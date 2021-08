Startseite Klemmleuchten fürs Zuhause und Büro Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2021-08-19 08:44. Diese funktionalen Leuchten, wie zum Beispiel die Artemide Tolomeo Klemmleuchte, lassen sich durch eine Klemme, denen sie ihren Namen verdanken, an nahezu allen Gegenständen, Geräten und Möbeln befestigen. Ein schwenkbarer Leuchtenkopf und ein beweglicher Arm, die sie von den klassischen Tischleuchten unterscheiden, unterstützen die Funktionalität und garantieren somit die optimale Ausleuchtung des gewünschten Bereichs. Durch die Wahl von LED-Lampen lassen sich die Intensität des Lichts und die Qualität desselben individuell regeln. Ein weiterer Vorteil: In der Regel können Klemmleuchten schnell und problemlos montiert werden. Das Design Ihrer Klemmleuchte - von schlicht bis ausgefallen Eine zweckmäßige Leuchte kann auch zum eigenständigen Designobjekt avancieren! Ob schlicht, traditionell oder avantgardistisch - sämtliche Vorstellungen finden Verwirklichung. Das beginnt bei der großen Farbauswahl und hört bei der Gestaltung lange noch nicht auf. Ihr persönlicher Einrichtungsstil wird eine Klemmleuchte wirkungsvoll unterstrichen. Was sollte beim Kauf der Klemmleuchte beachtet werden? Auch hier steht an oberster Stelle die Sicherheit: Ist eine hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden, wie es in Bädern, Küchen und Kellerräumen der Fall ist? Dann sollten besondere Schutzvorrichtungen eingeplant werden. Ihre Lampenonline GmbH

