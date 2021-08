Startseite Aktien oder Kryptowährungen: welche Geldanlage passt besser zu mir? Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2021-08-16 12:18. Worin unterscheidet sich die Geldanlage in Kryptowährungen von der Geldanlage in Aktien? Und was sind die vier großen Typen von Blockchain Projekten? Mehr dazu in diesen 2 Artikeln. Die steigenden Kurse der Kryptowährungen locken immer mehr private Anleger an.

Der Markt der Kryptowährungen wird von immer mehr Finanzinstitutionen als eigene Anlageklasse eingeteilt. Daher ist es wesentlich, mehr Wissen über diese Anlageklasse zu vermitteln. Dabei geht es sowohl darum, inwiefern sich der Kryptowährungsmarkt von den bekannten Anlagemärkten wie dem Aktienmarkt unterscheidet als auch um die Frage nach mehr Detailkenntnissen. Besonders Einsteiger stellen sich die Frage, worin sich die Investition in Aktion von Kryptowährungen unterscheidet.

Der Artikel " Anlageformen: Aktien versus Kryptowährungen " die folgenden vier Fragen:

• Welches Recht erwerbe ich bei Aktien bzw. Kryptowährungen?

• Warum steigt der Wert?

• Wer bekommt das Geld, mit dem ich meine Aktien / Kryptowährungen erwerbe?

• Rendite der letzten 5 Jahre: Was ist die Erwartung für die nächsten 5 Jahre? Sobald der Anleger nun weiss, warum er sich für einen Geldanlage in Kryptowährungen entscheidet, muss er sich überlegen, in welche Art von Kryptowährung er investieren möchte.

Darauf geht der zweite Grundlagen Artikel ein: " Blockchain Hype: Was steckt hinter Kryptowährungen, DeFi, smart contracts und NFT? "

Der Artikel untersucht die vier verschiedenen Hauptarten von Coins und Token. Für jede Art beschreiben wir, um was es geht, was die Vorteile sind und was die bekanntesten Vertreter dieser Art sind:

• Kryptowährungen - Was sind sie und was können sie?

• Was ist DeFi?

• Was sind Smart Contracts?

• Was sind Non-fungible Tokens? Beide Artikel enthalten mehrere Grafiken zum einfachen Verständnis. Bei Kommentaren, Fragen und weiteren Auskünften schreiben Sie bitte eine email an jens.Ischebeck@cryptoeinfach.de.

Im "Media Kit" (Über mich) finden Sie weitere Grafiken und Artikel zur freien Verfügung. Über den Autor:

Jens Ischebeck ist Betreiber der Webseite cryptoeinfach.de. Ziel der Seite ist es, Bitcoin und Kryptowährungen einfach und verständlich zu erklären und die Chancen dieser neuen Technologie zu erläutern. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: cryptoeinfach.de

Herr Jens Ischebeck

Drosselweg 7

77743 Neuried

Deutschland fon ..: 01522 4736526

web ..: https://cryptoeinfach.de

email : Jens.Ischebeck@cryptoeinfach.de Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Pressekontakt: cryptoeinfach.de

Herr Jens Ischebeck

Drosselweg 7

77743 Neuried fon ..: 01522 4736526

web ..: https://cryptoeinfach.de

