Sport Make-up und Active Skincare der Physical Nation – das Sports Gear für aktive Haut

Physical Nation ist eine neue Marke für Make-up und Skincare, entwickelt für die Anforderungen sportlich-aktiver Frauen und ihrer Haut. Das innovative “sports gear for the skin“ entsteht in intensiver Zusammenarbeit mit mehr als 70 Frauen - unterschiedlich in Alter, sportlicher Ambition und Tätigkeit. Alle Produkte sind bei der Vegan Society registriert und tierversuchsfrei entwickelt. Zudem unterstützt Physical Nation mit jedem verkauften Produkt das Social Start-up Plastic Bank.

Wir joggen in Laufschuhen. Wir tragen den idealen Sportsbra für unser Workout. Wir setzen auf Fitness Food und Nahrungsergänzung. Aber warum benutzen wir eigentlich keine Kosmetik speziell für den Sport? Aus diesem Gedanken heraus entstand die ambitionierte Idee, hochwertige Sportkosmetik zu entwickeln: Die hält, was sie verspricht, zuverlässig ist und mit Bedacht hergestellt wird. Für Frauen, die ständig in Bewegung sind.

SPORT MAKE-UP

Pretty powerful – Es gibt viele Gründe, warum Frauen beim Sport Make-up tragen: Sei es die Bequemlichkeit, sich vorher nicht abschminken zu müssen, oder der Look, mit dem sie sich besonders wohl und souverän fühlen. Klar ist aber, dass Make-up für diese

Anwendung speziell entwickelt sein sollte. Wir joggen ja, wie gesagt, auch in Laufschuhen.

Die Anforderungen an Sport Make-up sind hoch: Es soll zuverlässig halten in jeder noch so schweißtreibenden Situation. Es darf nicht beschweren und soll gleichzeitig Unebenheiten abdecken. Und genau das tun die Produkte: Sie performen, wenn die Anwenderin es tut.

Im Gym, beim Alsterlauf oder Workout zwischen Familien- und Arbeitswelt. Deswegen verfügen die Make-up Produkte über einen hohen Tragekomfort und sind, wo immer nötig, sweatproof, waterproof und long-lasting.

ACTIVE SKINCARE

Sportkosmetik bedeutet für Physical Nation aber mehr als Make-up, denn die Haut sportlich aktiver Frauen hat eigene Anforderungen und erfordert besondere Pflege. Zum Beispiel kann häufiges Duschen das Mikrobiom der Haut stören. Das zeigt sich, wenn die Haut trocken ist oder zu Rötungen neigt. Deshalb setzt Physical Nation bei der Entwicklung der Hautpflegeprodukte unter anderem gezielt auf Inhaltsstoffe, die auch Bestandteile der eigenen Hautbarriere (Mikrobiom) sind.

So unterstützen Gesichtscreme und Gesichtsserum aktiv den Schutz des Mikrobioms der Haut, die Reduzierung von Hautrötungen und die tiefenwirksame Versorgung mit Feuchtigkeit.

Hinter der Marke Physical Nation steckt ein interdisziplinäres Team aus Produktentwickler*innen, Biochemiker*innen, Markenspezialist*innen und über 70 Frauen, sportlich aktiv in unterschiedlichen Disziplinen mit denen Funktion, Performance, Texturen, Inhaltsstoffe, Geruch, Verpackung, Name und Logo gemeinsam und über 24 Monate entwickelt wurden. Wir glauben an Qualität “Made in Europe”, schätzen kurze Wege (außer beim Marathon) und produzieren deshalb aus Überzeugung in Deutschland und Italien.

DO SOMETHING GREEN EVERYDAY

Physical Nation hat sich zu einer Partnerschaft mit dem Social Start-up Plastic Bank entschieden. Für jede Physical Nation Verpackung wird die zehnfache Menge Plastik von den am meisten betroffenen Küstenregionen der Welt gesammelt. Plastic Bank baut umweltfreundliche Recycling-Ökosysteme auf, gleichzeitig erhalten die Sammler eine Prämie für die von ihnen gesammelten Materialien.