Startseite Wetzlarer Personaldienstleister Agilos QCS GmbH in erfahrene Hände weitergegeben Pressetext verfasst von exactberatung am Di, 2021-08-17 15:50. „Die Freiheit, Unabhängigkeit zu schaffen“ mit dieser Philosophie ist die Agilos QCS GmbH bereits seit über 15 Jahren im Bereich der Personaldienstleistungen, Schwerpunkt gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung, tätig. Agilos bietet damit einerseits Unternehmen die Freiheit, im Fall von Auftragsspitzen oder Personalausfällen Unabhängigkeit zu schaffen und flexibel zu sein. Andererseits wird Arbeitnehmern die Freiheit geboten, durch Anstellung Sicherheit und Verdienst zu erlangen, wo vorher keine war. Die geschäftsführenden Gesellschafter Frau Kalabis und Herr Wolf führten das Unternehmen viele Jahre erfolgreich an zwei Standorten (Wetzlar und Siegen) mit zwei Vertriebsstützpunkten in Salzgitter und Duisburg. Zum Team gehören, neben der Geschäftsführung, neun erfahrene und qualifizierte Mitarbeiter. Die Kompetenzen des Unternehmens liegen in der Überlassung von Fachkräften und Helfern für die Metall-, Stahl- und Kunststoffindustrie, Industrielogistik, Einzelhandel, sowie die Überlassung von kaufmännischen Mitarbeitern. Frau Kalabis und Herr Wolf planten im Rahmen der geregelten Unternehmensnachfolge den Ausstieg aus der operativen Tätigkeit und die Übergabe des Unternehmens in erfahrene Hände. Um eine erfolgreiche Nachfolgersuche sicherzustellen und den Unternehmensverkauf strukturiert anzugehen, wandten sich die Gesellschafter an die exact Beratung GmbH. Das Beratungsunternehmen mit Sitz in Wetzlar hat sich auf Lösungen der Nachfolgethematik in kleinen und mittelständischen Unternehmen spezialisiert. Seit 2007 betreibt die exact Beratung GmbH das Internetportal www.unternehmensboerse-hessen.de zur Vermittlung von Unternehmensverkäufen in Hessen. Darüber wurde dann auch erfolgreich, mittels eines anonymen, aber dennoch informativen Anzeigentextes, nach einem Nachfolger gesucht. Im Rahmen von strukturierten Gesprächen mit potentiellen Interessenten kristallisierte sich im Laufe des Prozesses ein Nachfolgekandidat heraus. Herr Rheza Sabet überzeugte mit seiner Branchenexpertise im Bereich Personaldienstleistungen und seiner Zukunftsvision für Agilos. Der Unternehmer aus Baden-Württemberg suchte nach einer Firma wie Agilos und fand in der Unternehmensstruktur und Expertise sein Wunschunternehmen. Nicht nur die Nachfolgersuche, sondern auch die nachfolgenden Gespräche begleiteten Bianca Grützner und Dirk Olbrich von der exact Beratung. Im Rahmen der Übergabeverhandlungen wurden Ziele und Kaufpreisvorstellungen ausgetauscht, die Räumlichkeiten und Ausstattung besichtigt und die Unternehmensstrukturen erläutert. Die Gespräche waren vertrauensvoll und zielführend, so dass im weiteren Verlauf die Unternehmensnachfolge im Juni 2021 erfolgreich umgesetzt werden konnte. Frau Kalabis wird noch einige Zeit weiter als angestellte Geschäftsführerin die Geschicke von Agilos leiten und Herrn Sabet eine optimale Einarbeitung ins Unternehmen ermöglichen. Frau Kalabis und Herr Wolf freuen sich über die gelungene und erfolgreiche Unternehmensnachfolge: „Lassen Sie uns nach Abschluss der Übergabe unseres Unternehmens Agilos QCS GmbH die Gelegenheit nutzen, der exact Beratung und ganz besonders Frau Grützner, für die außergewöhnlich gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit über die letzten Monate danken… Ihre, zum richtigen Zeitpunkt gesetzten Erläuterungen, haben gerade in der Schlussphase die Verhandlungen positiv begleitet und abschließend mit gutem Ergebnis zum Erfolg gebracht.“ Wir freuen uns über die gelungene Nachfolge und das positive Feedback und wünschen sowohl dem Team um Herrn Sabet, als auch Frau Kalabis und Herrn Wolf, alles Gute für die weitere Zukunft. Dirk Olbrich (Fa. exact), Hans-Joachim Wolf (Fa. Agilos), Rheza Sabet, Grazyna Kalabis (Fa. Agilos) und Bianca Grützner (Fa. exact) freuen sich über den gelungenen Deal. Kontakt: exact Beratung GmbH

Dirk Olbrich / Bianca Grützner

Karl-Kellner-Ring 23

35576 Wetzlar

Fon +49(6441) 447998-0

www.exact-beratung.de

dirk.olbrich@exact-beratung.de Agilos QCS GmbH

Buderusplatz 1

35576 Wetzlar

Fon +49(6441) 974130

www.agilos-qcs.de

Agilos QCS GmbH

Buderusplatz 1

35576 Wetzlar

Fon +49(6441) 974130

www.agilos-qcs.de

info@agilos-qcs.de

