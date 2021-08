Startseite In wenigen Schritten zum feinstaubfreien Büro Pressetext verfasst von prmaximus am Sa, 2021-08-14 18:34. Hier nun die Checkliste: 1. Beim Kauf auf Prüfsiegel achten! Durch eine entsprechende Kennzeichnung wie dem "Blauen Engel" oder dem "DGUV-Test"-Siegel lassen sich emissionsarme Geräte mit ebenfalls geringer Lärm- und Ozonemission erkennen. 2. Einen geeigneten Standort wählen A3 Kopierer und andere Kopiergeräte und Drucker sollten in einem speziellen Raum stehen, der gut für sämtliche MitarbeiterInnen zugänglich ist und wirklich auch nur zum Kopieren dient! Deshalb sollte es in diesem Raum möglichst auch keine Bestuhlung geben, die zum Verweilen einlädt - in Pausenbereichen haben die Geräte nichts verloren! 3. Sicherheitsabstand einhalten Bei jedem noch so kleinen Druckauftrag wird Feinstaub freigesetzt.

Deshalb sollten Sie und Ihre MitarbeiterInnen während des Druckens nicht direkt vor oder unmittelbar neben dem Drucker stehen.

Bei einem größeren Druckauftrag empfiehlt sich das Verlassen des Druckraums! 4. Regelmäßige fachmännische Reinigung und Wartung sorgen für Sicherheit Ein gereinigtes Gerät gibt keine Schmutzpartikel mehr an die Umgebung ab und optimiert zusätzlich auch die Leistung des Druckers. 5. Ein Feinstaubfilter reduziert schädliche Emissionen Deshalb sollte dessen Verwendung obligatorisch sein: Er schützt die Gesundheit. 6. Aufgepasst beim Wechsel des Toners! Einfaches Händewaschen unter warmem Wasser bindet die hochtoxischen Partikel an die Haut!

Daher beim Wechsel des Toners stets Einweg-Handschuhe tragen und die Hände später mit kaltem Wasser und Seife waschen. 7. Aufs richtige Papier achten, denn auch Papierstaub ist heikel! Wählen Sie Ihr Papier nach den DIN-Kriterien der Norm DIN EN 12281 aus.

Es ist auch ratsam, vor dem Einlegen des Papiers den Staub zu entfernen - mithilfe eines Pinsels beispielsweise, nicht durch "Pusten"! 8. Gutes Lüften ist wichtig! Eine installierte Abluft-Funktion ist natürlich ideal.

Auf jeden Fall sollte häufiger eine "Stoßlüftung" durchgeführt und ohnehin auf ausreichende Belüftung geachtet werden. 9. Stellen Sie Pflanzen auf! Sie sind der natürlichste Schadstoff-Filter überhaupt und sorgen zusätzlich für eine motivierende und gleichzeitig entspannende Optik. Als "Faustregel" gilt:

Je mehr Pflanzen in einem Raum, desto weniger Schadstoffe! Weitere Informationen zum Thema Drucker- und Kopiersysteme erhält man auch unter https://www.gebrauchte-profidrucker.de/ Friedmann Vertrieb GmbH

Jonas Friedmann

Am Schäferstock 5 68163 Mannheim

Deutschland E-Mail: info@gebrauchte-profidrucker.de

Homepage: https://www.gebrauchte-profidrucker.de/

Telefon: (0621) 48494929 Pressekontakt

Wirtz Internetmarketing Swiss

Dirk Wirtz

Stanserstr. 23 6362 Stansstad

Schweiz E-Mail: dirk.wirtz@seoswisswirtz.ch

Homepage: http://www.seoswisswirtz.ch

Telefon: 041 / 5880818 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 105 Benutzer und 923 Gäste online.