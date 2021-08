Chinas Marktgröße für Seltene Erden 2021 Globale Technologie, Entwicklung, Wachstum, Trends und Prognosen bis 2030

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den chinesischen Marktbericht für Seltene Erden für 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots.

US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnt das US Bureau and Economic Analsysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt verfolgt, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich wieder zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen/IKT/Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach Chinas Produkten des Seltenen Erden-Marktes schaffen.

Nach den Statistiken von Eurostat stiegen sie von 323,49 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 auf 504,83 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Darüber hinaus stiegen die Chemikalienimporte in der Region von 205,64 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 auf 285,91 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020.

Seltene Erden und Metalle sind in der Industrie weit verbreitet. Seltene Erden sind für Flugzeugtriebwerke, Mobiltelefone und Bohrkronen für den Öl- und Erdgasbergbau unentbehrlich. Da erwartet wird, dass Fahrzeuge mit neuer Energie die traditionellen Kraftstofffahrzeuge ersetzen werden, haben sowohl die Militär- als auch die Zivilindustrie eine robuste Nachfrage nach Seltenen Erden.

Laut CRI produzierte China 2017 mehr als 80 % der Seltenerdmetalle und -verbindungen der Welt. Chinas Seltene Erden-Exporte in die Vereinigten Staaten machten 78% der US-Seltene-Erden-Importe aus, während die Seltenen Erden aus Estland, Frankreich und Japan insgesamt nur 14% ausmachten. Im Jahr 2017 importierten die USA mehr als 17.000 Tonnen Seltenerdverbindungen, davon 10.000 Tonnen Lanthanverbindungen und 3.600 Tonnen Cerverbindungen aus China.

Laut CRI begannen chinesische Unternehmen in den 1990er Jahren, angetrieben durch niedrige Bergbaukosten (einschließlich niedriger Arbeitskosten) und niedrige Umweltschutzkosten, in großem Umfang mit dem Abbau und Export von Seltenen Erden. Folglich haben die meisten anderen Länder den Abbau von Seltenen Erden eingestellt. In den letzten zehn Jahren sind Chinas Reserven an Seltenen Erden stark zurückgegangen. Sein Anteil an den weltweiten Reserven an Seltenen Erden überstieg einst 70 %, Ende 2016 waren es nur noch 37 %. Von 1998 bis 2015 führte die chinesische Regierung ein Lizenzsystem für Exportquoten für Seltene Erden ein. Am 26. März 2014 entschied die WTO, dass Chinas Verwaltungsmaßnahmen für Seltene Erden-Exporte gegen die WTO-Regeln verstoßen. Am 1. Mai 2015 hat die chinesische Regierung ihre Zölle auf Seltene Erden-Exporte aufgehoben. Am 1. Januar 2016 wurde das Lizenzsystem für Ausfuhrquoten abgeschafft

Um den Abbau von Seltenen Erden zu regulieren, begann die chinesische Regierung in der zweiten Jahreshälfte 2018, illegale Bergbauunternehmen zu schließen und die Produktionsquote für Seltene Erden auf 45.000 Tonnen zu reduzieren, was einem Rückgang von 36 % gegenüber 70.000 Tonnen in der ersten Jahreshälfte entspricht. Um seine Seltene Erden-Industrie aufzurüsten, wechselt China vom Export von Roherzen zum Export von Oxidprodukten, was sich stark auf den weltweiten Markt für Seltene Erden auswirkt.

Nachdem China Minmetals Rare Earth (Ganzhou) Co., Ltd. und CHALCO Guangxi Branch die Produktion von Seltenerderzen eingestellt hatten, weil sie die Umweltschutzstandards nicht erfüllten, blieb die Nachfrage nach ionischen Seltenerderzen in Südchina zurück. Anschließend förderten chinesische Bergbauinvestoren ionische Seltenerderze in Myanmar und Vietnam und exportierten die geförderten Roherze zur Raffination nach China. Anfang November 2018 untersagten jedoch alle Regierungsebenen in Myanmar die Seltenerd-Bergbauaktivitäten chinesischer Unternehmen aufgrund der ungleichen Verteilung der Vorteile. Als Reaktion darauf kündigte der chinesische Zoll Yunnan an, alle Mineralimporte aus Myanmar zu verbieten. Wird die Politik konsequent umgesetzt, werden die Preise für schwere Seltene Erden wie Dysprosium und Terbium auf dem Weltmarkt steigen. Es ist jedoch ungewiss, wie lange die Importbeschränkung andauern wird und wie sie sich auf das Volumen von Chinas schweren Seltenerdimporten auswirkt.

China ist seit Jahren der weltweit größte Exporteur von Seltenen Erden. Im Jahr 2018 stiegen Chinas Exporte von Seltenen Erden auf 53.031 Tonnen um 3,60% gegenüber dem Vorjahr, was China zum weltweit größten Importeur von Seltenen Erden machte.

Im Jahr 2018 erreichten Chinas Importe von Seltenerdoxiden rund 41.400 Tonnen und stiegen um über 100 % im Jahresvergleich. Währenddessen schrumpfte die heimische Produktion von Seltenerdoxiden, da China die illegale Produktion von Seltenen Erden bekämpfte. Chinas Seltene Erden-Importe sind hauptsächlich Mineralien und chemische Konzentrate aus Myanmar und den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2018 importierte China etwa 26.000 Tonnen Seltenerdkarbonate aus Myanmar, was etwa 25% der Inlandsnachfrage entsprach. Die schweren Seltenen Erden aus Myanmar machten knapp ein Drittel des Inlandsverbrauchs aus.

US-Unternehmen verschiffen lanthanreiche Erze nach China und kaufen dann Oxide und chemische Produkte aus China. Die Vereinigten Staaten sind der Hauptabnehmer von Chinas Seltenen Erden, und Lanthan wird zur Raffination von Öl verwendet. Im vergangenen Jahr wurde Myanmar ein wichtiger Lieferant von Dysprosium, Terbium und Gadolinium für chinesische Hersteller von Magneten und Legierungen. Im Jahr 2018 kündigten die Vereinigten Staaten in ihren Handelskonflikten mit China Importzölle auf Chinas Seltene Erden an, nahmen diese Entscheidung jedoch später zurück. Langfristig werden Chinas Seltene Erden-Importe weiter zunehmen. Neben den USA und Myanmar exportiert auch Australien Seltene Erden nach China.

Im Jahr 2018 stieg das Produktionsvolumen von Neodym-Eisen-Bor-Permanentmagneten in China um 5 % und der Verbrauch um etwa 6 %. Angebot und Nachfrage auf dem Inlandsmarkt waren nahezu ausgeglichen. Das Exportvolumen und der Exportwert stiegen um 11% bzw. 14%.

Im Jahr 2018 genehmigte China nur 115.000 Tonnen Produktionsquoten für Seltene Erden, wobei der Binnennachfrage Priorität eingeräumt wurde. Dadurch wuchs die weltweite Produktion von primären Seltenerdoxiden um 20,80 %. Das Wachstum war hauptsächlich auf die USA und Myanmar zurückzuführen. Auf der anderen Seite ging die illegale Produktion von Seltenen Erden um 50 % zurück, seit China im September 2018 mit der Bekämpfung des illegalen Abbaus von Seltenen Erden begonnen hat. Die daraus resultierende Marktlücke wird von anderen Ländern gefüllt. Die Konzentratimporte aus Myanmar sind zu einer wichtigen Quelle für Dysprosium, Terbium und Gadolinium für Chinas Magnet- und Legierungsindustrie geworden.