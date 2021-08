Startseite World Band Festival - grösstes Blasmusikfestival in Europa, 25.9.-2.10.2021, KKL Luzern Pressetext verfasst von kmuinnovation am So, 2021-08-15 11:12. Am World Band Festival 25.9.-2.10.2021 im KKL Luzern treffen sich die weltbesten Blasorchester, Brass Bands, Ensembles, Dirigenten und Solisten. Mit über 22‘000 Besuchern ist es das grösste Blasmusikfestival in Europa. Luzern pflegt Blasmusik auf höchstem Niveau. Jeweils im Herbst steht das World Band Festival auf der Luzerner Festivalagenda, das die Zuhörer mit einer bunten Vielfalt bläserischen Musizierens verzaubert. MIT 8 KONZERTEN IN 7 TAGEN UM DIE WELT Die Programmvielfalt des diesjährigen World Band Festivals gleicht einer Reise um die Welt. Während sieben Tagen präsentieren acht Veranstaltungen eine stilistische Vielfalt, welche an Farbigkeit und Kontrasten kaum zu überbieten ist. Die Reise beginnt mit Werken der Romantik aus Italien, Frankreich, Deutschland, England und Russland im faszinierenden Klang feinster Brass-Musik. Zehn Elite-Brass-Bands lassen sich beflügeln von der spannungsvollen Atmosphäre des 31. Besson Swiss Open Contest. Auch feinste Brass-Musik fliesst im Sinfoniekonzert der Philharmonie Baden-Baden und dem Solisten Daniel Ottensamer (Soloklarinettist der Wiener Philharmoniker) mit dem sanften Klang der Holzbläser und Streicher zu romantischen Tongemälden aus Österreich und Russland zusammen. Nicholas Childs und die Black Dyke Band spannen ihren Melodienbogen über den Atlantik nach Missouri, New Orleans und New York, wo «Solisten-Gold» und «Swinging Sounds» entstanden. Weiter nördlich huldigt das berühmteste und bestgelaunte Brass Quintett der Welt mit «The Great Canadian Songbook» den Volksweisen seiner Heimat. Für Pepe Lienhard und seine Big Band bedeutet der «Swinging Sound» mit pulsierenden und lebhaften Destinationen eine eigene Welt. Ebenso für Christoph Walter und sein Orchester, wobei sich hier die Welt einem fast unendlichen Universum öffnet. Kompositionen aus acht Nationen verbinden sich zum Programm der Swiss Army Central Band mit ihrem Drum Corps. Traditionelles vermischt sich mit Kreativität und Grenzenlosigkeit. Ein Prinzip, das auch bei der Gala «Volksmusik ist Trumpf» einmalige Momente entstehen lässt. Nähere Informationen zum WorldBand Festival Programm, 25.9.-2.10.2021, KKL Luzern unter: https://www.worldbandfestival.ch/ Das Hotel MONOPOL Luzern ist das nächstgelegene Hotel, nur wenige Schritte vom KKL Luzern entfernt, heisst die Besucher und Gäste des World Band Festival herzlich willkommen! Das stilvolle, historische Hotel MONOPOL Luzern – einzigartig, charmant, zentral gelegen – ist der ideale Aufenthalt für KKL Besucher und Gäste. Besucher und Gäste des World Band Festival geniessen mit Vorteil die Annehmlichkeiten des Hotel **** MONOPOL Luzern: Es befindet sich direkt beim Bahnhof, optimal für KKL Besucher, welche mit dem Zug anreisen. Mit dem Auto Anreisende können im Bahnhof oder KKL Parkhaus ihr Auto einfach parkieren. Das 4-Stern Hotel MONOPOL liegt nur wenige Meter bis zum Kultur- und Kongresszentrum (KKL) und dem Vierwaldstättersee (Schiffstation), bei der weltberühmten „Kapellbrücke“, Luzerner Sehenswürdigkeiten sowie Shopping in der Altstadt. Leicht erreichbar ab Autobahnzubringer, Auto Parking im Bahnhof vor dem Hotel. Profitieren Sie von den einmaligen Vorteilen des Hotel MONOPOL Luzern: - direkt am Bahnhof Luzern gelegen (ohne Taxi erreichbar)von Zürich, Zug, Bern, Basel via SBB bequem erreichbar

beim Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL)

- Gratis Wireless-LAN im ganzen Gebäude

- bei der weltberühmten Kapellbrücke und Luzerner Sehenswürdigkeiten sowie Shopping in der Altstadt

- Auto Parking im Bahnhof

- Leicht erreichbar ab Autobahnzubringer

- bei den Ausflugszielen auf die Berge und Schweizer Städte BEST PREIS GARANTIE: Wenn Sie direkt über die Hotel MONOPOL Luzern Webseite buchen, profitieren Sie vom WELTWEIT günstigsten Preis: CHF 5.00 pro Person / pro Nacht günstiger als auf allen anderen Buchungsportalen. Weitere Vorteile: Je nach Verfügbarkeit gewährt Ihnen das Hotel MONOPOL Luzern ein gratis Upgrade in eine höhere Zimmerkategorie. Reservieren Sie noch heute telefonisch oder per Mail:

Hotel **** MONOPOL Luzern Tel. + 41 41 226 43 43 oder mail@monopolluzern.ch Das historische 4-Stern Hotel **** MONOPOL Luzern, das zentralste Hotel der Stadt Luzern, direkt beim Bahnhof und KKL, ist eines der architektonisch faszinierendsten Häuser … Bei einer sehr kurzfristigen Übernachtungs-Entscheidung am aktuellen Abend erhalten Sie sogar einen Schnäppchen Preis bei einem Late Check-in. Kommen Sie einfach vorbei, unsere Réception im Hotel MONOPOL Luzern ist 24 Stunden geöffnet… Unser Tipp: Verbinden Sie das Musikerlebnis des World Band Festival mit einem Besuch der vielen Sehenswürdigkeiten in Luzern, einer Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee und/oder einem Ausflug in die naheliegenden Berge im Ferienparadies Luzern – Vierwaldstättersee – Zentralschweiz. Sonderangebote in der Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee-Zentralschweiz auf der Webseite des Hotel MONOPOL Luzern unter https://www.monopolluzern.ch/de/Sonderangebote Über kmuinnovation Komplettes Benutzerprofil betrachten

