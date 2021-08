Startseite Marktausblick für Smart Home mit wichtigen Branchenherstellern und Prognosen bis 2024 Pressetext verfasst von akashy am Do, 2021-08-19 11:23. Der Smart Home-Markt wurde nach Anwendungen in Lichtsteuerung, Sicherheit und Zugangskontrolle, HLK-Steuerung, Unterhaltung, häusliche Gesundheitsfürsorge, intelligente Küche und Haushaltsgeräte unterteilt. Unter diesen Segmenten haben die Segmente Home Appliances, Entertainment und Security & Access Control die höchste Nachfrage im Smart Home-Markt. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach intelligenten Waschmaschinen, Kühlschränken und Home-Energy-Dashboards unter anderem die Nachfrage nach Smart-Home-Geräten auf dem Smart-Home-Markt antreiben wird. Im regionalen Segment stellte Nordamerika mit einem Anteil von rund 60 % des weltweiten Smart Home-Marktanteils im Jahr 2016 den größten Markt für Smart Home dar und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum seine Dominanz fortsetzen. Es wird angenommen, dass Faktoren wie das hohe verfügbare Einkommen der Verbraucher in dieser Region und die zunehmende Neigung zur Automatisierungstechnologie die Expansion des Smart Home-Marktes in der Region Nordamerika fördern. Darüber hinaus stand die Region Europa an zweiter Stelle im globalen Smart Home-Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der steigende Bedarf an effizienten Energiesystemen und die zunehmende Anzahl neuer Wohnprojekte in Volkswirtschaften wie Japan und Südkorea das Wachstum des Smart Home-Marktes in der asiatisch-pazifischen Region vorantreiben werden. Laden Sie ein Beispiel für diesen strategischen Bericht herunter: https://www.researchnester.com/sample-request/2/rep-id-403 Der globale Markt für Smart Homes wird voraussichtlich bis Ende 2024 eine Bewertung von 130,1 Milliarden USD erreichen, wenn er im Zeitraum 2017-2024 mit einer robusten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,1 % wächst. Faktoren wie bessere Sicherheit in Kombination mit intelligenten und komfortablen Funktionen werden den Smart-Home-Markt voraussichtlich bis Ende 2024 durch nennenswerte Umsätze boomen. Zunehmende Bedenken der Verbraucher in Bezug auf die Sicherheit zu Hause, ihre Privatsphäre und eine bessere Gesundheitsversorgung sind einige der Faktoren, die das Wachstum von Smart Homes vorantreiben. Darüber hinaus wird angenommen, dass die zunehmende Akzeptanz des Internets der Dinge und das steigende verfügbare Einkommen der Verbraucher mit ihrer Neigung zu einem luxuriösen Lebensstil das Wachstum des Smart Home-Marktes weltweit ergänzen. Steigende Sicherheitsbedrohungen aufgrund des installierten Internets der Dinge in Kombination mit den hohen Kosten von Smart Homes dürften jedoch das Wachstum des Smart Home-Marktes in naher Zukunft hemmen. Darüber hinaus umfasst der Bericht für die eingehende Analyse die Wachstumstreiber der Branche, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiko, Marktattraktivität, BPS-Analyse und das Fünf-Kräfte-Modell von Porter. Dieser Bericht bietet auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der Hauptakteure des Smart Home-Marktes, einschließlich der Unternehmensprofilierung von Siemens AG, United Technology Inc., General Electric Company, Schneider Electric, Honeywell International Inc., Ingersoll-Rand PLC, Lutrons Electronics Co. Inc., Samsung Electronics Co. Ltd., Acuity Brends Inc., ABB Ltd. und Johnson Controls Inc. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

