Startseite Batteriedeckel-Abschirmung bringt die Automobilindustrie voran Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2021-08-19 09:30. Experten der STB Abschirmtechnik erklären, wie wichtig elektromagnetische Abschirmung in der Automobilindustrie ist. Mit der steigenden Nachfrage an Elektrofahrzeugen steigt auch der Gebrauch von Batterien. Diese sind zur Aufbewahrung der Energie essentiell und sollten daher gut geschützt werden - und hier kommt die STB Abschirmtechnik GmbH ins Spiel.

Die Firma, die sich in den letzten Jahren am Markt für elektromagnetische Abschirmung etabliert hat, beteiligt sich mittlerweile stark an der Weiterentwicklung der Technologie.

Was Viele gar nicht wissen: Überall, wo mit elektrischen Geräten gearbeitet wird, entsteht elektromagnetische Strahlung. Diese Strahlung wiederum kann andere Geräte in ihrer Funktion stören. In einem modernen E-Fahrzeug sind neben der Batterie, den Sensoren und dem Bordcomputer noch eine Vielzahl an elektrischen Bauteilen integriert, die sich alle gegenseitig stören können. Genau deswegen ist es wichtig, hier für eine gute Abschirmung zu sorgen.

Schon seit einigen Jahren ist die STB Abschirmtechnik daher auch in der Sensortechnik aktiv, mit steigender Nachfrage hat man nun aber auch den Fokus auf Batteriedeckel gelegt.

Starke Batterien sind für eine hohe Reichweite äußerst wichtig, weswegen viele Automobilhersteller hier ihren Fokus legen. Nicht umsonst wirbt ja auch fast jeder Elektrofahrzeugproduzent mit der potentiellen Reichweite der Autos.

Um sicherzustellen, dass die Batterien einwandfrei funktionieren, nutzt die STB Abschirmtechnik GmbH ein eigens entwickeltes, patentiertes Verfahren, um die Batteriedeckel so mit maximaler Effektivität metallisch zu beschichten. Dieses Verfahren ist sowohl materialschonend als auch hoch effektiv. Genauer darüber informiert das Unternehmen auf der Website.

Dort können sich auch Interessenten direkt bei dem Abschirmspezialisten melden, wenn Interesse an einer Zusammenarbeit besteht. Die STB Abschirmtechnik GmbH freut sich sehr, die Entwicklung in diesem Bereich mit voranzutreiben. Die STB-Abschirmtechnik GmbH ist ein Spezialist im Bereich der Oberflächentechnik. Hauptanwendungsbereiche sind: EMV-Beschichtungen, Abschirmung diverser Trägermaterialien, metallisches beschichten.

