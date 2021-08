Startseite Thomas Fundneider ist neuer Managing Director von SNP Schweiz Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2021-08-19 13:17. - Unter neuer Führung wird SNP das Geschäft in der Schweiz signifikant ausbauen

- Managing Director Thomas Fundneider kommt von Datavard Regensdorf (Schweiz) / Heidelberg, 19. August 2021 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für digitale Transformationsprozesse und automatisierte Datenmigrationen im SAP-Umfeld, hat in der Schweiz einen neuen Geschäftsführer bestellt. Der neue Managing Director Thomas Fundneider kommt von der Datavard AG. SNP hat den SAP-Datenspezialisten Ende Juli dieses Jahres übernommen. Im Zuge dessen stellt SNP sich neu in der Schweiz auf. Ziel ist es, durch das erweiterte Produktportfolio und die wachsende Partnerstruktur die Marktposition bei SAP-Anwenderunternehmen am Schweizer Markt nachhaltig zu stärken. Von den beiden Niederlassungen in Steinhausen (Kanton Zug) und Regensdorf (Kanton Zürich) aus wird SNP die Präsenz nachhaltig ausbauen. Zum einen verspricht sich das IT-Unternehmen davon, einfacher neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Zum anderen setzt SNP weiterhin konsequent auf Nähe zu Kunden und Partnern. Zu den Schwerpunktbranchen von SNP in der Schweiz gehören aktuell Life Sciences, Banken und Versicherungen, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Telekommunikation sowie die Fertigungsindustrie. Die Geschäftsführung der SNP (Schweiz) AG übernimmt Thomas Fundneider. Der neue Managing Director kam im September 2016 zur Datavard AG Switzerland. In den letzten fünf Jahren hat er die Geschäfte in der Schweiz geführt und leitete zudem als Vice President of Sales den Vertrieb in der Region EMEA. Zuvor war er bei verschiedenen, internationalen IT-Unternehmen in Management- und Vertriebspositionen tätig. Der 58-jährige Betriebswirt studierte an der Privaten Hochschule Wirtschaft (PHW) in Zürich und schloss dort mit einem Executive MBA, Leadership und Strategisches Management ab. "Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt mit Thomas Fundneider als Managing Director für die Schweiz einen ausgewiesenen Führungs- und Vertriebsmanager gewonnen haben", so Oliver Schwede, General Manager Central Europe bei SNP. "Gemeinsam wollen wir unser Geschäft in der Schweiz stark ausbauen und auf Basis der hervorragenden Referenzen und mit Unterstützung unserer Partner diesen spannenden Markt weiterentwickeln. Thomas Fundneider verantwortet die strategische Ausrichtung, hat einen exzellenten Kundenzugang und weiss, wie wir uns als führender Anbieter für Datentransformationen im Schweizer Markt positionieren." "Aus meiner Zeit bei Datavard kenne ich den Markt und die Kundenbedarf natürlich bestens. Im weit entwickelten Schweizer Markt stehen aktuell sehr viele Business- und IT-Transformationen an. SNP bietet hier einen erheblichen Mehrwert. Denn als Marktführer und einziger Anbieter können wir softwarebasiert Datentransformationen realisieren - und damit sicher, schnell und mit hoher Qualität", erklärt Thomas Fundneider, neuer Managing Director der SNP (Schweiz) AG. "SNP ist in Schweiz bereits heute ein relevanter Player im SAP-Markt. Wir haben aber noch viel mehr Potential und haben uns starke Wachstumsziele gesetzt." SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge® und dem SNP BLUEFIELDTM-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 144 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com Kontakt

