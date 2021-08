Startseite Elevenplus entwickelt neuartigen Energie Booster speziell für Fußball Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2021-08-12 10:36. BEASTMODE heißt der neue Energie Booster des deutschen Herstellers Elevenplus, welches ein Unternehmen der Samicap International Innovations Group ist. Speziell für Fußballspieler konzipiert, kann das neue Produkt eine deutliche Leistungssteigerung herbeiführen und Müdigkeit vor dem Training oder dem nächsten Spiel verhindern. Außerdem soll es den Konsumenten fokussierter und konzentrierter machen - und das alles nach Anti-Doping-Linien. Was ist ein Sport-Booster überhaupt?

Das englische Verb "to boost" bedeutet in etwa so viel wie "ankurbeln". Damit ist die gewünschte Wirkung eines Workout-Boosters eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Das Supplement soll die Energieversorgung verbessern und die Durchblutung steigern. Außerdem soll auch auf psychischer Ebene ein Effekt erzielt werden: Der Konsument soll nach der Einnahme fokussierter und konzentrierter sein. Je nach Trainingsziel und Sportart gibt es auf dem Markt verschiedene Booster-Produkte. Aktuell hat das deutsche Unternehmen Elevenplus einen neues Supplement mit dem Namen BEASTMODE auf den Markt gebracht, das speziell für die Bedürfnisse von Fußballern konzipiert ist. Und anders als viele der bisherigen Booster, die ähnliche Versprechungen an ihre potenzielle Kundschaft machen, wurde bei der Entwicklung von BEASTMODE auf Evidenzbasierung und Wissenschaft gesetzt. So entwickelten die Macher die Rezeptur für das Power-Getränk anhand mehrerer Studien und unterzogen das fertige Produkt einer eingehenden Laborprüfung. Diese Fakten überzeugen. So sollen laut Medien sogar schon einige Bundesliga-Vereine das Produkt nutzen, um das Optimum aus ihren Spielern herauszuholen. Doch was steckt in der 53g-Portion, dass dem Konsumenten zu seiner maximalen Leistung verhelfen will? Und wie wirkt das Pulver genau? Was ist drin im BEASTMODE?

Der Hauptwirkstoff von BEASTMODE ist Koffein, von dem in jeder Portion etwa 275mg enthalten sind. Koffein führt zu einer höheren Leistungsfähigkeit, da unsere Muskeln Sauerstoff besser aufnehmen können und wir wacher und konzentrierter werden. Daneben beinhaltet das Pulver außerdem einige Aminosäuren, die zur Stressreduktion vor dem Spiel beitragen können, wie etwa L-Tyrosin und L-Theanin. Diese Stoffe helfen vor allem Spielern, die mit Lampenfieber und Angst vor dem Einsatz auf dem Feld zu kämpfen haben. Außerdem enthält der Booster von Elelvenplus Inhaltsstoffe, die den Spieler in seiner Ausdauer unterstützen sollen. So kann Beta-Alanin dafür sorgen, dass die Übersäuerung der Muskeln später eintritt und der Spieler länger leistungsfähig bleibt. 30 000mg Kohlenhydrate pro Portion füllen die Energiereserven auf und unterstützen ebenfalls die Ausdauer. Außerdem setzen die Hersteller auf eine rein vegane Rezeptur. Wie wird BEASTMODE eingesetzt?

Der Booster von Elevenplus kann sowohl vor dem Training als auch vor dem Spiel eingesetzt werden. Ziel ist die Leistungsmaximierung, aber auch eine bessere Regeneration, beispielsweise in einer anspruchsvollen Saisonvorbereitung. Brauche ich einen Booster vor dem Training oder dem Spiel?

Ob Du einen Booster verwenden solltest oder nicht, liegt im Endeffekt bei dir. Wenn Du deiner Leistung an einem müden, schlappen Tag auf die Sprünge helfen möchtest, spricht grundsätzlich nichts gegen einen Einsatz. Dabei macht es vor einem Fußballspiel sicherlich Sinn, auf ein Produkt zu setzen, dass speziell für diesen Sport konzipiert ist. Aufgrund des hohen Koffeingehaltes ist ein Einsatz nur für erwachsene Personen zu empfehlen. Für Kinder, und Schwangere oder Stillende ist das Produkt nicht geeignet. Interessierte finden neben einem Online-Shop weitere Informationen auf der Homepage des Herstellers Elevenplus (www.elevenplus.de), etwa zur exakten Zusammensetzung des Pulvers. Elevenplus ist ein deutscher Nahrungsergänzungsmittel-Hersteller, welcher studienbasierte Produkte für den Fußball entwickelt. Kontakt

11+ Supps GmbH

Andreas K.

Von-Heyden-Str. 6

93105 Tegernheim

09403 9521960

info@elevenplus.de

http://www.elevenplus.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 111 Benutzer und 1050 Gäste online.