Startseite Der Markt für Fruchtkonserven verzeichnet 2021-2030 ein Wachstum mit einer erheblichen CAGR Pressetext verfasst von akashy am Mo, 2021-08-16 08:20. Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Markt für Fruchtkonserven – Globale Nachfrageanalyse und Opportunity Outlook 2030“ veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über den Markt für Fruchtkonserven in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Produkttyp, Behandlungstyp, Funktionstyp, Endbenutzern und Regionen bietet . Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind. Der Markt für Fruchtkonservierungsmittel wird im Prognosezeitraum 2021-2030 voraussichtlich mit einer erheblichen CAGR wachsen. Die Schlüsselfaktoren für das Wachstum des Marktes sind der weltweit wachsende Konsum von verzehrfertigen Früchten sowie die wachsende Nachfrage nach Konservierungsmitteln aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Verbraucherpräferenz für frisch verpackte Früchte und steigende Exporte und Importe von Früchten das Marktwachstum fördern. Je nach Behandlungstyp ist der Markt in Fungizide, Beschichtungen, Desinfektionsmittel und andere unterteilt. Von diesen wird das Coating-Segment voraussichtlich bis Ende 2030 den größten Anteil haben, da die Coatings den Geschmack und die Farbe der Früchte erhalten, was ihre Haltbarkeit weiter fördert. Darüber hinaus sind essbare Überzüge sicher für Früchte und verhindern deren unnötige Reifung. Muster anfordern für weitere Informationen@ https://www.researchnester.com/sample-request-3112 Basierend auf der regionalen Analyse wird der Markt für Fruchtkonservierungsmittel in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika. Der steigende Wunsch der Verbraucher nach gesunden Früchten und die Einführung neuer Fruchtkonservierungsmittel durch die Hersteller, um die negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu minimieren, sind einige der Faktoren, die das Marktwachstum in Nordamerika vorantreiben. Darüber hinaus wird erwartet, dass auch große Obstexporte in der Region zusammen mit der wachsenden Konzentration auf natürlich vorkommende Fruchtkonservierungsmittel das Wachstum des Marktes in der Region antreiben. Alternativ wird erwartet, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum im gesamten Prognosezeitraum aufgrund der Zunahme der arbeitenden Bevölkerung und der zunehmenden Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit um eine erhebliche CAGR wächst. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Präsenz technisch fortschrittlicher Konservierungstechniken in der Region zusammen mit der zunehmenden Verlagerung der Verbraucher von chemischen Lebensmittelzusatzstoffen das Marktwachstum ankurbeln wird. Der wachsende Fokus auf natürliche Fruchtzusatzstoffe aufgrund der zunehmenden Verbraucherpräferenz für keine künstlichen Zusatzstoffe ist einer der Hauptfaktoren, der das Marktwachstum voraussichtlich vorantreiben wird. Fruchtkonservierungsmittel helfen, den Verderb von Früchten während des Transports und der Lagerung zu reduzieren. Das wachsende Bewusstsein der Obstverkäufer für die zahlreichen Vorteile von Fruchtkonservierungsmitteln, zusammen mit den Veränderungen in den Essgewohnheiten der Menschen und dem steigenden Trend zum Vegetarismus sind einige der zusätzlichen Faktoren, die das Marktwachstum voraussichtlich fördern werden. Die Verbraucher sind bereit, für spezielle Ernährungsbedürfnisse zu bezahlen und neigen eher zu Convenience-Produkten und Clean-Label-Früchten. Darüber hinaus wird erwartet, dass das wachsende Bewusstsein und das wachsende Wissen in Bezug auf die Ernährungssicherheit im Prognosezeitraum auch die Nachfrage nach Fruchtkonservierungsmitteln ankurbeln werden. Es wird jedoch erwartet, dass strenge staatliche Vorschriften für einige der Fruchtkonservierungsmittel zusammen mit ihren hohen Kosten in Verbindung mit den gesundheitlichen Auswirkungen synthetischer Fruchtkonservierungsmittel das Wachstum des Marktes für Fruchtkonservierungsmittel im Prognosezeitraum maßgeblich hemmen werden. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 146 Benutzer und 824 Gäste online.