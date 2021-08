Startseite Marktanwendungen für digitale Atemwegslösungen im asiatisch-pazifischen Raum, Wachstumsfaktoren, Entwicklung und Prognose bis Pressetext verfasst von kennethresearch am Do, 2021-08-12 13:22. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den Marktbericht für digitale Beatmungslösungen im asiatisch-pazifischen Raum für die Jahre 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots. US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnt das US Bureau and Economic Analsysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt verfolgt, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen / IKT / Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach Produkten des Marktes für digitale Atemwegslösungen im asiatisch-pazifischen Raum schaffen. Holen Sie sich ein Beispiel-PDF des Berichts https://www.kennethresearch.com/sample-request-10326711 Laut den Statistiken der Weltbank stiegen die aktuellen Gesundheitsausgaben (% des BIP) weltweit von 9,08% im Jahr 2001 auf 9,84% im Jahr 2018. Darüber hinaus stiegen die aktuellen Gesundheitsausgaben pro Kopf (derzeit US$) von USD 492,99 2001 auf 1110,84 USD im Jahr 2018. Darüber hinaus wächst die Besorgnis über Todesfälle aufgrund verschiedener Krankheiten und die Notwendigkeit einer Behandlung, die die rohe Sterblichkeitsrate senken kann, die im Jahr 2019 fast 7 % (pro 1000 Einwohner) betrug wird voraussichtlich das Marktwachstum im Prognosezeitraum antreiben. Der Markt für digitale Beatmungslösungen im asiatisch-pazifischen Raum wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Atemhilfen und Luftreinigung im Rahmen der COVID-19-Pandemie im Zeitraum 2020-2030 um 41,6 % jährlich mit einer adressierbaren Gesamtmarktkapitalisierung von 219,0 Millionen US-Dollar wachsen.

Dieser mit 31 Tabellen und 42 Abbildungen hervorgehobene 104-seitige Bericht „Markt für digitale Beatmungslösungen im asiatisch-pazifischen Raum 2020-2030 nach Produkttyp, Indikation (Asthma, COPD), Vertriebskanal und Land: Trendprognose und Wachstumschancen“ basiert auf a Umfassende Untersuchung des gesamten Marktes für digitale Beatmungslösungen im asiatisch-pazifischen Raum und aller seiner Untersegmente durch ausführlich detaillierte Klassifizierungen. Fundierte Analysen und Bewertungen werden aus erstklassigen primären und sekundären Informationsquellen mit Inputs von Branchenexperten aus der gesamten Wertschöpfungskette generiert. Der Bericht basiert auf Studien zu den Jahren 2015-2019 und enthält eine Prognose von 2020 bis 2030 mit 2019 als Basisjahr. (Bitte beachten Sie: Der Bericht wird vor der Auslieferung aktualisiert, sodass das letzte historische Jahr das Basisjahr ist und die Prognose mindestens 5 Jahre über das Basisjahr abdeckt.)

Eingehende qualitative Analysen beinhalten die Identifizierung und Untersuchung der folgenden Aspekte:

• Marktstruktur

• Wachstumsbeschleuniger

• Einschränkungen und Herausforderungen

• Neue Produkttrends und Marktchancen

• Porters Fiver Forces

Der Trend und die Aussichten des Asien-Pazifik-Marktes werden unter Berücksichtigung von COVID-19 in optimistischer, ausgewogener und konservativer Sicht prognostiziert. Die ausgewogene (höchstwahrscheinliche) Prognose wird verwendet, um den Markt für digitale Beatmungslösungen im asiatisch-pazifischen Raum in jedem Aspekt der Klassifizierung aus Sicht des Produkttyps, der Indikation, des Vertriebskanals und des Landes zu quantifizieren. Basierend auf dem Produkttyp ist der asiatisch-pazifische Markt in die folgenden Teilmärkte unterteilt, wobei der Jahresumsatz für 2019-2030 in jedem Abschnitt enthalten ist.

Therapeutische Geräte

• Inhalatoren

• Vernebler

Diagnosegeräte

• Spirometer

• Asthmamonitore

• Andere Diagnosegeräte

Sensoren und Apps Antrag auf vollständigen Bericht: https://www.kennethresearch.com/sample-request-10326711 Basierend auf der Indikation wird der asiatisch-pazifische Markt in die folgenden Teilmärkte unterteilt, wobei der Jahresumsatz für 2019-2030 in jedem Abschnitt enthalten ist.

• Asthma

• Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)

• durch COVID-19 verursachte Krankheiten

• Andere Krankheiten Basierend auf dem Vertriebskanal ist der asiatisch-pazifische Markt in die folgenden Teilmärkte unterteilt, wobei der Jahresumsatz für 2019-2030 in jedem Abschnitt enthalten ist.

• Krankenhausapotheken

• Einzelhandelsapotheken

• Online-Apotheken Geografisch werden die folgenden nationalen/lokalen Märkte vollständig untersucht:

• Japan

• China

• Südkorea

• Australien

• Indien

• Rest von APAC (weiter unterteilt in Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand, Neuseeland, Vietnam und Sri Lanka)

Für jedes der oben genannten Länder stehen für 2019-2030 detaillierte Analysen und Daten zum Jahresumsatz zur Verfügung. Die Aufteilung der wichtigsten nationalen Märkte nach Produkttyp, Indikation und Vertriebskanal über die prognostizierten Jahre ist ebenfalls enthalten.

Der Bericht deckt auch das aktuelle Wettbewerbsszenario und den prognostizierten Trend ab; und stellt wichtige Anbieter vor, darunter Marktführer und wichtige aufstrebende Akteure.

Insbesondere werden potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in den Markt für digitale Beatmungslösungen im asiatisch-pazifischen Raum quantitativ und qualitativ durch das Risikobewertungssystem von GMD untersucht. Gemäß der Risikoanalyse und -bewertung werden kritische Erfolgsfaktoren (CSFs) als Orientierungshilfe generiert, um Investoren und Aktionären dabei zu helfen, sich abzeichnende Chancen zu erkennen, die Risiken zu managen und zu minimieren, geeignete Geschäftsmodelle zu entwickeln und kluge Strategien und Entscheidungen zu treffen.

Hauptakteure (dies ist möglicherweise keine vollständige Liste und zusätzliche Unternehmen können auf Anfrage hinzugefügt werden):

3M Health Care Limited

Adherium Limited

Amiko Digital Health Limited

AsthmaMD

AstraZeneca plc

Boehringer Ingelheim International GmbH

Kapseltechnologie, Inc.

Cohero-Gesundheit

GlaxoSmithKline plc

Kaia Health Software GmbH

Medizinische Internationale Forschung (MIR)

Novartis AG

NuvoAir

Gegenseitige Labore (Propeller Health)

Sensiron AG

Taktio Gesundheit

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.

(Bitte beachten Sie: Der Bericht wird vor der Auslieferung aktualisiert, sodass das letzte historische Jahr das Basisjahr ist und die Prognose mindestens 5 Jahre über das Basisjahr abdeckt.)

