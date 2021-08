Startseite Zukunftspläne für den Immobilien-Crowdfunding-Markt und Branchenwachstum mit hoher CAGR bis Prognose 2028 Pressetext verfasst von akashy am Fr, 2021-08-13 08:11. Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Markt für Immobilien-Crowdfunding – Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2028“ veröffentlicht, der auch einige der wichtigsten Marktanalyseparameter wie Branchenwachstumstreiber, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiko sowie die Auswirkungen von COVID enthält -19 und eine ausführliche Diskussion über die neuesten Trends und Zukunftschancen, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind. Das Konzept des Crowdfundings in der Immobilienbranche hat nach der Umsetzung des Gesetzes „Jumpstart Our Business Startups“ (JOBS) von 2012 einen massiven Sprung gemacht. Vor der Umsetzung dieses Gesetzes konnten Investoren nur in physische Immobilien oder in Immobilieninvestments investieren Trusts (REITs). Darüber hinaus nahm mit dem zunehmenden Einfluss der Globalisierung die Zahl der gewerblichen Immobilienaktivitäten deutlich zu, was den Bedarf der Immobilienunternehmen erhöhte, Mittel für die Fortführung ihrer Projekte bereitzustellen. Infolgedessen setzten Immobilien-Crowdfunding-Unternehmen zunehmend IT-Technologien wie Blockchain, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und andere ein, um Mittel für ihre Projekte zu beschaffen. Es wird daher erwartet, dass solche Faktoren das Wachstum des globalen Immobilien-Crowdfunding-Marktes in den kommenden Jahren antreiben werden. Erhalten Sie eine exklusive Musterberichtskopie dieses Berichts @ https://www.researchnester.com/sample-request-2874 Der weltweit registrierte Immobilien-Crowdfunding-Markt wird im Prognosezeitraum, d. h. 2020-2028, voraussichtlich mit einer CAGR von 33,4% wachsen. Zunehmende günstige Regulierungen der Regierungen von Nationen weltweit für Crowdfunding im Immobiliensektor, gepaart mit der steigenden Anzahl von Immobilienaktivitäten, sind einige der Faktoren, die im Prognosezeitraum voraussichtlich zum Marktwachstum beitragen werden. Der Markt wird von den Anlegern in institutionelle Anleger und Privat- oder Privatanleger unterteilt. Von diesen Segmenten wird das Segment institutionelle Investoren voraussichtlich bis Ende 2028 den höchsten Marktanteil halten. Das Wachstum des Segments ist auf die Vorteile zurückzuführen, die die Immobilien-Crowdfunding-Plattformen durch die Beschaffung großer Investitionen von den institutionellen Investoren wie Lebensversicherungen und Pensionskassen. Geografisch ist der Markt nach Regionen in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Von diesen Regionen wird der Markt im asiatisch-pazifischen Raum voraussichtlich bis Ende 2021 mit 53,20 % den größten Marktanteil halten verschiedener Immobilienprojekte werden voraussichtlich das Wachstum des Marktes in der Region vorantreiben. Bedenken hinsichtlich der Illiquidität von Crowdfunding-Investitionen sowie die mit Crowdfunding verbundenen hohen Risiken aufgrund der zahlreichen Betrugsfälle, die in den letzten Jahren gemeldet wurden, sind jedoch einige der Faktoren, die das Marktwachstum voraussichtlich behindern werden. Dieser Bericht bietet auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des globalen Immobilien-Crowdfunding-Marktes, einschließlich der Unternehmensprofilierung von CrowdStreet, Inc., RM Technologies LLC, RealCrowd, Inc., Groundbreaker Technologies, Inc., Groundfloor Finance Inc ., DiversyFund, Inc., EstateGuru OU, AHP Servicing LLC, Crowdestate AS und Fundrise, LLC. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Abschließend analysiert der Bericht mit dem Titel „Markt für Immobilien-Crowdfunding – Globale Nachfrageanalyse und Chancenausblick 2028? die gesamte globale Immobilien-Crowdfunding-Branche, um neuen Marktteilnehmern zu helfen, die Details des Marktes zu verstehen. Darüber hinaus führt dieser Bericht auch bestehende Akteure, die nach Expansion suchen, und Großinvestoren, die in naher Zukunft nach Investitionen in den globalen Immobilien-Crowdfunding-Markt suchen. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

