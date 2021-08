Startseite Jericho Energy Ventures beteiligt sich im Rahmen eines Auskunftsersuchens am Earthshot-Programm des US-Energieministeriums für d Pressetext verfasst von connektar am Do, 2021-08-12 15:12. Die Teilnahme zielt darauf ab, die bahnbrechende Null-Emission-DCC-Wasserstoffkessel-Technologie für industrielle und kommerzielle Anwendungen voranzutreiben Newtown, PA und Vancouver, BC, den 12. August 2021 - Jericho Energy Ventures (TSXV: JEV)(Frankfurt: JLM0)(OTC: JROOF) (Jericho oder JEV oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es im Rahmen eines Auskunftsersuchens (Request for Information) des Earthshot Wasserstoff-Programms des U.S. Department of Energy (DOE) Forschungs- und Informationsmaterialien zu seinem patentierten, bahnbrechenden Wasserstoffkessel (Dynamic Combustion Chamber - DCC) eingereicht hat. Die Energy Earthshots Initiative des DOE soll innerhalb der nächsten zehn Jahre einen raschen Durchbruch sauberer Energielösungen ermöglichen. Der erste Earthshot war der Wasserstoff-Shot, und die Einreichung von JEV zielt darauf ab, dem Wasserstoffprogramm des DOE dabei zu helfen, Projekte zu priorisieren, die Innovationen für sauberen Wasserstoff beschleunigen würden, die wiederum Emissionen reduzieren, Arbeitsplätze schaffen und bis 2050 eine Wirtschaft ohne CO2-Emissionen ermöglichen könnten. Der DCC, der von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von JEV, Hydrogen Technologies (HT), entwickelt wurde, ist der einzige emissionsfreie, geschlossene Wasserstoffkessel, der sauberen Prozessdampf erzeugt, ohne Luftschadstoffe oder Emissionen zu erzeugen. Die erste Generation des emissionsfreien DCC-Kessels von HT wird bereits in Modesto, Kalifornien, von der Plumber & Steam Fitters Union eingesetzt. Das Wasserstoffprogramm des DOE, welches vom Hydrogen and Fuel Cell Technologies Office unter dem Office of Energy Efficiency and Renewable Energy geleitet wird, führt Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in folgenden Bereichen durch: Wasserstoffproduktion, Lieferung, Infrastruktur, Speicherung, Brennstoffzellen sowie verschiedene Endanwendungen für Transport-, Industrie- und stationäre Energieanwendungen. Das Programm umfasst auch Aktivitäten in den Bereichen Technologievalidierung, Fertigung, Analyse, Systementwicklung und -Integration, Sicherheit, Codes und Standards, Ausbildung und Personalentwicklung. Der Vorstoß des DOE zur Beschleunigung der Entwicklung von sauberem Wasserstoff als Schlüsselinitiative für die Energiewende wird den Aufstieg von Wasserstoff zu einem der weltweit wichtigsten Brennstoffe erheblich vorantreiben, sagte Brian Williamson, CEO von JEV. Mit fallenden Kosten betrachten wir Wasserstoff als einen wichtigen Teil des Energiekomplexes der Zukunft, da wir mit unserer innovativen DCC-Kesseltechnologie den 30 Milliarden US-Dollar schweren Markt für gewerbliche und industrielle Dampferzeugung dekarbonisieren wollen. Über Jericho Energy Ventures Jericho Energy Ventures (JEV) konzentriert sich darauf, die Wende zur Energiegewinnung mit niedrigem CO2-Ausstoß mit Investitionen in Wasserstofftechnologien, Energiespeicherung, Kohlenstoffabscheidung und neue Energiesysteme voranzutreiben. Die 100%ige Tochtergesellschaft von JEV, Hydrogen Technologies, liefert eine patentierte emissionsfreie Kesseltechnologie für die gewerbliche und industrielle Wärme- sowie Dampfindustrie mit einem Umsatzvolumen in Höhe von 30 Milliarden USD und hat zudem in die Elektrokatalysator- und kostengünstige Elektrolyseur-Plattform von H2U investiert. JEV besitzt und betreibt auch produzierende Öl- und Gasaktiva im Zentrum der USA, vorwiegend in Oklahoma. Website: jerichoenergyventures.com/

