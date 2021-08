Startseite simvalley communications 2er-Set Akku-PMR-Funkgeräte WT-330 Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2021-08-13 12:01. Kostenlos per Funk in Kontakt bleiben - auch in größeren Gebieten - Bis zu 10 km Funk-Reichweite

- Freihändig sprechen dank VOX-Funktion

- 8 Kanäle mit 38 Unterkanälen

- Störungsfreier Empfang

- Taschenlampen-Funktion

- 0,5 Watt Sendeleistung Direkte Kommunikation ohne Handynetz: Mit den cleveren PMR-Handfunkgeräten (https://www.pearl.de/mtrkw-11636-walkie-talkie-set-mit-ladestation-wiede...) von simvalley communications (https://www.pearl.de/ar-2-445.shtml) ist man selbst in abgelegenen Gebieten und den Bergen erreichbar - kostenfrei! Auf Knopfdruck kommuniziert man jederzeit schnell und einfach mit den Kameraden oder Kollegen. Ideal beim Wandern, Klettern, Sport, bei Radtouren oder auf der Baustelle, privat oder im Beruf. Freie Hände: Dank VOX-Funktion spricht man, ohne die Funktaste zu drücken. So hält man in jeder Situation Kontakt. Sogar als praktisches Babyphone lassen sich die Walkie-Talkies nutzen! Bis zu 10 km Reichweite: Die leistungsstarken Geräte bieten einen extragroßen Funkradius, in dem man sich störungsfrei unterhält. Durch 8 Kanäle mit 38 CTCSS-Unterkanälen klappt die Kommunikation auch bei starkem Funkverkehr reibungslos. Praktische Stromversorgung: Der austauschbare Akku sorgt für bis zu 8 Stunden Sprechzeit. Mit Ersatz-Akkus lässt sich die Nutzungszeit auch beliebig verlängern. Grenzenlose Freiheit für den Urlaub: Die PMR-Funkgeräte im UHF-Band sind in nahezu allen EU-Ländern und der Schweiz frei zugelassen. - PMR-Funkgeräte WT-330 im 2er-Set

- Bis zu 10 km Reichweite (freies Feld)

- Ideal für Wandern, Klettern, Sport, Veranstaltungen, Baustelle, als Babyphone u.v.m.

- Push-to-Talk (Sprachübertragung auf Knopfdruck) und VOX (sprachaktivierte Übertragung)

- Kostenfreie Kommunikation - unabhängig vom Mobilfunknetz

- Beleuchtetes LCD-Display mit Anzeige von Kanal/Unterkanal, Lautstärke, Batteriestand, Betriebsmodus

- 8 Kanäle im PMR-Frequenzbereich: 446 MHz, Kanalabstand: 12,5 kHz

- Sendeleistung: 500 mW

- CTCSS-Unterstützung mit 38 Unterkanälen: gezieltes Anfunken des anderen Gerätes, störungsfreie Übertragung

- 2,5-mm-Klinke-Anschluss für Headset

- Integrierte LED-Taschenlampe

- Extras: automatische Rauschunterdrückung, einstellbare Lautstärke, 10 Ruftöne, Scanfunktion, Quittungston (Roger beep), automatische Akku-Sparfunktion, Tastensperre

- Abnehmbarer Gürtelclip

- Stromversorgung: Ni-MH-Akku mit 800 mAh für bis zu 8 Stunden Sprechzeit

- Kompakte Maße: 48 x 128 x 28 mm, Gewicht: 67 g (ohne Akku)

- PMR-Funkgeräte sind in nahezu allen EU-Ländern und der Schweiz zugelassen

- 2 PMR-Funkgeräte WT-330 inklusive Ladestation, Netzteil, 2 Akkus, Gürtelclips und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107387378 Preis: 44,99 EUR

Bestell-Nr. PX-2600-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-PX2600-4230.shtml Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/wghJG1qg Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen. Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit. Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten (www.pearl.de). Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert. Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

