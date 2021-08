Startseite Geile Krise - Ein inspirierender Lebensratgeber Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2021-08-18 13:16. Monika Fink will den Lesern mit "Geile Krise" dabei helfen, Krisen zu überwinden und ihren eigenen Weg zum Glück zu finden. Die Autorin schrieb dieses Buch, als sich der Covid-19 Virus von China aus über die Welt verbreitete. Sie sah diesen Moment als ihre Chance und nutzte diese. Die Corona Pandemie erstickte im Frühjahr 2020 weltweit das soziale und wirtschaftliche Leben. Das plötzliche Einsetzen von Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Home-Office und die menschliche Vereinzelung erwirkten alles in allem einen Zeitgewinn, der die Arbeit an diesem Buch beflügelte. Schon seit einigen Jahren zuvor hatte die Autorin geplant, dieses Buch zu schreiben. Die Idee dazu entstand auf dem Boden persönlicher Trennung und berufliche sehr relevanten Entscheidungen und beruflicher Neuorientierung, Verlust von Materiellem und gesundheitlicher starker Einschränkung. Vom Gefühl her hat sich die persönliche Krise auf die Gesellschaft ausgedehnt - und die Autorin will zeigen, dass man mit Krisen durchaus positiv umgehen kann. Die Leser finden in dem anregenden Buch "Geile Krise" von Monika Fink Krisen-Beispiele, Interviews, Tipps und Anregungen, wie sie ihren eigenen Weg finden. Die Autorin ist eine Business Botschafterin und Expertin für Neuausrichtung. Neben ihrer Arbeit als erfahrener Business Coach gibt sie ihr Wissen sehr gerne auch in Vorträgen oder Workshops als Speakerin weiter. Monika Fink präsentiert umfangreiches Know-how, neue Gedanken und kreative Lösungen für mehr Achtsamkeit, Klarheit und innere Kraft und Mut. "Geile Krise" von Monika Fink ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34952-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online"Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing. Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern. Pressekontakt: tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 127 Benutzer und 1060 Gäste online.