und bieten so eine optimale Federung sowie Gewichtsverteilung bei optimalen Liegekomfort. Geboten werden die Modelle FixSTAR, ein starrer Lattenrost. FlexSTAR ist der Lattenrost mit manuell verstellbarem Kopfteil und das Flakschiff im Hause Lattenrost2go ist der MotoSTAR er dort sind Kopf- und Fußteil elektrisch per Fernbedienung verstellbar. Lattenrost2go freut sich auf Ihren Besuch im Shop. Die Fox2Fox Gmbh ist ein junges Unternehmen das inovative und qualitativ Hochwerte Lattenroste anbietet. Diese sind in den Größen 80x200, 90x200 und 140x200 in starrer Bauweise, manuell oder elektrisch verstellbaren Kopfteilen erhältlich. Umwelt und Nachhaltigkeit wird bei uns groß geschrieben, deshalb wird nur Holz aus zertifizierten Betrieben verwendet und für verantwortungsvolle Wirtschaft stehen. Kontakt

