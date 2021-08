Startseite Urlaub beflügelt jede Beziehung Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2021-08-17 17:14. Coney Island, 17.08.2021 - Nach den Restriktionen der Corona Krise begann im Sommer 2021 wieder die Urlaubssaison und damit die schönste Zeit des Jahres. Doch wie wirkt sich der Urlaub auf die Liebe aus? Fördern Ferien und freie Zeit die Beziehungsharmonie mit Sex, oder sind sie vielleicht schädliche Liebeskiller? Dazu hat TTPCG ® Singles (https://partner-computer-group.com/) nach ihren Erfahrungen aus früheren Partnerschaften befragt. Urlaubsreisen befeuern täglich die Beziehung und nachts die Liebe Mehr als die Hälfte der Befragten empfand den Urlaub als sehr positiv für ihre Beziehung und hat während des Urlaubs ihre Liebe wieder neu entdeckt. Frauen empfanden dies besonders intensiv. Die Mehrzahl der befragten Frauen sagte, dass sie sich in Urlauben wieder neu in ihren Partner verliebten. Gemeinsamer Urlaub und freie Zeit sowie raus aus dem Alltag wirken sich auch positiv auf das Sexleben aus. Nutzer der Dienste von TTPCG ® starten gemeinsam in den Urlaub Da man im Urlaub als Paar mehr Zeit füreinander hat, erleben Paare frischen Wind für ihre Liebe. Aber nur dann, wenn Mann und Frau auf einer Wellenlänge liegen. Durch ausgeklügelte wissenschaftliche und biometrische Methoden wird sichergestellt, dass Paare, welche sich über die Partnervermittlung TTPCG ® kennenlernten, optimal zueinander passen. Und dies im Alltag und insbesondere im Urlaub. Weltweit einmalig dürfte sein, dass TTPCG ® seinen Kunden Gutscheine (https://pcgbonus.blogspot.com/) zu den Urlauben in Sternehotels schenkt. Der gemeinsame Urlaub mit dem neuen Partner:in festigt die Liebe. Dies haben Paarforscher in mehreren Ländern festgestellt. 69 Prozent aller von TTPCG ® Befragten hatten mehr Sex im Urlaub als im Alltag. 81 Prozent der Frauen bestätigten, dass sie im Urlaub öfter Sex hatten. Der gemeinsame Urlaub ist perfekt für die Liebe Gemeinsamer Urlaub ist für viele Paare eine ganz wichtige Zeit im Jahr. Frisch Verliebte wollen wahrscheinlich so viel Zeit wie möglich mit ihrem Partner:in verbringen. Warum also nicht die schönste Zeit des Jahres gemeinsam planen? Kein Problem für Paare, die von TTPCG ® verliebt wurden. TTPCG ® bietet ständig Aktionen und schenkt neuen Kunden Urlaubsboxen, natürlich immer für zwei. So können von TTPCG ® Verliebte zwei Mal gemeinsame Urlaubstage geniessen. In den Urlaubsboxen sind meist noch Gutscheine für Wellness, Massagen oder Drinks an der Hotelbar enthalten. Eine Nacht voller Zärtlichkeit und Sex, Frühstück zu zweit mit Sonnenaufgang am Meer oder in den Bergen, Händchenhalten beim Stadtbummel, ein romantischer Spaziergang am Abend. So erleben von TTPCG ® verliebte Paare den ersten gemeinsamen Urlaub extrem romantisch. Wer neugierig geworden ist, sollte sich die gratis Broschüre ansehen unter

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Jacob Brewster, Stillwell Ave, Coney Island, Brooklyn, NY 11223 gelesen. Vielen Dank dafür! Übersetzung ins Deutsche von Karl-Friedrich Nestheimer.

