Internet der Dinge im Baumarkt: Entwicklungsgeschichte, aktuelle Analyse und geschätzte Prognose bis 2028

Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Internet der Dinge im Baumarkt – Global Demand Analysis and Opportunity Outlook 2020-2028" veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über den IoT im Baumarkt in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Produkttyp, Anwendungstyp und Projekttyp bietet , nach Endbenutzer und nach Region. Darüber hinaus umfasst der Bericht für die eingehende Analyse die Wachstumstreiber der Branche, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiko, Marktattraktivität, BPS-Analyse und das Fünf-Kräfte-Modell von Porter. Der Markt für IoT im Bauwesen wird im Prognosezeitraum 2020-2028 voraussichtlich eine CAGR von rund 16% verzeichnen. Der Anstieg der Sicherheit und Verbesserung der Produktivität treibt das Wachstum des Marktes an. Das IoT gibt den Eigentümern und Arbeitern mehr Zeit, um untereinander zu interagieren und neue Ideen zur Projektverbesserung zusammen mit Baustellenproblemen zu generieren. Darüber hinaus gewährleistet das IoT eine angemessene Materialversorgung sowie die Sicherheit am Arbeitsplatz, indem es die Anzeichen von Risiken im Zusammenhang mit den Arbeitnehmern in Echtzeit überwacht. Je nach Anwendungstyp wird der Markt in Remote Operations, Predictive Maintenance, Flottenmanagement, Sicherheitsmanagement und andere unterteilt, von denen der Remote Operations-Segment aufgrund wachsender Baustellen und Maschinen den größten Marktanteil haben wird zusammen mit Echtzeit-Überwachung der Arbeiter. Darüber hinaus kann Wearable Computing vor Ort den Arbeitern helfen, im Freisprechmodus auf Anweisungen zuzugreifen. Basierend auf der regionalen Analyse wird der Markt für IoT im Bauwesen in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie die Region Naher Osten und Afrika. Es wird geschätzt, dass der IoT-Markt im Bauwesen in Nordamerika den Markt dominiert, da mehrere Original Equipment Manufacturers (OEMs) den Einsatz von IoT übernehmen. Der asiatisch-pazifische Raum wird aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und der wachsenden Bauindustrie in China, die einen wesentlichen Beitrag zum Marktwachstum leistet, voraussichtlich die höchste Wachstumsrate aufweisen. Im Bausektor bietet IoT Feldsensoren, um Probleme zu vermeiden und die Kunden zufrieden zu stellen. Darüber hinaus helfen diese Sensoren, die geeigneten Bedingungen für die Arbeits- und Handhabungsprobleme sowie das Verfallsdatum der Materialien zu überwachen. Um die Budgeterhöhung zu vermeiden, muss der Bausektor effizient und reibungslos funktionieren. Manchmal kommt es jedoch durch menschliches Versagen zu Verzögerungen bei der Materiallieferung, was die Produktivität beeinträchtigt. IoT schlägt automatisch Alarm bei der Materialversorgung und ermöglicht so mehr Einsatzbereitschaft. Diese Faktoren werden voraussichtlich für das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum verantwortlich sein. Es wird jedoch erwartet, dass die hohen Kosten für die Implementierung des Internets der Dinge für seine größere Funktionalität auf dem Baumarkt im Prognosezeitraum das Wachstum des IoT im Baumarkt stark hemmen. Dieser Bericht bietet auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der Hauptakteure des IoT-Marktes im Bauwesen, einschließlich der Unternehmensprofilierung von Caterpillar Inc. (NYSE:CAT), Oracle Corporation (NYSE:ORCL), CalAmp Corporation (NASDAQ:CAMP), Trimble Inc. (NASDAQ:TRMB), Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK), Sigfox, Giatec Scientific Inc., Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO), Vinci SA (EPA:DG) und Baurobotik. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den IoT im Baumarkt, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren bei der Suche nach Expansionsmöglichkeiten, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen dabei hilft, ihre marktorientierten Strategien an den aktuellen und erwarteten Entwicklungen auszurichten Trends in der Zukunft.

