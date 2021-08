Startseite Investui-Musterdepots: Neue Allzeithochs im Juli Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2021-08-13 11:44. Das Jahr 2021 läuft für die Kunden des innovativen Investmentservice Investui bislang hervorragend. Mit einer Nettorendite von 15,2 Prozent bis Ende Juli schlägt das Futures-Musterdepot sowohl den Dow Jones als auch den DAX deutlich. Hinzu kommen neue Allzeithochs bei allen vier Musterdepots im Juli. Der Börsenhandel gehört in Zeiten von Null- oder gar Negativzinsen mittlerweile fast zwingend zu einer erfolgreichen Geldanlagestrategie dazu. Doch längst nicht jedem Trader oder Anleger ist dabei Erfolg beschieden, insbesondere wenn das nötige Wissen, die erforderliche Zeit oder eine belastbare Strategie fehlt. Für all jene, die ihr Geld zwar in die eigene Hand nehmen wollen, sich aber nicht sicher sind, wie sie es anstellen sollen oder aber schlicht nur wenig Zeit haben, sich um ihre Finanzen zu kümmern, hat der renommierte Broker WH SelfInvest das innovative Investment Investui geschaffen - mit Erfolg wie ein Blick auf die Zahlen des Jahres 2021 zeigt! So können sich die Kunden 2021 über eine Nettorendite von +15,2 Prozent bis Ende Juli freuen. Damit schlagen die auf Markteffekten basierenden Investui-Strategien sowohl den Dow Jones, der auf ein Plus von 14 Prozent kommt, als auch den DAX mit +13,3 Prozent. Noch deutlicher zeigt der Vergleich mit dem sicheren Hafen Gold die Vorteile von Investui, denn hier mussten Anleger ein Minus von fünf Prozent im gleichen Zeitraum hinnehmen. Diese Performance zeigt, wie stark die Strategien von Investui sind, wie Iris Heinen, Marktexpertin von Investui, erklärt: "Drei unserer vier Strategien liegen 2021 deutlich im Plus. Lediglich der "Friday Gold Rush" konnte in diesem Jahr sein Potenzial noch nicht unter Beweis stellen. Trotzdem stehen 44 Gewinntrades nur 28 Verlusttrades gegenüber - das ist eine Trefferquote von 61 Prozent! Besonders hervorgetan hat sich dabei die "Pound Shorter"-Strategie: Hier konnten wir zwischen dem 25. Mai und dem 27. Juli 2021 eine Gewinnsträhne von zehn positiven Trades in Folge verzeichnen." Auch Dominic Schorle, Leiter der deutschen Niederlassung von WH SelfInvest in Frankfurt, zeigt sich begeistert von den bisherigen Ergebnissen von Investui: "Uns war immer klar, dass Strategien, die auf Markteffekten basieren funktionieren und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten. Der Erfolg unserer Investui-Musterdepots beweist, dass wir damit Recht hatten." Weitere Informationen zu Investui, den verwendeten Investmentstrategien und den angebotenen Kontomodellen stehen auf der Webseite von Investui unter https://www.investui.de/ zur Verfügung. Über Investui Investui ist ein Service für Anleger, die mehr aus ihrem Geld machen wollen, aber nur begrenzte Zeit investieren können. Ob Gold, Währungen oder Börsenindizes - die Strategien, die bei Investui zum Einsatz kommen, nutzen Markteffekte wie den Turnaround-Tuesday-Effekt, um für die Nutzer das Optimum aus ihrem Investment herauszuholen. Markteffekte sind Preismuster, welche zu ganz bestimmten Zeiten eintreten. So steigt der Preis für Gas beispielsweise, wenn der Winter bevorsteht. Der Goldpreis ist ein anderes Beispiel. Er steigt normalerweise am Freitag, weil Gold von Institutionen als "Versicherung" gegen unerwartete Ereignisse am Wochenende gekauft wird. Die Funktionsweise von Investui ist für die Nutzer denkbar einfach: Per E-Mail erhalten sie klare Alarme, ähnlich wie bei einem Signaldienst. Doch Investui kann noch mehr. Mit nur einem Klick in der E-Mail können die Alarme in ein echtes Investment konvertiert werden. Dabei haben die Kunden die Wahl, ein verwaltetes Konto zu nutzen oder selbst aktiv zu werden. Investui (Ihre Investments) ist eine Marke und ein Service des preisgekrönten Brokers WH SelfInvest. WH SelfInvest ist bekannt für seinen ausgezeichneten Service und betreut seit 1998 private Investoren. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland. Firmenkontakt

