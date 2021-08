Startseite Interra Copper Corp. benennt Jason Nickel, P. Eng, zum Chief Executive Officer & erweitert Bohrprogramm Pressetext verfasst von connektar am Do, 2021-08-12 15:06. Nach einem Vor-Ort-Besuch des Konzessionsgebiets Thane am letzten Wochenende, wo ich die zahlreichen hochgradigen Vorkommen an der Oberfläche gesehen habe, kann ich sagen, dass das Konzessionsgebiet eindeutig vielversprechendes Potenzial hat. - Jason Nickel 12. August 2021, Vancouver, BC, Kanada - Interra Copper Corp. (CSE: IMCX) (OTCQB: IMIMF) (FWB: 3MX) (Interra oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass Herr Jason Nickel, P. Eng, mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer (CEO) benannt wurde. Herr Nickel hat einen Abschluss in Bergbautechnik (Applied Science in Mine Engineering) der University of British Columbia und ein Postgraduiertendiplom in BWL der Simon Fraser University. Jason bringt 25 Jahre Erfahrung in Bergbaubetrieb, Ingenieurwesen, Projektentwicklung und Management von Rohstoffunternehmen mit, wobei zehn Jahre lang sein Fokus auf dem Rohstoffmarkt für große und Junior-Unternehmen lag. Interim President & CEO Dave McMillan bleibt weiterhin im Unternehmen als Director aktiv und wird Herrn Nickels Wechsel zum CEO unterstützen. Interra dankt Dave für sein Engagement und seinen Beitrag in den vergangenen Monaten und freut sich, dass er das Unternehmen weiterhin unterstützt. Für das zu 100% unternehmenseigene Projekt Thane kann das Unternehmen berichten, dass das Programm aus Diamantbohrungen, geologischer Kartierung, Prospektion, Bodenproben und geophysikalischer Vermessung, mit dem Anfang Juli begonnen wurde, zeitlich und finanziell im geplanten Rahmen liegt. Kernproben aus den ersten drei Bohrlöchern wurden zur Analyse an das Labor ALS Laboratory geschickt und die ersten Ergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet. Durch die Datenerfassung vor Ort konnte Mineralisierung identifiziert werden, die mit den Ergebnissen der IP- und geochemischen Untersuchungen übereinstimmen, die wir während des Explorationsprogramms im letzten Jahr erhalten haben. Die in diesem Jahr vom Unternehmen vorgenommenen Bohrungen sind die ersten Bohrlöcher, die jemals das Gebiet Cathedral getestet haben. Das Unternehmen berichtet erfreut, dass die vielversprechenden Hinweise aus diesen frühen Bohrlöchern zu einer Erweiterung des Bohrprogramms führten. Herr Nickel sagte: Nach einem Vor-Ort-Besuch des Konzessionsgebiets Thane am letzten Wochenende, wo ich die zahlreichen hochgradigen Vorkommen an der Oberfläche gesehen habe, kann ich sagen, dass das Konzessionsgebiet eindeutig vielversprechendes Potenzial hat, eins der besten Bergbauprojekte im Bezirk Quesnel Terrane zu werden. Ich freue mich, Teil eines hervorragenden Managementteams zu sein und das Unternehmen als CEO zu leiten. FÜR INTERRA COPPER CORP.

Website: interracopper.com ÜBER INTERRA COPPER CORP. Interra ist ein Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen. dessen Hauptaugenmerk auf die Schaffung von Unternehmenswert durch die Weiterentwicklung seiner derzeitigen Projekte gerichtet ist. Zu diesen zählen auch das Konzessionsgebiet Thane im nördlichen Zentrum von British Columbia und das Konzessionsgebiet Bullard Pass in Arizona. IMC wird sein sehr erfahrenes Managementteam einsetzen, um weiterhin Projekte ausfindig zu machen und zu bewerten, die einen zusätzlichen Mehrwert für die Aktionäre schaffen. Das Konzessionsgebiet Thane erstreckt sich über eine Grundfläche von 206 km2 (50.904 Acres) im Terran Quesnel in Nordzentral-British Columbia und befindet sich auf halbem Weg zwischen der ehemals aktiven Tagebaumine Kemess und der derzeit in Betrieb befindlichen Tagebaumine Mount Milligan, beides zwei porphyrische Kupfer-Gold-Lagerstätten. Im Konzessionsgebiet Thane wurden bis dato mehrere höchst aussichtsreiche mineralisierte Gebiete ermittelt, einschließlich des Zielgebiets Cathedral, das im Mittelpunkt der aktuellen Explorationsbemühungen steht. Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, nimmt an, glaubt, plant, prognostiziert, beabsichtigt, schätzt, sieht vor, potenziell, möglich, Strategie, Ziele, Zielsetzungen bzw. Variationen dieser Begriffe oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, eintreten oder erzielt werden könnten, können, würden, dürften oder werden, oder durch die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch). in der der Originaltext veröffentlicht wird. ist die offizielle. autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt. die Richtigkeit. die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com . www.sec.gov . www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Interra Copper Corp.

