Gestern-Heute-Morgen - Philosophische Liebesgeschichte

Joachim Schmidt setzt mit "Gestern-Heute-Morgen" die verzwickte Liebesgeschichte zur Zeit des Ulmer Münsterbaues fort.

Die Leser reisen in Joachim Schmidts neustem Roman zum zweiten Mal in die Zeit des Ulmer Münsterbaues zurück und werden dort zu Zeugen einer besonderen Geschichte - doch in der Fortsetzung kehrt der Ich-Erzähler auch wieder in die moderne Zeit zurück, und fragt sich dort, ob er auch im digitalen Zeitalter die gleiche Art Liebe, die er im Mittelalter erfahren hat, finden kann. Für den Autoren ist die Liebe etwas Besonderes, doch kann auch ziemlich verzwickt werden, wenn die Umstände nicht ganz so passen, oder die Liebenden im eigenen Umfeld auf Widerstand stoßen. Genau eine solche Geschichte erzählt er in diesem Buch, das einen interessanten Bogen zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlägt. Vor allem wirft die Handlung auch einen Blick darauf, dass vieles nur deswegen geschehen kann, weil in der Vergangenheit dafür die Weichen gestellt wurden.

Auch im zweiten Band der etwas anderen Liebesgeschichte "Gestern-Heute-Morgen" schenkt Joachim Schmidt seinen Lesern ansprechenden Lesespaß, der unterhält und zum Nachdenken anregt. Der Autor, der so einigen tredition Lesern bereits durch seine anderen Bücher bekannt sein dürfte, wurde im Jahr 1944 geboren. Er ist Techniker, Sport- und Werklehrer, staatl. gepr. Masseur, Akupunktur-, Shiatsu- und Atemtherapeut und hat zudem eine Grundausbildung in Feng Shui. Er schreibt unterhaltsame und spannende Bücher zwischen Diesseits und Jenseits. Andere Werke, die via tredition erschienen sind, sind "Das Schicksalsrad", "Der Kelch", "Der Mann im Baum" und viele mehr.

"Gestern-Heute-Morgen" von Joachim Schmidt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21439-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online"Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

