Startseite Globale Marktanalyse für Schweißroboter der globalen Industrie mit prognostiziertem Wachstum bis 2030 Pressetext verfasst von kennethresearch am Do, 2021-08-12 12:59. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den globalen Marktbericht für Schweißroboter für 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots. US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnt das US Bureau and Economic Analsysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt verfolgt, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich wieder zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen / IKT / Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach Produkten des globalen Marktes für Schweißroboter schaffen. Holen Sie sich ein Beispiel-PDF des Berichts https://www.kennethresearch.com/sample-request-10077737 Laut den Statistiken der Weltbank stiegen die Exporte von IKT-Gütern weltweit von 11,164 % der gesamten Güterexporte im Jahr 2017 auf 11,53 % der gesamten Güterexporte im Jahr 2019. Darüber hinaus stiegen die Exporte von IKT-Dienstleistungen von 5,61 % der Dienstleistungsexporte (BoP ) im Jahr 2001 auf 10,37 % der Dienstleistungsexporte (BoP) im Jahr 2017 Die industrielle Schweißrobotik stellt das zweitgrößte Anwendungssegment unter allen verkauften und einsatzbereiten Industrierobotern dar. Es wird erwartet, dass die jährlichen Versand- und Verkaufserlöse in diesem Sektor in den kommenden Jahren 2016-2022 fast zweistellige CAGRs aufweisen. Mit den Vorteilen der Produktivitätssteigerung und der Reduzierung von Arbeitsunfällen haben schweißtechnische Industrieroboter die menschliche Arbeitskraft ersetzt und die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller auf den globalen Märkten erhalten. Globaler Markt für Schweißroboter – Struktur, Größe, Trends, Analyse und Ausblick 2016-2022 untersucht den weltweiten Markt für industrielle Schweißroboter durch eine umfassende Zusammenfassung und Analyse erstklassiger Informationsquellen. Auf der Grundlage der Überprüfung des globalen Wirtschaftsumfelds und der Trends verschiedener Fertigungsindustrien (da sie Endbenutzer von Industrierobotern sind) bietet dieser Bericht eine eingehende und detaillierte Analyse der Marktstruktur, Markttrends, Marktkräfte und Marktsegmente ( nach Endbenutzer, nach Anwendungstyp, nach Robotiktyp und nach Region). In den meisten Analysen decken historische Statistiken zusammen mit den Marktaussichten den Zeitraum 2014-2022 in Bezug auf die Stückzahl sowie die Umsatzerlöse aus Hardware und Software von Schweißindustrierobotern ab. Der Bericht enthält auch das aktuelle Wettbewerbsszenario und Profile der wichtigsten Anbieter/Spieler.

Qualitative Marktanalysen umfassen die Identifizierung und Diskussion von Marktstruktur, Marktüberblick, Wachstumstreibern, Einschränkungen und Herausforderungen, Trends/Chancen in Schwellenländern, Porters Fiver Forces sowie M&A-Landschaft und Fundraising-Trend (IPO und VCI). Auf der Grundlage des Endverbrauchers wird der Markt grob in die Automobilindustrie, die Elektro- und Elektronikindustrie, die Metallindustrie, den Maschinenbau und andere Industriesektoren unterteilt. Die Automobilindustrie verbraucht den Großteil der neu bestellten Schweißroboter. Je nach Anwendungstyp wird der Markt in Punktschweißen, Lichtbogenschweißen und Laserschweißen unterteilt. Punktschweißroboter haben den größten Anteil, während Laserschweißroboter im prognostizierten Zeitraum das schnellste Wachstum in der industriellen Fertigung verzeichnen werden Antrag auf vollständigen Bericht: https://www.kennethresearch.com/sample-request-10077737 Je nach Produkttyp wird der Markt in Knickarmroboter, kartesische Roboter, SCARA-Roboter und andere Roboter (Zylinderroboter, Deltaroboter, Polarroboter usw.) unterteilt.

Geografisch ist der Weltmarkt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und den Rest der Welt (RoW) unterteilt. Spezifische Analysen und Prognosen für den Zeitraum 2014-2022 wurden für wichtige nationale Märkte wie die USA, China, Japan, Deutschland, Südkorea und Mexiko abgedeckt. Die Region APAC ist hinsichtlich des Verkaufsvolumens und des Jahresumsatzes führend auf dem globalen Markt für Schweißindustrieroboter. Das stärkste Wachstumspotenzial besteht auch in Zukunft im riesigen APAC-Markt, wobei China und die südostasiatischen Länder die wichtigsten Wachstumsmotoren sein dürften. Dieser 199-seitige Bericht wird durch 4 Tabellen und 110 Abbildungen hervorgehoben und spart Kunden viel Zeit bei der Erforschung des globalen Marktes und bietet wertvolle Informationen und ein gründliches Verständnis der aufkommenden Markttrends, die erforderlich sind, um kritische Geschäftsentscheidungen erfolgreich abzuleiten, zu identifizieren und Geschäftsmöglichkeiten in der globalen Industrie erweitern. Schlüsselfiguren:

ABB

KUKA

Fanuc

Yaskawa Motoman

Mitsubishi Electric

Kawasaki Robotik

Lincoln Electric

Denso-Welle

Toshiba-Maschine

Robotersysteme von Nachi

Versierte Technologie

