Startseite Markttrends, Prognose und Analyse von Cannabisgetränken der Hauptakteure 2028 Pressetext verfasst von akashy am Mo, 2021-08-16 08:35. Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Cannabis Beverage Market: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2028“ veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über den Cannabisgetränkemarkt in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Typ, nach Bestandteilen, nach Vertriebskanal, nach Anwendung, nach Ende bietet. Benutzer und nach Region. Darüber hinaus umfasst der Bericht für die eingehende Analyse die Wachstumstreiber der Branche, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiko, Marktattraktivität, BPS-Analyse und das Fünf-Kräfte-Modell von Porter. Cannabis ist aufgrund seiner Verwendung in psychoaktiven Drogen und zu therapeutischen Zwecken eine bekannte Konsumpflanze. Lange Zeit war der Konsum von Cannabis meist auf medizinische Zwecke beschränkt. Die Verwendung von Marihuana zur Herstellung von konsumierbaren Getränken hat jedoch in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Derzeit wurde die Verwendung von Cannabis auf konsumierbare Getränke, die Cannabisgetränke genannt, ausgeweitet, und die mit Cannabis angereicherte Getränkeindustrie expandiert in bemerkenswertem Tempo. Der Markt für Cannabisgetränke wird im Zeitraum 2020-2028 voraussichtlich eine CAGR von mehr als 15 % verzeichnen. Der Markt ist nach Typ, Bestandteil, Vertriebskanal, Anwendung, Endbenutzer und Region unterteilt. Unter der Segmentierung der Produkttypen hält das Segment der alkoholfreien Getränke aufgrund der steigenden Nachfrage nach rauchfreiem Cannabis, des wachsenden Bewusstseins für die medizinischen Auswirkungen von Marihuana auf explizite Gesundheitszustände und der Legalisierung des Marihuana-Konsums für Medizin und Freizeit den höchsten Marktanteil. Zwecke in vielen Ländern, was wiederum die Produktion sowie die Nachfrage nach mit Cannabis angereicherten Getränken weltweit antreibt. Musterkopie des strategischen Berichts anfordern: https://www.researchnester.com/sample-request-2682 Regional ist der Cannabisgetränkemarkt in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie die Region Naher Osten und Afrika. Nordamerika stand an der Spitze des globalen Cannabisgetränkemarktes und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum aufgrund steigender Ausgaben für Cannabisgetränke, der Dominanz verschiedener Gesetzesnormen und der Existenz vieler privater Akteure in der Region dominieren. Aufgrund der steigenden Investitionen in Cannabisgetränke, des wachsenden Bewusstseins der Menschen und des steigenden Cannabiskonsums in der Region wird die europäische Region voraussichtlich die zweite Position im globalen Cannabisgetränkemarkt einnehmen. Darüber hinaus bringen die in der Region tätigen Unternehmen Produkte auf den Markt, um den wachsenden Trend zu Wellness-Getränken bei den Verbrauchern zu unterstützen. Aufgrund der Legalisierung von Cannabis für medizinische und Freizeitzwecke wechseln die Verbraucher von Erfrischungsgetränken zu Wellnessgetränken. Der niedrige Zuckergehalt in diesen Getränken, die Vorlieben der Verbraucher für diese Getränke als Alternative zum Cannabisrauchen und der Konsum von mit Marihuana angereicherten Schokoladen, Keksen, Brownies und Süßwaren haben im Prognosezeitraum zum Gesamtmarktwachstum beigetragen. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass außerbörsliche Vertriebskanäle die Nachfrage der Kunden nach mit Cannabis angereicherten Getränken ankurbeln werden. Darüber hinaus tragen verschiedene gesundheitliche Vorteile wie verbessertes Schlafverhalten, eingeschränkte Gewichtszunahme, Linderung von Depressionen und Angstzuständen, kontrollierter Blutdruck und die Verwendung von Cannabis zur Behandlung von neurologischen Erkrankungen, Epilepsie, Krebs und Schmerzkontrolle schätzungsweise zur Nachfrage nach Cannabis bei Getränke. Allerdings könnten wenige gesundheitliche Bedenken, die mit dem Konsum von Marihuana einhergehen, wie extreme Angst, Angst, Misstrauen, Panik, Depressionsgefahr und Gedächtnisblockaden, das Wachstum des Marktes behindern. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 145 Benutzer und 825 Gäste online.