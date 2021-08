Startseite Marktwachstumsanalyse für Polymerbeschichtete Stoffe, zukünftige Trends, Prognosen bis 2028 Pressetext verfasst von akashy am Fr, 2021-08-13 08:09. Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Markt für polymerbeschichtete Stoffe – Globale Nachfrageanalyse und Chancenausblick 2028“ veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für polymerbeschichtete Stoffe in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Produkttyp, Anwendung und Region bietet. Darüber hinaus umfasst der Bericht für die eingehende Analyse die Wachstumstreiber der Branche, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiko, Marktattraktivität, BPS-Analyse und das Fünf-Kräfte-Modell von Porter. Der globale Markt für polymerbeschichtete Stoffe ist nach Produkttyp in Polyvinyl, Polyurethan, Polyethylen, Acryl, Nylon 6-6, Nylon 6, PA, PBT, PET und PEEK unterteilt, von denen das Polyurethan-Segment voraussichtlich den größten Markt halten wird teilen sich aufgrund der vorteilhaften Eigenschaften, die Polyurethan gegenüber anderen Polymertypen besitzt, einschließlich Fett-, Öl- und Abriebfestigkeit, Transparenz und Elastizität, was sie für eine breite Palette von Anwendungen wie Polster, wasserdichte Schutzkleidung, Regenbekleidung geeignet macht , Gepäck, Handschuh, Schlauchboote und andere. Erhalten Sie eine exklusive Musterberichtskopie dieses Berichts @ https://www.researchnester.com/sample-request-2631 Der globale Markt für Polymerbeschichtete Stoffe wird im Prognosezeitraum, d. h. 2021-2028, voraussichtlich eine CAGR von etwa 5 % erreichen. Die steigende Nachfrage nach Planen, Dachschonern, Bootsabdeckungen und Markisenpoolabdeckungen sowie die wachsende Nachfrage nach technischen Textilien in verschiedenen Endverbraucherbranchen auf der ganzen Welt sind einige der Faktoren, die voraussichtlich das Wachstum des globalen Marktes für polymerbeschichtete Stoffe fördern werden. Regional ist der globale Markt für polymerbeschichtete Stoffe in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie die Region Naher Osten und Afrika. Unter diesen Regionen wird der Markt im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund der Präsenz mehrerer Herstellerfirmen, in denen solche technischen Gewebe verwendet werden, sowie der zunehmenden Industrialisierung in Ländern wie China, Südkorea, Japan voraussichtlich den größten Marktanteil halten und Indien und das zunehmende Bewusstsein für organisatorische Sicherheit im verarbeitenden Gewerbe. Der National Safety Council of America gab in einer seiner Statistiken an, dass alle sieben Sekunden ein Arbeiter bei der Arbeit verletzt wird und dass im Jahr 2017 ein Verlust von 104.000.000 Produktionstagen verzeichnet wurde. Im Laufe der Jahre wurden strenge staatliche Vorschriften unter Berücksichtigung der zunehmenden Vorkommnisse am Arbeitsplatz entwickelt, insbesondere das Tragen von Arbeitskleidung am Arbeitsplatz, da diese Schutzkleidung, die normalerweise aus diesen technischen Textilien besteht, Arbeiter vor mehreren Unfällen schützt. Darüber hinaus haben Aufsichtsbehörden wie die National Fire Protection Association (NFPA) die Verwendung von Uniformen mit Textilbeschichtungen in der Schieferexploration und im Sektor erneuerbarer Chemikalien vorgeschrieben Wachstum des globalen Marktes für Polymerbeschichtete Stoffe im Prognosezeitraum. Strenge staatliche Vorschriften für die Herstellung von polymerbeschichteten Stoffen, da die Herstellungsprozesse Umweltverschmutzung verursachen, sind jedoch einige der Faktoren, die das Wachstum des globalen Marktes für polymerbeschichtete Stoffe voraussichtlich einschränken werden. Dieser Bericht bietet auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des globalen Marktes für polymerbeschichtete Stoffe, einschließlich der Unternehmensprofilierung von Continental AG (ETR: CON), Trelleborg AB (STO: TREL-B), Spradling International, Inc. , Serge Ferrari Group (EPA: SEFER), Saint-Gobain SA (EPA: SGO), Sioen Industries NV (EBR: SIOE), Takata Corporation, Cooley Group Holdings Inc., Dickson Constant, Seaman Corporation und SRF Limited (NSE: SRF .) ). Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für Polymerbeschichtete Stoffe, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren, die nach Expansionsmöglichkeiten suchen, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den laufenden und erwartete Trends in der Zukunft. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

