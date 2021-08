Startseite Globaler Markt für Einweg-Schutzkleidung soll im Zeitraum 2021-2030 eine CAGR von ~10,5% erreichen Pressetext verfasst von akashy am Mo, 2021-08-16 08:38. Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Markt für Einweg-Schutzkleidung: Globale Nachfrageanalyse und Chancenausblick 2030“ veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für Einweg-Schutzkleidung in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Produkt, Materialtyp, Endbenutzer und nach Region bietet. Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind. Der weltweite Markt für Einweg-Schutzkleidung wird im Prognosezeitraum, d. h. 2021–2030, auf eine CAGR von ~10,5% geschätzt. Der Markt ist nach Produkt in Kopfbedeckungen, Augen- und Gehörschutz, Handschutz und andere unterteilt, von denen das Augen- und Gehörschutz-Segment im Prognosezeitraum aufgrund des hohen Marktes voraussichtlich den größten Marktanteil halten wird müssen Augen und Ohren vor lauten Metallgeräuschen und grellem Licht schützen, da es sich um hochempfindliche Organe handelt. Auf der Grundlage des Materialtyps wird das Polyethylen-Segment aufgrund des hohen Schutzes dieses Materials und der erschwinglichen Preise gegenüber anderen Alternativen voraussichtlich im Prognosezeitraum den größten Anteil einnehmen. Muster anfordern für weitere Informationen@ https://www.researchnester.com/sample-request-48 Es wird geschätzt, dass der weltweite Markt für Einweg-Schutzkleidung aufgrund zunehmender Bedenken hinsichtlich der Arbeitssicherheit in verschiedenen Endverbraucherbranchen wie Fertigung, Bauwesen, Gesundheitswesen und anderen wächst. Zunehmende Fälle von Unfällen und Verletzungen am Arbeitsplatz dürften ebenfalls das Marktwachstum antreiben. Darüber hinaus wird geschätzt, dass das Vorhandensein strenger staatlicher Richtlinien für die Arbeitssicherheit das Marktwachstum weiter ankurbelt. Regional ist der globale Markt für Einweg-Schutzkleidung in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie die Region Naher Osten und Afrika. Es wird prognostiziert, dass der Markt in der Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Fertigungs- und Bauindustrie, die durch das Vorhandensein reichlich vorhandener und billiger Arbeitskräfte in der Region unterstützt wird, den größten Anteil einnehmen wird. Der Markt in Nordamerika wird im Prognosezeitraum aufgrund der Präsenz großer Hersteller- und Pharmaunternehmen sowie strenger staatlicher Vorschriften zur Arbeitssicherheit voraussichtlich einen bemerkenswerten Anteil verzeichnen. Darüber hinaus ist der verarbeitende Sektor in Ländern wie den USA exportorientiert, was das Marktwachstum voraussichtlich ankurbeln wird. Laut Statistik der Weltbank beliefen sich die US-amerikanischen Waren- und Dienstleistungsexporte im Jahr 2019 auf 3,068 Billionen US-Dollar. Laut den Statistiken des Bureau of Labor Statistics erlitten im Jahr 2019 2,8 von 100 Arbeitern an privaten Industriearbeitsplätzen nicht tödliche Verletzungen. Die Zunahme von Unfällen in der Fertigungs- und Bauindustrie hat Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Arbeitnehmer aufkommen lassen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Sorge um die Hygiene der Arbeiter das Marktwachstum ankurbelt. Es wird jedoch erwartet, dass der zunehmende Einsatz von automatischen Maschinen im Prognosezeitraum das Wachstum des globalen Marktes für Einweg-Schutzkleidung bremst. Dieser Bericht bietet auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des globalen Marktes für Einweg-Schutzkleidung, einschließlich der Unternehmensprofilierung von International Enviroguard, Inc., Derekduck Industries Corp. Kimberly-Clark Corporation, DuPont de Nemours, Inc., 3M, Anchortex Corporation, Cellucap Manufacturing, Medline Industries, Inc., Lakeland Industries, Inc., Honeywell International Inc., Die Profilerstellung umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzdaten sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für Einweg-Schutzkleidung, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren bei der Suche nach Expansionsmöglichkeiten, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den laufenden und erwartete Trends in der Zukunft. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

