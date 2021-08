Globaler Markt für molekulare Roboter soll im Zeitraum 2021-2030 eine beträchtliche CAGR erreichen

Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Markt für molekulare Roboter: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2030“ veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für molekulare Roboter in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Technologie, Anwendung, Endbenutzerindustrie und nach Region bietet.

Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind.

Es wird erwartet, dass der globale Markt für molekulare Roboter im Prognosezeitraum, d. h. 2021–2030, eine beträchtliche CAGR erzielen wird. Der Markt ist nach Anwendungen in Wirkstoffforschung, Genforschung und andere unterteilt, von denen das Segment Wirkstoffforschung im Prognosezeitraum aufgrund der Nachfrage nach neuen Behandlungslösungen für seltene Krankheiten voraussichtlich einen großen Anteil haben wird . Nach Endverbraucherindustrie wird der Markt in Chemie, Pharma und andere unterteilt, von denen das Pharmasegment im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Investitionen der Pharmaunternehmen in Forschung und Entwicklung voraussichtlich einen nennenswerten Marktanteil halten wird Entwicklung neuer Medikamente.

Es wird geschätzt, dass der globale Markt für molekulare Roboter aufgrund der steigenden Nachfrage nach neuen Behandlungen und Medikamenten für seltene Krankheiten wie Alzheimer, Sichelzellanämie und Krebs wächst. Es wird geschätzt, dass auch wachsende Anwendungen für molekulare Roboter bei der Untersuchung komplexer chemischer Reaktionen und der Genetik das Marktwachstum antreiben. Darüber hinaus wird geschätzt, dass Fortschritte in der Robotik und Automatisierungstechnologie das Marktwachstum ankurbeln.

Regional ist der globale Markt für molekulare Roboter in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie die Region Naher Osten und Afrika. Der Markt in Nordamerika wird aufgrund des Vorhandenseins fortschrittlicher Technologien zusammen mit hohen Investitionen in die Entwicklung innovativer Technologien voraussichtlich den größten Marktanteil gewinnen. Die USA haben 2018 über 180 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung von Medikamenten gegen Krankheiten wie Alzheimer, Krebs und Herzinfarkt investiert. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigenden Gesundheitsausgaben und F&E-Aktivitäten das Marktwachstum weiter ankurbeln. Laut den Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden 2018 16,416 % des BIP Nordamerikas für den Gesundheitssektor ausgegeben. Der Markt in der Region Asien-Pazifik wird im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmende technologische Entwicklung in der Automatisierung und Robotik, wachsende Gesundheits- und medizinische Forschungsindustrie sowie wirtschaftliche Entwicklung in der Region.

Für verschiedene genetische Erkrankungen, wie Downes-Syndrom, Sichelzellenanämie, FAB, DiGeorge-Syndrom u.a. gibt es keine bekannte Heilung. Darüber hinaus ist auch die genaue Ursache dieser Krankheiten unbekannt, was die Möglichkeiten für Forschung und Entwicklung in diese Richtung erhöht hat. Der Einsatz von molekularen Robotern ist vorteilhaft, wenn genetische Mutationen auf molekularer Ebene untersucht werden. Dies dürfte das Marktwachstum deutlich ankurbeln.

Es wird jedoch erwartet, dass die hohen Produktionskosten dieser Roboter im Prognosezeitraum das Wachstum des globalen Marktes für molekulare Roboter stark hemmen.

Dieser Bericht umfasst die Forschung und Entwicklung verschiedener Forschungsteams großer Universitäten, einschließlich der Harvard University, auf dem globalen Markt für molekulare Roboter. Die Produktion von Molekularrobotern hat aufgrund der sehr hohen Produktionskosten kein kommerzielles Niveau erreicht. Es wird jedoch erwartet, dass in den kommenden Jahren verschiedene Hauptakteure der Nanorobotik, darunter Akteure wie Nanorobotics Ltd., Molecular Robotics und andere, sowie Akteure, die mit Technologien der künstlichen Intelligenz arbeiten, in den molekularen Robotikmarkt eintreten. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für molekulare Roboter, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren bei der Suche nach Expansionsmöglichkeiten, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den aktuellen und erwarteten Entwicklungen auszurichten Trends in der Zukunft.