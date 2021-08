Startseite Marktwachstum, Größe, Nachfrage, Prognose des Marktes für Batterielade-ICs mit eingehender Bewertung durch Top-Key-Player 2030 Pressetext verfasst von kennethresearch am Do, 2021-08-12 13:11. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den Marktbericht zum Verkauf von Batterielade-ICs für die Jahre 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots. US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnt das US Bureau and Economic Analsysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt verfolgt, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen / IKT / Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach Produkten des Marktes für Batterielade-ICs schaffen. Holen Sie sich ein Beispiel-PDF des Berichts https://www.kennethresearch.com/sample-request-10220629 Laut den Statistiken von World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) stiegen die Halbleiterabrechnungen weltweit pro gleitender 12-Monats-Durchschnitt von rund 250 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 auf rund 460 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. In diesem Bericht wird der globale Markt für Batterielade-ICs bis Ende 2022 727,05 Millionen USD mit einer CAGR von 4,88% erreichen Der globale Markt für Batterielade-ICs wurde 2017 auf 573,04 Mio. USD geschätzt und wird bis Ende 2022 727,05 Mio. USD erreichen, was zwischen 2017 und 2022 mit einer CAGR von 4,88% wächst. Der Batterielade-IC ist ein Ladeschutzgerät. IC (integrierte Schaltung) verwendet den Halbleiterherstellungsprozess, der viele Transistoren und Widerstände, Kondensatoren und andere Komponenten in einem kleinen Stück Silizium herstellt und nach dem Verfahren der Mehrschichtverdrahtung oder Tunnelverdrahtung Komponenten zu einer vollständigen elektronischen Schaltung kombiniert. Der Batterielade-IC kann in sechs Kategorien unterteilt werden: Typ Lineare Batterieladegeräte, Typ Wechselnde Batterieladegeräte. Typ Buck/Boost-Batterieladegeräte, Typ ?Modul-Batterieladegeräte, Typ Puls-Batterieladegeräte und Typ SMBus/I2C/SPI-gesteuerte Batterieladegeräte. Lineare Batterieladegeräte machten mit 63,23 % im Jahr 2017 den höchsten Anteil am Produktionsmarkt aus, gefolgt von Wechselbatterieladegeräten mit 19,38 % und Buck/Boost-Batterieladegeräten mit 7,24 %. Der Absatzmarktanteil des weltweiten Batterielade-ICs im Pkw-, Güterwagen- und anderen Bereich war Jahr für Jahr stabil bei 54,12 %, 41,18 % bzw. 4,70 % im Jahr 2017, und in mehreren aufeinander folgenden Jahren lag die Amplitude innerhalb von 2 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass das Segment des Batterielade-ICs auf dem Weltmarkt tendenziell ohne große Veränderungen festgelegt ist. Unter ihnen bietet der Markt für Batterielade-ICs die vielversprechendsten Absatzperspektiven im Passagierbereich. Antrag auf vollständigen Bericht: https://www.kennethresearch.com/sample-request-10220629 Die Daten des XYZ-Forschungszentrums zeigen, dass China mit einem Umsatz von 848,68 Mio. USD im Jahr 2017 37,53 % des gesamten Weltmarktes ausmachte, gefolgt von Nordamerika mit 24,79 % mit einem Umsatz von 560,48 . Millionen US-Dollar. TI ist das größte Unternehmen auf dem globalen Markt für Batterielade-ICs, auf das 2017 10,84 % des Umsatz-Marktanteils entfielen, gefolgt von NXP und Analog Devices, die 2017 9,09 % und 7,55 % des Umsatz-Marktanteils ausmachten Die IC-Industrie ist nicht konzentriert, diese Hersteller reichen von großen multinationalen Konzernen bis hin zu kleinen Privatunternehmen, die in dieser Branche konkurrieren. Trotz des Vorhandenseins von Wettbewerbsproblemen aufgrund des globalen Erholungstrends ist klar, die Anleger sind in diesem Bereich immer noch optimistisch, die Zukunft wird noch mehr neue Investitionen in das Feld geben.

Geografisch ist dieser Bericht weltweit in mehrere Schlüsselregionen aufgeteilt, mit einem Umsatz (K Einheiten), einem Umsatz (M USD), einem Marktanteil und einer Wachstumsrate von Batterielade-IC für diese Regionen von 2014 bis 2026 (Prognose) und bedeckte

China

USA

Europa

Japan

Korea

Indien

Südostasien

Südamerika Globaler Batterielade-IC-Marktwettbewerb durch Top-Hersteller/Spieler mit Verkaufsvolumen, Preis (USD/Einheit), Umsatz (M USD) und Marktanteil für jeden Hersteller/Spieler; die Top-Spieler einschließlich

TI

NXP

Analoge Geräte

IDT

Toshiba

Vishay

STMicroelectronics

Eingebaute Dioden

Mikrochip-Technologie

Maxim Integrated

Röhm

Torex

Fairchild

Semtech

Neues Japan-Radio

Auf der Grundlage des Produkts zeigt dieser Bericht die Produktion, den Umsatz, den Preis, den Marktanteil und die Wachstumsrate jedes Typs an, hauptsächlich aufgeteilt in

Lineare Batterieladegeräte

Wechseln von Batterieladegeräten

?Modul-Akkuladegeräte

Pulse Batterieladegeräte

SMBus/I2C/SPI-gesteuerte Batterieladegeräte

Buck/Boost-Akkuladegeräte

Auf der Grundlage der Endbenutzer / Anwendungen konzentriert sich dieser Bericht auf den Status und die Aussichten für die wichtigsten Anwendungen / Endbenutzer, das Verkaufsvolumen, den Marktanteil und die Wachstumsrate von Batterielade-IC für jede Anwendung, einschließlich

Lade-IC für jede Anwendung, einschließlich

Li-Ion/Li-Polymer-Akku

Blei-Säure-Batterie

NiCd-Akku

Andere Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, teilen Sie uns dies bitte mit und wir bieten Ihnen den Bericht nach Ihren Wünschen an. Über kennethresearch Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 126 Benutzer und 1028 Gäste online.