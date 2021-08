Startseite Spieltürme - Kreatives Spiel im Freien Pressetext verfasst von prmaximus am So, 2021-08-15 13:18. Der Spielturm kann als Kulisse manchen Abenteuers dienen. Manch kindlicher "Ritter" wähnt sich auf einer Burg. Oder der Spielturm dient als Kulisse fürs eigene Haus und wird bunt eingerichtet? Vielleicht wird er aber auch zu einem "Shopping-Zentrum" ausgestaltet oder mutige Abenteurer schaffen sich eine fantasievolle Welt, die selbst Tolkien zum Staunen gebracht hätte ...

... die Möglichkeiten sind wirklich unbegrenzt.

Und alles in und an der frischen Luft - mit realen Freundinnen/ Freunden.

Auch für die soziale Entwicklung ist das unendlich wichtig! Gesundheitliche Effekte: Muskeln werden trainiert.

Das Herz-Kreislaufsystem wird ebenso wie die Immunabwehr gestärkt. Auswirkungen auf Seele und Psyche Das Selbstbewusstsein eines Kindes wächst spürbar durchs Gestalten, Einrichten des Spielturms.

Und durch die sportliche Betätigung!

Hat das Kind wieder eine neue Hürde überwunden, ist noch höher geklettert? Ohne auszurutschen und ohne auf den Hosenboden zu landen?

Das stärkt Durchsetzungsvermögen und Selbstvertrauen! Sicherheit - sie steht an erster Stelle Die vielen Spielmöglichkeiten, die ein Spielturm bietet, erfordern natürlich entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Der Boden unter Schaukel, Rutsche und Leiter sollte also weich gehalten werden, falls es doch mal zu einem Sturz oder Ausrutscher kommt. Weicher Kies und/ oder Fallschutzmatten bieten sich an. Unabdingbar für den ungetrübten und ungefährlichen Spielgenuss ist natürlich die regelmäßige Pflege des Spielturms, zu der auch der regelmäßige Check (Überprüfung auf Schadstellen) gehört: Haben sich Splitter gelöst?

Ist das Holz stabil geblieben und nicht etwa brüchig oder an einigen Stellen sogar morsch geworden?

Hier beugt eine Imprägnierung vor und schützt vor Verwitterung! Warum Spieltürme aus Plastik NICHT zu empfehlen sind Plastik erreicht bei weitem nicht die Haltbarkeit und Beständigkeit von Holz. Es bleicht durch Sonneneinwirkung relativ schnell aus und lädt sich durch die Sonne statisch auf - die Kinder können einen Stromschlag erleiden! Auch aus Gründen mangelhafter Standfestigkeit ist von Kunststoffmodellen dringend abzuraten. Tipps zur Kaufentscheidung Berücksichtigung des individuellen Kinderwunschs Vielleicht ist ein verstecktes unauffälliges Fragen vor dem Kauf nötig, falls der Spielturm eine Überraschung werden soll. Denn die speziellen Wünsche der kleinen "Verbraucherin"/ des kleinen "Verbrauchers" (das Kind nutzt das Gerät schließlich auch - nicht die Eltern!) sind elementar.

Eventuell möchte das Kind einen Spielturm mit Kletterwand und Wellenrutsche - es bekommt aber ein Spielgerät mit Schaukel ...

... da wird sich die Freude in überschaubaren Grenzen halten. Ambitionierte HandwerkerInnen finden im Internet oder im Baumarkt alles für den selbst gestalteten Spielplatz. Beachtung der beabsichtigten Nutzungsdauer Soll der Spielturm einem Kleinkind Freude bereiten? Oder soll das Kind auch noch im Alter von neun oder zwölf Jahren Spaß daran haben? Sollen auch Geschwister in den Spielgenuss kommen?

All diese Fragen spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Auswahl des entsprechenden Modells.

Ein erweiterbares, sozusagen "umbaufähiges" Spielgerät bietet auch für die Zukunft Nutzungsperspektiven, was sich nicht zuletzt finanziell positiv auswirkt. Das Alter des Kindes und die Nutzungsdauer haben auch Einfluss auf die Kaufentscheidung bzgl. der Rutsche. Idealerweise liegt die Höhe des Podestes bei 1,50 m, denn bei einer niedrigeren Höhe ist das Stelzenhaus für größere Kinder nicht mehr interessant, da die Spielfreude leidet. Auch beim Kauf der Rutsche, die am Spielturm befestigt werden soll, ist das Beachten des Kindesalters sinnvoll. In dem Zusammenhang sei auf die Podesthöhe hingewiesen, die idealerweise bei ca. 1,50 m liegt. Unterhalb dieser Höhe wird das Stelzenhaus an Reiz verlieren, sobald die Kinder größer geworden sind. Weitere Informationen zum Thema Spielturm, Stelzenhaus und Co. erhält man auch unter https://www.spielturm.com/

