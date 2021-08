Globaler Markt für elektrische und elektronische Robotik – Globale Branchenanalyse nach Entwicklung, Größe, Anteil und Nachfrage

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den globalen Marktbericht für elektrische und elektronische Roboter für die Jahre 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots.

US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnt das US Bureau and Economic Analsysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt verfolgt, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen / IKT / Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach Produkten des globalen Marktes für elektrische und elektronische Roboter schaffen.

Laut den Statistiken der Weltbank stiegen die Exporte von IKT-Gütern weltweit von 11,164 % der gesamten Güterexporte im Jahr 2017 auf 11,53 % der gesamten Güterexporte im Jahr 2019. Darüber hinaus stiegen die Exporte von IKT-Dienstleistungen von 5,61 % der Dienstleistungsexporte (BoP ) im Jahr 2001 auf 10,37 % der Dienstleistungsexporte (BoP) im Jahr 2017

GMD prognostiziert, dass der Umsatz des globalen Marktes für elektrische und elektronische Robotik bis 2026 in Bezug auf Robotersysteme (einschließlich Hardware, Software und Service) 45,79 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer CAGR von 13,55% für 2019 bis 2026 entspricht. Der Hardwaremarkt wird in den prognostizierten Jahren um 13,92 % jährlich wachsen. Es wird erwartet, dass die jährliche Auslieferung im gleichen Zeitraum eine CAGR von 18,05 % aufweist und im Jahr 2026 auf 518,7 Tausend Einheiten ansteigen wird.

Dieser 215-seitige Bericht „Globaler Markt für elektrische und elektronische Robotik nach Subsystem, Robotertyp, Anwendung, Endbenutzer und Region 2015-2026: Trendprognose und Wachstumschancen“ ist mit 74 Tabellen und 108 Abbildungen hervorgehoben und basiert auf einer umfassenden Studie des gesamten globalen Marktes für elektrische und elektronische Roboter und all seiner Untersegmente durch ausführlich detaillierte Klassifizierungen. Fundierte Analysen und Bewertungen werden aus erstklassigen primären und sekundären Informationsquellen mit Inputs von Branchenexperten aus der gesamten Wertschöpfungskette generiert. Der Bericht enthält historische Marktdaten für 2015-2018, Umsatzschätzungen für 2019 und Prognosen von 2020 bis 2026. (Bitte beachten Sie: Der Bericht wird bei Bedarf vor der Auslieferung aktualisiert, sodass das letzte historische Jahr das Basisjahr und die Prognose ist deckt die nächsten 5-10 Jahre über das Basisjahr ab.)

Eingehende qualitative Analysen beinhalten die Identifizierung und Untersuchung der folgenden Aspekte:

• Marktstruktur

• Wachstumsbeschleuniger

• Einschränkungen und Herausforderungen

• Neue Produkttrends und Marktchancen

• Porters Fiver Forces

Der Trend und die Aussichten des Weltmarktes werden in optimistischer, ausgewogener und konservativer Sicht prognostiziert. Die ausgewogene (höchstwahrscheinliche) Projektion wird verwendet, um den globalen Markt für elektrische und elektronische Roboter in jedem Aspekt der Klassifizierung aus der Perspektive von Subsystem, Robotertyp, Anwendung, Endbenutzer und Region zu quantifizieren.

Basierend auf dem Teilsystem ist der Weltmarkt in die folgenden Teilmärkte unterteilt, wobei der Jahresumsatz für 2015-2026 (historisch und prognostiziert) in jedem Abschnitt enthalten ist.

• Hardware (weiter unterteilt in Robotersteuerungseinheit, Roboterarm, Endeffektor, Antrieb, Sensoren, Stromversorgung, Motoren und andere)

• Software

• Service-Unterstützung

Basierend auf dem Robotertyp ist der Weltmarkt in die folgenden Teilmärkte unterteilt, wobei der Jahresumsatz für 2015-2026 (historisch und prognostiziert) in jedem Abschnitt enthalten ist.

• Knickgelenkte Roboter

• Kartesische Roboter

• SCARA-Roboter

• Zylindrische Roboter

• Polare/sphärische Roboter

• Andere

Basierend auf der Anwendung wird der Weltmarkt in die folgenden Teilmärkte unterteilt, wobei der Jahresumsatz für 2015-2026 (historisch und prognostiziert) in jedem Abschnitt enthalten ist.

• Löten & Schweißen

• Materialhandhabung

• Montage und Demontage

• Malen & Dosieren

• Schneiden

• Andere

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Weltmarkt in die folgenden Teilmärkte unterteilt, wobei der Jahresumsatz und die Stückzahl für 2015-2026 (historisch und prognostiziert) in jedem Abschnitt enthalten sind.

• Elektronische Bauteile

• Telekommunikationsgeräte

• Elektrische und elektronische Geräte

• Andere Produkte

Geografisch werden die folgenden Regionen zusammen mit den aufgeführten nationalen/lokalen Märkten vollständig untersucht:

• APAC (Japan, China, Südkorea, Taiwan, Indien und Rest von APAC)

• Europa (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, übriges Europa)

• Nordamerika (USA und Kanada)

• Lateinamerika (Brasilien, Mexiko, Argentinien, übriges Lateinamerika)

• RoW (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika)

Für jede der oben genannten Regionen und Länder stehen für 2015-2026 detaillierte Analysen und Daten zum Jahresumsatz und zur Auslieferung der Stückzahlen zur Verfügung. Die Aufschlüsselung aller regionalen Märkte nach Ländern und die Aufteilung der wichtigsten nationalen / lokalen Märkte nach Robotertyp und -anwendung in den prognostizierten Jahren sind ebenfalls enthalten.

Der Bericht deckt auch das aktuelle Wettbewerbsszenario und den prognostizierten Trend ab; und stellt wichtige Anbieter vor, darunter Marktführer und wichtige aufstrebende Akteure.

Insbesondere werden potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in den globalen Markt für elektrische und elektronische Roboter quantitativ und qualitativ durch das Risikobewertungssystem von GMD untersucht. Gemäß der Risikoanalyse und -bewertung werden kritische Erfolgsfaktoren (CSFs) als Orientierungshilfe generiert, um Investoren und Aktionären dabei zu helfen, sich abzeichnende Chancen zu erkennen, die Risiken zu managen und zu minimieren, geeignete Geschäftsmodelle zu entwickeln und kluge Strategien und Entscheidungen zu treffen.

Schlüsselfiguren:

ABB Ltd.

Comau S.p.A

Denso Corporation

Fanuc Corp.

Kawasaki Robotics Inc.

KUKA (Midea-Gruppe)

Mitsubishi Electric Corp.

Omron Corporation (Omron Adept Technologies)

Reis Robotik

Rockwell Automation Inc.

Seiko Epson Corporation (Epson Robotics)

Staubli International AG

Universalroboter

Yaskawa Electric Corp.

In dem Bericht werden ferner die Marktchancen, die Wachstumsrate der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR), der Wettbewerb, neue technologische Innovationen, die Analyse der Marktteilnehmer, die staatlichen Richtlinien, die Export- und Importanalyse (EXIM), die historischen Einnahmen, die Zukunftsprognosen usw. in den folgenden Regionen erörtert