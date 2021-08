Startseite newgen medicals Funk-Hörsystem KH-520 Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2021-08-19 12:44. TV-Hörsystem mit Mikrofon: Fernsehen und Gespräche wieder gut verstehen - 3,5-mm-Klinke-Anschluss für vorhandene Kopfhörer oder Ohrhörer

- 2 LiPo-Akkus für bis zu 12 Stunden Gesamt-Laufzeit

- 2 Eingänge: 3,5-mm-Klinke und optischer Digitaleingang (Toslink)

- Zuschaltbares Mikrofon zur Verstärkung von Außengeräuschen wie z.B. Gesprächen

- 2in1-Basis- und Ladestation, bis zu 30 m Funk-Reichweite

- Integrierter Equalizer für individuelle Klanganpassung Das TV-Programm und Musik wieder laut und deutlich hören: Das Funk-Hörsystem ermöglicht hohe Lautstärken. Die Verstärkung nach eigenen Bedürfnissen regulieren - dank Balance-Regler für beide Ohren getrennt. Auch Gespräche besser verstehen: Mit dem zuschaltbaren Mikrofon nutzt man die Hörhilfe auf Knopfdruck auch als praktischen Hörverstärker und unterhält sich wieder ganz normal mit Familie. Mit jedem Kopfhörer nutzbar: Einfach den vorhandenen Ohrhörer oder Kopfhörer per Klinken-Anschluss am Funk-Empfänger einstecken. Die Hörgeräte koppeln: Moderne Hörhilfen mit integrierter Induktionsspule verbindet man sogar drahtlos mit den Funk-Hörsystem von newgen medicals (https://www.pearl.de/ar-2-43.shtml). So holt man sich beispielsweise den TV-Ton direkt über die Hörgeräte ins Ohr. Die Halsschlaufe des Funk-Empfängers dient dabei als Ringschleife und somit als Sender für die Hörgeräte. Findet überall Anschluss: Dank optischem Toslink-Digital-Eingang und universellem Klinken-Eingang schließt man die Funk-Hörhilfe an sämtlichen Audiogeräten an - z.B. Fernseher, HiFi-Anlage, Radio, MP3-Player u.v.m. Keine Ladepausen: Das Hörsystem wird mit 2 leistungsstarken LiPo-Akkus geliefert. So nutzt man die Hörhilfe, während der zweite Akku lädt. Praktisch: In der 2in1-Basis- und Lade-Station lädt man den Empfänger mit Akku und den Zusatzakku gleichzeitig. Mit beiden Akkus zusammen profitiert man von sagenhaften 12 Stunden Dauer-Laufzeit. Hohe Reichweite: Das kabellose Premium-Hörsystem reicht bis zu 30 Meter weit. So kann man sich damit ganz frei im Raum bewegen, ohne den Audio-Empfang von dem Fernseher oder der HiFi-Anlage zu verlieren. Durch das praktische Neckloop-Design hängt man den Funk-Empfänger mit der Schlaufe einfach um den Hals. - Funk-Hörsystem für Hörgeschädigte und Senioren

- Fernsehen und Musik wieder in angenehmer Lautstärke genießen

- Funk-Empfänger mit 3,5-mm-Klinkenanschluss für Ohrhörer oder Kopfhörer (bitte dazu bestellen)

- Praktisches Neckloop-Design: Schlaufe einfach um den Hals hängen

- Induktive Ton-Übertragung auf kompatible Hörgeräte: Halsschlaufe dient als Induktions-Ringschleife

- Störungsfreies 2,4-GHz-Funksystem mit bis zu 30 Meter Reichweite

- Lautstärke-Regelung direkt am Funk-Empfänger

- Integrierter Equalizer für individuelle Klanganpassung

- Als Hörverstärker verwendbar: zuschaltbares Mikrofon verstärkt Außengeräusche (z.B. Gespräche)

- Hörverstärkung: > 70dB

- Anschluss an sämtliche Audiogeräte: optischer Digitaleingang (Toslink), 3,5-mm-Klinke, Cinch (über Adapter)

- 2in1-Basis- und Ladestation: lädt Funk-Kopfhörer und Zusatzakku gleichzeitig

- Extralange Laufzeit dank 2 Akkus: bis zu 12 Std. Gesamt-Laufzeit (jeweils 6 Std. pro Akku)

- Stromversorgung: LiPo-Akku mit 350 mAh, lädt über die Ladestation (Netzteil enthalten)

- Maße: 55 x 14 x 9 cm, 200 g

- Funk-Empfänger inklusive Basis- und Ladestation, Netzteil, 2 Akkus, 3,5-mm-Klinke-Kabel, Audio-Adapter (Stereo-Cinch auf 3,5-mm-Klinke), optischem Digitalkabel und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107383516 Preis: 119,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8006-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8006-5250.shtml Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/aBBpGVsn Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen. Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit. Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten (www.pearl.de). Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert. Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

