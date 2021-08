Startseite Werte machen glücklich // Spruch des Tages 18.08.2021 Pressetext verfasst von indayi am Mi, 2021-08-18 10:15. Werte machen uns glücklich. Wenn wir uns selbst um einen tollen Charakter bemühen, profitieren auch wir selbst davon. Im Folgenden werden einige dieser Werte vorgestellt und erklärt. Vergebung

Kein Mensch ist perfekt, uns mit eingeschlossen. Da wir selbst eine Vielzahl an Fehlern und Schwächen ins uns haben, sollten wir lernen, anderen zu vergeben. Unsere eigenen Schwächen zu erkennen, zu diesen zu stehen und an ihnen zu arbeiten, ist wichtig auf dem Weg der Heilung und Befreiung. Wenn wir nun anderen Menschen gegenüber nachtragend sind, nicht vergeben können und deshalb hart zu ihnen sind, sie verurteilen oder gar auf sie schimpft, werden wir nie Ruhe finden. Selbstliebe/Liebe

Die Liebe ist Teil unserer Persönlichkeit. Wenn wir keine Liebe erfahren und auf der Suche nach ihr sind, fühlen wir eine Leere in uns. Doch wie finden wir diese Liebe? Die Antwort liegt bei dir selbst. Denn Liebe beginnt mit der Selbstliebe. Ein gesundes Selbstbewusstsein, der Glaube an dich selbst, eigene Akzeptanz deines Körpers, und Wertschätzung deiner Weiblichkeit gehören als eine Selbstverständlichkeit zur Liebe. Oft setzen wir Menschen falsch an und suchen die Liebe im Außen, machen sie abhängig von einer Person und erleben so immer wieder Enttäuschungen. Dies führt dazu, dass die innere tiefe Sehnsucht unerfüllt bleibt. Dabei sollten wir uns daran erinnern, dass Liebe nichts mit Besitzansprüchen zu tun hat. Vielmehr sind es Werte wie Geben, Ehrlichkeit, Respekt, Dankbarkeit usw. die die Liebe ausmachen. Mehr solcher Werte, die uns glücklich machen, findest du in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZV6uOslgu4o Wenn du noch mehr solcher hilfreichen Tipps möchtest, findest du sie im Ratgeber Es geht also doch – wenn Hoffnungen sich erfüllen, Leben ist so viel mehr als das, was wir sehen von Lina Emanuel. Erhältlich bei indayi.de Thalia Amazon Hugendubel sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen. Über die Autorin Lina Emanuel Lina Emanuel entdeckte ihr Talent zum Schreiben. Darin lag für sie eine Chance der Heilung, Aufarbeitung und Bewältigung. Ihr Ziel ist es, nicht nur mit ihren Büchern andere Menschen zu erreichen. Mit Enthusiasmus möchte Lina Emanuel Menschen mitreißen, berühren und bewegen. Diese wunderbare Lehre will sie leben und weiterreichen. Als Gründerin eines sozialen Projektes setzt sie sich zudem für die Würde von Frauen in gewaltgeprägten Lebenssituationen ein. Zentrales Thema ist die weibliche Beschneidung FGM/C.

Vor allem Frauen und Kindern zu helfen, mit ihnen die Freude am Leben und Gottes Liebe zu teilen und sie zu ermutigen, sich der Lehre der DantseLogik anzuvertrauen, ist das, was sie erfüllt. Über den Verleger www.dantse-dantse.com www.dantse-logik.com Folge uns auch auf Instagram, Facebook, und Twitter! Über indayi Komplettes Benutzerprofil betrachten

