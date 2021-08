Analyse der globalen und chinesischen Polysilicium-Marktgröße 2020 nach weltweiten Branchentrends, Anteil, Bruttomarge, zukünfti

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den globalen und chinesischen Marktbericht für Polysilizium für 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots.

US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnt das US Bureau and Economic Analsysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt verfolgt, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich wieder zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen/IKT/Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach Produkten des globalen und chinesischen Polysiliziummarktes schaffen.

Nach den Statistiken von Eurostat stiegen sie von 323,49 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 auf 504,83 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Darüber hinaus stiegen die Chemikalienimporte in der Region von 205,64 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 auf 285,91 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020.

Im Jahr 2018 wuchs Chinas Photovoltaikindustrie stetig, verlangsamte sich beim Kapazitätsaufbau und verzeichnete Rückgänge der Marktpreise. Nach Angaben der China Photovoltaic Industry Association überstieg das Produktionsvolumen von Polysilizium in China im Jahr 2018 250.000 Tonnen und stieg um über 3,30 % gegenüber dem Vorjahr; das Produktionsvolumen von Siliziumwafern erreichte 109,20 GW, was einem Anstieg von 19,10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; das Produktionsvolumen von Photovoltaikzellen erreichte 87,20 GW und stieg um 21,10 % gegenüber dem Vorjahr; das Produktionsvolumen von Photovoltaikmodulen erreichte 85,70 GW und stieg damit um 14,30% YOY. Außerdem sank die neu installierte Photovoltaik-Kapazität in China um 16,60% YOY auf 44,26 Millionen Kilowatt, wovon die neu installierte Kapazität von Photovoltaik-Kraftwerken um 30,70% YOY auf 23,30 Millionen Kilowatt zurückging, während die neu installierte Kapazität von verteilter Photovoltaik auf 20,96 Millionen gestiegen ist Kilowatt um 7,80% YOY.

Die globale Produktionskapazität für Polysilicium konzentriert sich in China. Ende 2018 betrug die jährliche Produktionskapazität von China für Polysilizium 388.000 Tonnen, während die der anderen Länder 210.000 Tonnen betrug. Die Polysiliziumproduktion im Ausland erreichte 2018 189.000 Tonnen und soll 2019 auf rund 160.000 Tonnen sinken. China wird voraussichtlich 430.000 Tonnen Polysilizium benötigen und 2019 etwa 110.000 Tonnen importieren, was bedeutet, dass die Inlandsnachfrage gedeckt wird, wenn die Inlandsproduktion erreicht 320.000 Tonnen.

China ist der weltweit größte Polysiliziumproduzent. Im Jahr 2018 trugen Xinjiang, Jiangsu, die Innere Mongolei, Sichuan, Henan und Qinghai 156.000 Tonnen, 70.000 Tonnen, 60.000 Tonnen, 45.000 Tonnen, 20.000 Tonnen bzw. 20.000 Tonnen zu Chinas Produktionskapazität für Polysilizium bei. Im Jahr 2019 werden Xinjiang East Hope New Energy Co., Ltd., Xinte Energy Co., Ltd., Xinjiang Daqo New Energy Co., Ltd. und andere Unternehmen voraussichtlich die Produktionskapazität von Polysilizium um über 120.000 Tonnen erhöhen.

Da hochwertiges Polysilizium für die monokristalline Siliziumproduktion hohe technische Barrieren aufweist, wird der Markt laut CRI von wenigen Anbietern dominiert. Beispielsweise ist 15-20% monokristallines Silizium vom N-Typ (Minoritätsträgerlebensdauer ?1000 us), das aus in China hergestelltem Polysilizium hergestellt wird, minderwertig, während der Anteil nur 0,90% bis 0,50% beträgt, wenn importiertes Polysilizium verwendet wird. Daher war China in den letzten Jahren stark auf hochwertige Polysiliziumimporte angewiesen. Zu den Unternehmen, die monokristallines Silizium in großen Mengen liefern können, gehören derzeit die inländischen Unternehmen Leshan Yongxiang Silicon Industry Co., Ltd. (eine Tochtergesellschaft der Tongwei Group Co., Ltd.), Xinjiang Daqo New Energy Co., Ltd., Xinte Energy Co., Ltd. (eine Tochtergesellschaft von TBEA Co., Ltd.) und GCL-Poly sowie die ausländischen Unternehmen OCI und Wacker Chemie.

Im Jahr 2018 betrug das Produktionsvolumen von Polysilizium in China rund 259.000 Tonnen und stieg damit um 7,90% gegenüber dem Vorjahr. Die Wachstumsrate ging im Vergleich zu 2017 stark zurück. Da das Produktionsvolumen zwischen den verschiedenen Unternehmen stark variierte, blieb der Marktkonzentrationsgrad auf hohem Niveau. Die Top-10-Unternehmen einschließlich GCL Silicon Technology Holdings Inc., Xinte Energy Co., Ltd., China Silicon Corporation Ltd., Xinjiang Daqo New Energy Co., Ltd. und Sichuan Yongxiang Co., Ltd. erreichten einen Marktanteil von 82,50 %. .

Im Jahr 2018 ging das Importvolumen von Polysilizium aufgrund der rückläufigen Nachfrage aus der chinesischen Photovoltaikindustrie erstmals in den letzten zehn Jahren zurück. Das Importvolumen von Polysilicium in China betrug 151.300 Tonnen, was einem Rückgang von 0,40% gegenüber dem Vorjahr entspricht; der Importwert betrug etwa 2,08 Mrd. USD, was einem Rückgang um 12,30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zu den wichtigsten Quellen für Chinas Polysiliziumimporte gehören Südkorea, Deutschland, Taiwan usw.

Seit 2011 leitet das chinesische Handelsministerium Antidumpinguntersuchungen gegen Polysilizium aus anderen Ländern ein, was den Import von Polysilizium hemmt und die Entwicklung der heimischen Polysiliziumindustrie in gewissem Maße fördert.

Laut CRI wird China weiterhin eine große Nachfrage nach Polysilizium haben. Die heimische Polysiliciumproduktion kann nach und nach die Marktnachfrage decken. In China wird jedoch seit 2016 monokristallines Silizium immer beliebter und die Herstellung von monokristallinem Silizium erfordert hochwertiges Polysilizium. Pessimistisch hinsichtlich der Qualität des heimisch hergestellten Polysiliziums werden chinesische Hersteller von monokristallinem Silizium weiterhin auf eine große Menge hochreinen Polysiliziums aus Deutschland und Südkorea setzen. Es wird geschätzt, dass China von 2019 bis 2023 jedes Jahr über 100.000 Tonnen Polysilizium importieren wird.

Im Jahr 2018 lag der Durchschnittspreis für hochwertiges Polysilizium in Solarqualität bei 105.900 CNY/Tonne und sank um 21,60 % gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt sank der Preis für Polysilicium um 50,30 % von 153.000 CNY/Tonne zu Jahresbeginn auf 76.000 CNY/Tonne zum Jahresende.

Behandelten Themen:

– Status der globalen Polysiliziumindustrie

– Wirtschaftliches Umfeld und politisches Umfeld für Chinas Polysiliziumindustrie

– Entwicklung der Photovoltaikindustrie

– Angebot und Nachfrage nach Polysilizium in China

– Import und Export von Polysilizium in China

– Wettbewerb auf Chinas Polysiliziummarkt

– Preisentwicklung von Polysilizium

– Größte Polysilizium-Hersteller der Welt

– Triebkräfte und Marktchancen für die Polysiliziumindustrie

– Risiken und Herausforderungen für die Polysiliziumindustrie

– Trends der Polysiliziumindustrie