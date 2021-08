Startseite Pflanztöpfe für Terrasse, Balkon und Garten auswählen Pressetext verfasst von pr-gateway am So, 2021-08-15 08:59. Ratgeber und Tipps zur sinnvollen Einkaufsplanung Die Vielfalt an Pflanztöpfen für Garten, (https://callunacasa.de/epages/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d.sf/de...)Balkon und Terrasse (https://callunacasa.de/epages/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d.sf/de...) ist groß, aber nicht jeder Pflanztopf eignet sich für die gewünschte Anwendung. Unsere Tipps erleichtern die Auswahl:

Als erstes gilt es, das Material auszuwählen. Pflanztöpfe (https://callunacasa.de/epages/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d.sf/de...) aus Kunststoff sind leicht zu transportieren und lange haltbar, wenn sie im Winter nicht im Freien stehen. Nachteile sind die Sprödigkeit des Materials und das das Material kein Wasser speichert. Pflanztöpfe aus Terracotta speichern das Wasser gut, sind aber sehr schwer und teuer. Falls ein solcher Topf zerbricht, ist der finanzielle Schaden groß. Robuste Pflanztöpfe gibt es aus Metall, die stabil und haltbar sind aber auch rosten.

Natürlich entscheidet nicht nur das Praktische, sondern die Optik, der eigene Geschmack und der umgesetzte Wohnstil. Töpfe aus Keramik in Erdtönen passen gut zum Landhausstil. Töpfe aus silbernen oder weiß beschichteten Metall (https://callunacasa.de/epages/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d.sf/de...) passen gut zum Shabby Chic.

Wichtig bei der Auswahl ist der Standort. Töpfe ohne Abzugsloch sollten nur unter einem Dach oder Dachvorsprung benutzt werden, da aus ihnen das Gieß- und Regenwasser nicht abläuft und die Pflanzen bei Dauerregen ertrinken. Töpfe mit Abzugsloch eignen sich sehr gut für Terrasse und Balkon im Freien. Ein Untersetzer ist hier sinnvoll, damt es nicht zur Austrocknung kommt und kein Ungeziefer in die Töpfe kriecht. Kellerasseln und Ameisen besiedeln gern Blumentöpfe, die nicht durch einen Untersetzer geschützt sind. Überschüssiges Wasser läuft einfach über den Untersetzerrand ins Gras und versickert, optimal für die Pflanzen.

Im Herbst und Winter müssen die Balkonpflanzen meist ins Haus geholt werden. Eine gute Transportierbarkeit und geringes Gewicht erleichern den Umzug.

Vor den Einkauf ist es sinnvoll, sich über Material (https://callunacasa.de/epages/ecfbaf93-b71e-41aa-9494-6327dba4333d.sf/de...), Optik und Ausführung im Klaren zu werden und dann die richtigen Töpfe zu kaufen.

Ein Gartentipp von CallunaCasa.de (https://callunacasa.de) - den Dekoexperten für Garten, Balkon, Terrasse und Haus. CallunaCasa - Onlineshop für hochwertige Wohnaccessoires, Garten, Dekoration im Shabby Chic und Landhausstil, Wellness, Bio-Kosmetik und Geschenke Kontakt

CallunaCasa

Mona Vogel

Am Ring 6

04720 Döbeln

015115579765

calluna24@t-online.de

http://callunacasa.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 107 Benutzer und 814 Gäste online.