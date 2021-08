Startseite Nucleus Life AG und PROMA Versicherungsmakler GmbH / FINANZINVEST Consulting GmbH kooperieren im Bereich FLV Pressetext verfasst von connektar am Di, 2021-08-17 15:25. Die Nucleus Life AG hat eine Kooperationsvereinbarung mit der in Jettingen-Scheppach ansässigen PROMA Versicherungsmakler GmbH geschlossen. Die Nucleus Life AG hat über Ihre Vertriebsgesellschaft, die nl360 vertriebs gmbh, eine Kooperationsvereinbarung mit der in Jettingen-Scheppach ansässigen PROMA Versicherungsmakler GmbH geschlossen. Mit der Kooperation bietet die PROMA ab sofort auch die Liechtensteiner Versicherungslösung ProtectInvest der Nucleus Life AG in Deutschland und Österreich an. Makler/Berater der PROMA verbinden damit die Vermögensverwaltungsprodukte der FINANZINVEST mit der Liechtensteiner Versicherungslösung mit der Zulassung nach §34d. Sie haben damit für langfristig orientierte Kapitalanleger ein flexibles Bezugsrechtsmanagement und können dadurch die Bausteine Erben & Schenken optimal darstellen. Ganz wichtig ist dabei neben der grossen Auswahl an Fonds vor allem der Zugriff auf die gemanagten Strategien der FINANZINVEST Consulting GmbH. Die Fonds- oder Aktien-Strategien der FINANZINVEST können einzeln oder in Kombination über das Nucleus Life Produkt ProtectInvest angesteuert werden. Markus Graf, Verwaltungsrat Nucleus Life AG, sagt: "Wir freuen uns, mit der PROMA einen weiteren renommierten und kompetenten Partner für den Vertrieb von ProtectInvest gewonnen zu haben. ProtectInvest, unser digitales, abgeltungssteuerfreies "Depot", ist die ideale Lösung, um Kapitalmarktrendite, steuerliche Optimierung und die Themen Erben & Schenken miteinander zu kombinieren. Ein guter Anlagemotor ist dabei unerlässlich." Werner Biberacher, Geschäftsführer der PROMA und der FINANZINVEST sagt: "Mit Nucleus Life als starken und flexiblen Partner an unserer Seite freuen wir uns auf die zukünftige Zusammenarbeit. Diese bietet uns die Möglichkeit, Themen wie langfristige Investition mit Erben und Schenken miteinander zu verknüpfen, durch die vor allem unsere Kunden profitieren. Die ganzheitliche Vermögensplanung der PROMA und der FINANZINVEST passen gut mit der Innovation aus Liechtenstein zusammen." Über Nucleus Life AG: Nucleus Life AG ist eine unabhängige, seit 2004 international operierende, Versicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein. Kernmärkte sind Deutschland, Österreich, Belgien, Norwegen, Schweden, Liechtenstein und die Schweiz. Die Nucleus Life AG bietet mit dem digitalen, abgeltungssteuerfreien Depot ProtectInvest eine innovative Alternative zum klassischen Fondsdepot. Die Nucleus Life AG ist im Besitz des Managements. Der Vertrieb in der DACH Region erfolgt über die nl360 vertriebs gmbh. Über PROMA: Seit über 25 Jahren ist die PROMA als führender Versicherungsmakler in Süd-Deutschland tätig. Die PROMA ist ein Zusammenschluss von über 50 Experten im Versicherungs- Finanzierungs- und Anlagebereich. Mehr als 60.000 Privat- und Geschäftskunden schätzen bereits die unabhängige Navigation durch den Finanzbereich. Das Erfolgskonzept ist nicht der Produktverkauf, bei PROMA stehen die Wünsche und Ziele der Kunden immer im Mittelpunkt. Die Auswahl der richtigen Versicherungs- und Finanzprodukte setzt Vertrauen und eine individuelle Beratung voraus. Über FINANZINVEST: Eine vom Bundesaufsichtsamt zugelassene Vermögensverwaltungsfirma findet für jeden Kunden die passende Lösung. Nach dem Motto: Investieren statt Spekulieren. Die Anlagen müssen zu den Wünschen und Zielen der Anleger passen. Was vor 20 Jahren als sicher galt, wird heute in Frage gestellt. Mehr als 6000 Kunden schätzen bereits unsere unabhängige Hilfestellung bei der ganzheitlichen Vermögensplanung. Für weitere Informationen: Markus Graf Verwaltungsrat Nucleus Life AG Tel.: +41 61 520 00 70 [E-Mail] www.nl360.eu Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Nucleus Life AG - nl360 vertriebs gmbh

Über Nucleus Life AG: Nucleus Life AG ist eine unabhängige, seit 2004 international operierende, Versicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein. Kernmärkte sind Deutschland, Österreich, Belgien, Norwegen, Schweden, Liechtenstein und die Schweiz. Die Nucleus Life AG bietet mit dem digitalen, abgeltungssteuerfreien Depot ProtectInvest eine innovative Alternative zum klassischen Fondsdepot. Die Nucleus Life AG ist im Besitz des Managements. Der Vertrieb in der DACH Region erfolgt über die nl360 vertriebs gmbh.

