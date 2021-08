Startseite Frauen und die Bedeutung von Weiblichkeit // Spruch des Tages 19.08.21 Pressetext verfasst von indayi am Do, 2021-08-19 09:52. Weiblichkeit ist ein Thema welche viele heutzutage diskutieren. Eine Seite spricht von „traditioneller“ Weiblichkeit, wie eine Frau dem Mann zu hören soll, die andere von moderner, welche nicht so einfach definiert werden kann. Du bist weiblich, wenn du dich weiblich fühlst, egal welches Geschlecht du hast. Aber was ist: Weiblichkeit?

Hier im Westen hat sich die Weiblichkeit mit der Frau selbst entwickelt. Heutzutage existiert die „traditionelle“ weise nicht mehr, Frauen arbeiten, sind selbstständig, tun, was sie wollen, was sie lieben. Und trotz allem gibt es immer noch viel für das sie kämpfen, und sie werden genutzt für Politik deswegen. Frauen in der Politik

Die Partei der Grünen hier in Deutschland ist bekannt dafür die höchste Frauenquote zu haben, und genau damit machen sie Wahlwettkampf. Frauen zuerst, schaut wie viele Frauen wir haben, ignoriert die Männer, die auf dem vergrößerten Bild dabei waren. Und dies ist nichts Schlechtes an sich. Mehr Frauen in der Politik ist etwas Gutes, aber warum wird deren Teilnahme so hoch angesehen zum Werben? Weil Politik für eine lange Zeit nicht, und immer noch nicht, als ein „weiblicher“ Beruf angesehen wird, sondern als ein „männlicher“. Sollte die Politik überhaupt ein „Geschlecht“ haben? Eher nicht, aber trotz allem führt es zurück auf unser westliches Prinzip der Weiblichkeit, wie sie sich verändert und wo sie heutzutage ist. Aber was ist mit Weiblichkeit außerhalb Deutschlands?

Westliche kennen wir, aber was ist mit Weiblichkeit aus anderen Ländern wie Afrika? Was ist anders? Was können wir von ihr lernen? Was haben wir schon von ihr gelernt, ohne es zu wissen? Bist du eine Frau welche wissen will wie sie ihre Weiblichkeit nutzen kann? Bist du jemand anderes der sie besser verstehen will? Der anderen Kulturen besser verstehen will? Dann bist du richtig hier

Wenn du mehr erfahren willst über das Thema der Weiblichkeit, und lernen willst wie du sie vielleicht nutzen kannst, so wie die Welt sie nutzt, dann lese Dantse Dantse's Buch „Erfolgsrezept Weiblichkeit 4.0 – mehr als Rosa, Lippenstift, High heels versus hart und männlich"

