Startseite Mobilum Technologies geht Partnerschaft mit BTSE ein, um Papiergeld-zu-Kryptowährungs-Wechseldienste anzubieten Pressetext verfasst von connektar am Do, 2021-08-19 15:37. Vancouver (British Columbia), 19. August 2021. Mobilum Technologies Inc. (CSE: MBLM, OTC: MBLMF, FRA: C0B) (Mobilum oder das Unternehmen), ein technologieorientiertes Unternehmen, das traditionelle Finanzdienstleistungen durch eine konforme digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien zugänglich macht, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Partnerschaft mit BTSE Holdings Limited (BTSE), einer Börse für digitale Aktiva in mehreren Währungen, die ihren Nutzern auf der Handelsplattform von BTSE Dienstleistungen für die Umwechslung von Papiergeld zu Kryptowährungen bietet, eingegangen ist. Mobilum wird sein schnelles, sicheres, komfortables und vollständig FINTRAC- (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)-konformes Wechsel-Zahlungsgateway für BTSE bereitstellen, das es den Nutzern der Plattform ermöglicht, digitale Aktiva sofort und sicher mit Kreditkarten oder über 20 Papiergeld- oder digitalen Währungen zu kaufen. BTSE ist eine führende Plattform für den Handel mit digitalen Aktiva in mehreren Währungen (sofort zahlbar und Termingeschäfte) und bietet seinen eigenen BTSE-Token. Darüber hinaus bietet es außerbörslichen Handel, Zahlungs-Gateways sowie B2B-White-Label-Lösungen für andere Börsen und NFT-Marktplätze. Mobilum OÜ wird seinen Wechseldienst in die Spotbörse der BTSE integrieren, gefolgt vom Termingeschäftemarkt. Alle White-Label-Börsen, die von BTSE betrieben werden, werden auch den Wechselservice von Mobilum OÜ anbieten. Wir freuen uns sehr auf unsere Partnerschaft mit dem Team von BTSE, um deren Kunden die On-Ramp-Lösung von Mobilum für Fiatgeld zum Tausch in Kryptowährungen zur Verfügung zu stellen, meinte Wojciech Kaszycki, CEO von Mobilum OÜ. Nähere Informationen erhalten Sie über Ben Shamsian, Vice President, Investor Relations - Lytham Partners, unter der Rufnummer (646) 829-9701 oder per E-Mail an shamsian@lythampartners.com . Über Mobilum Technologies Inc. Mobilum Technologies Inc. (CSE:MBLM) (OTC:MBLMF) (FWB:C0B) ist ein technologieorientierter Anbieter von Zahlungsleistungen (Payment Service Provider/PSP), der es sich zur Aufgabe gemacht hat, über eine systemkonforme digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zum traditionellen Finanzsystem zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, mit Hilfe des von Mobilum entwickelten systemkonformen On-Ramp-Gateway Verbrauchern in aller Welt die Umwandlung von Fiat- in Kryptowährung zu ermöglichen. Mobilum betreibt Niederlassungen in Kanada, Hongkong, Polen und Estland. Weitere Informationen finden Sie unter Mobilum.com. Über BTSE BTSE ist eine führende Börse für digitale Aktiva und ein Fintech-Unternehmen, das seinen Nutzern einen einfachen und sicheren Weg für den Handel bietet. Das wachsende Angebot an Finanzdienstleistungen ist darauf ausgerichtet, Lösungen für digitale Aktiva mit traditionellen Finanzdienstleistungen zu verbinden. Die innovative Technologie von BTSE fördert Produkte und Dienstleistungen mit Spot- und Derivatehandel in mehreren Währungen sowie Börsen- und NFT-White-Label-Lösungen, außerbörslichen Handel, Asset-Management und Zahlungsgateways. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderen geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. In dieser Pressemeldung werden mit Begriffen wie vorhersehen, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, Plan, Prognose, möglicherweise, planen und ähnlichen Worten oder Ausdrücken zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gekennzeichnet. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), unterscheiden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert. Verwandte Links:

www.mobilum.com QUELLE: Mobilum Technologies Inc. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Mobilum Technologies Inc.

Peter Green

1050 - 1040 West Georgia Street

V6E 4H1 Vancouver, BC

Kanada email : info@mobilum.com Pressekontakt: Mobilum Technologies Inc.

Peter Green

1050 - 1040 West Georgia Street

V6E 4H1 Vancouver, BC email : info@mobilum.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 135 Benutzer und 1094 Gäste online.