Steigende Sicherheitsverletzungen im Zusammenhang mit Drohnen bieten Wachstumsperspektiven für den Anti-Drohnen-Markt

Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Anti-Drohnen-Markt: Globale Nachfrageanalyse & Opportunity Outlook 2030“ veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über den Anti-Drohnen-Markt in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Technologie, Anwendung, Endbenutzer, Typ und Region bietet.

Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind.

Es wird erwartet, dass der globale Anti-Drohnen-Markt im gesamten Prognosezeitraum, d. h. 2021-2030, eine erhebliche CAGR verzeichnen wird. Basierend auf der Technologie wird der Markt in kinetische Systeme, Lasersysteme und elektronische Systeme unterteilt, von denen das Lasersegment aufgrund seiner Vorteile wie hohe Präzision und Flexibilität im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Marktanteil halten wird , hohe Geschwindigkeit, niedrigere Kosten und andere. Darüber hinaus wird angenommen, dass Lasersysteme eine hohe Genauigkeitsrate aufweisen, was sie zu einer geeigneten Technologie für Anti-Drohnen-Systeme macht. Auf der anderen Seite wird der Markt nach Endbenutzern in kommerzielle, Verteidigungs- und andere Segmente unterteilt. Davon dürfte das Verteidigungssegment im Prognosezeitraum aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Gegendrohnen oder Anti-Drohnen-Systemen in Militärstandorten zur Bekämpfung der ungewollten Bedrohung durch Drohnen einen großen Anteil gewinnen.

Es wird geschätzt, dass der globale Anti-Drohnen-Markt aufgrund der zunehmenden Anwendung dieses Systems wächst, um den Bedrohungen durch nicht autorisierte Drohnen entgegenzuwirken. Darüber hinaus nehmen die Fälle von Sicherheitsverletzungen im Zusammenhang mit Anti-Drohnen-Systemen aufgrund der steigenden Nachfrage nach Drohnen für Berufs- und Freizeitaktivitäten rapide zu. Im Jahr 2020 überstieg der weltweite Gesamtverkauf von Drohnen 20 Milliarden US-Dollar, was die Nachfrage nach Anti-Drohnen-Systemen schätzungsweise deutlich steigern wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die fortschreitende Technologie und die zunehmenden F&E-Aktivitäten das Marktwachstum ankurbeln.

Regional ist der globale Anti-Drohnen-Markt in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika, Naher Osten und Afrika. Es wird erwartet, dass der Markt in Nordamerika aufgrund wachsender staatlicher Investitionen und Finanzierungen im Verteidigungssektor den führenden Anteil halten wird. Laut Weltbank beliefen sich die Verteidigungsausgaben Nordamerikas im Jahr 2019 auf 3,253% seines gesamten BIP. Darüber hinaus ist die zunehmende Verbreitung von Drohnen für den persönlichen Gebrauch in Ländern wie den Vereinigten Staaten und Kanada geschätzt, um die Nachfrage nach Anti-Drohnen-Systemen auf dem Markt zu steigern. In ähnlicher Weise wird der Markt in der Region Europa im Prognosezeitraum aufgrund des wachsenden Verteidigungssektors in Ländern wie Großbritannien, Russland, Deutschland und Polen, der unter anderem durch die ständige Bedrohung der Sicherheit gestützt wird, eine bemerkenswerte CAGR aufweisen.

Der zunehmende Einsatz von Drohnen für verschiedene kommerzielle sowie private Anwendungen hat zu einer Zunahme von Sicherheitsverletzungen durch diese Drohnen geführt. Der steigende Absatz von Drohnen dürfte solche Sicherheitsbedrohungen verstärken, was wiederum die Nachfrage nach Anti-Drohnen-Systemen ankurbelt. Dies wird voraussichtlich das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

Es wird jedoch erwartet, dass das Risiko von Schäden an öffentlichem Eigentum, die während der Gegenangriffe verursacht werden, das Wachstum des Anti-Drohnen-Marktes in den kommenden Jahren maßgeblich hemmen wird.

Dieser Bericht enthält auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des globalen Anti-Drohnen-Marktes, das die Unternehmensprofilierung der THALES-Gruppe (EPA: HO), Blighter Surveillance Systems Ltd, Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT), Saab AB ( STO: SAAB-B), Dedrone Holdings, Inc., Israel Aerospace Industries Ltd., Droneshield Ltd (ASX: DRO), Liteye Systems Inc., Theiss UAV Solutions, LLC und MyDefence ApS. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den globalen Anti-Drohnen-Markt, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren, die nach Expansionsmöglichkeiten suchen, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den laufenden und erwartete Trends in der Zukunft.