Startseite Für jede Situation gewappnet: PHANTEKS T30-120 Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2021-08-12 17:17. Jetzt NEU bei Caseking! Berlin, 12.08.2021 PHANTEKS hat eine neue Allzweckwaffe Sachen Kühlung parat: Die T30-120 sind 120 mm große High-End-Lüfter, die durch ihre innovative Bauweise und hohe Anpassungsfähigkeit für eine erstaunliche Vielzahl an Kühl-Szenarien bestens gewappnet sind. Die Tiefe von 30 mm ermöglicht vergrößerte Lüfterblätter, was zu einem deutlich besseren Airflow bei optimierten Leistungs-Lautstärke-Verhältnis führt. Die drei Betriebsmodi ermöglichen, die Lüfter an unterschiedlichste Systeme und Szenarien anpassen. Damit eignen sie sich gleichermaßen für leistungsorientierte System-Builder und Overclocker, wie für Gaming- oder Silent-Enthusiasten. Bei der neuen Version des PHANTEKS Glacier One 240 T30 können die Lüfter ihre Stärken voll ausspielen.

Jetzt neu bei Caseking! Mit ihren drei Lüfterprofilen können die T30-120-Lüfter in unterschiedlichsten Szenarien oder Systemen eingesetzt werden. Jeder der Modi bietet auf eine bestimmten Einsatzzweck hin optimierte PWM-Settings und gewährleistet so einen optimalen Betrieb in jedem Szenario. Dank des hochwertigen Dreiphasenmotors und des magnetisch gelagertem Dual Vapo-Lager ist jederzeit ein reibungsloser und leiser Betrieb gewährleistet. Die Features der PHANTEKS T30-120 im Überblick: -Besonders vielseitige 120 mm Hochleistungs-Lüfter in Schwarz

-Drei Lüfterprofile für unterschiedliche Einsatzzwecke

-Nur 0,5 mm Laufradspalt für reduzierte Turbulenzen und Geräuschemissionen

-Mehr Leistung durch 25 % höhere Lüfterblätter

-Dreiphasiger Motor von Sunon

-Reibungsloser und leiser Betrieb dank Dual Vapo-Lager

-Rahmen und Lüfterblätter aus mit Glasfaser verstärktem LCP-Material

-4-poliger PWM-Anschluss mit Daisy-Chain-Unterstützung

-Vibrationshemmende Gummipuffer Advanced-Modus:

Der Advanced-Modus kitzelt die maximale Leistung aus den T30-120-Lüftern heraus. Mit bis zu 3.000 U/min eignet sich dieser Modus bestens für extreme Leistungsanforderungen wie z.B. bei Servern, Workstations oder der Overclocking-Rekordjagd. Performance-Modus:

Der Performance-Modus empfiehlt sich als ausgewogenes Setup für die meisten Systemkonfigurationen. Hier drehen die T30-120 mit maximal 2.000 U/min und bieten so sinnvolles Verhältnis aus Leistung und Geräuschentwicklung. Ideal für Gaming-Systeme aller Art und Leistungsklasse. Hybrid-Modus:

Mit seinem semi-passiven Betrieb ist der Hybrid-Modus die richtige Wahl für alle Szenarien in denen die Lautstärke von hoher Priorität ist. Liegt das PWM-Signal unter 50 % stoppen die Lüfter vollständig. Erst ab 50 % werden sie aktiv und drehen dann bis maximal 1.200 U/min. Dieser Modus bietet sich besonders für Low-Noise-PCs wie Office-Rechner, HTPC- oder Multimedia-Systeme an. Komplett-Wasserkühlung PHANTEKS Glacier One 240 T30 Als perfekte Bühne für die Qualität der T30-120 erscheint eine neue Version des fantastischen Glacier One 240 Komplett-Wasserkühlers inklusive zwei der neuen Lüfter. Sein elegantes Design, die hochwertige Verarbeitung und leistungsstarken Komponenten, werden durch die T30-120 perfekt ergänzt. Die drei Modi und die überlegene Kühlleistung der 30 mm tiefen T30, verleihen dem ohnehin schon extrem vielseitigen AIO dabei noch zusätzliche Flexibilität. Die Phanteks T30-120 bei Caseking:

www.caseking.de/Phanteks-T30 Die PHANTEKS T30-120 sind einzeln für 29,90 Euro, im Dreierpack für 84,90 Euro zu haben.

Die PHANTEKS Glacier One 240 T30 Komplett-Wasserkühlung geht für 169,90 Euro über die virtuelle Ladentheke. Lieferbar sind alle drei Produkte voraussichtlich ab Ende August.

Caseking GmbH

Vincent Rohloff

Gaußstraße 1

10589 Berlin

+49 (0)30 4036642-00

marketing@caseking.de

