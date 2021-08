Startseite Herbalife Nutrition baut Partnerschaft mit dem BSC Young Boys weiter aus Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2021-08-12 10:00. Das global tätige Nahrungsmittelunternehmen setzt seinen Vertrag mit dem Schweizer Fußballmeister bis 2024 fort und wird zusätzlich Hauptpartner der Nachwuchsmannschaften des BSC Young Boys. Darmstadt/Bern, 12.08.2021 - Besonders beim Sport gilt: "Du bist, was du isst!" Deshalb arbeiten die Profis von Young Boys Bern bereits seit 2018 mit den Experten des offiziellen Ernährungspartners Herbalife Nutrition zusammen, um ihre Leistungsfähigkeit direkt über die zugeführten Lebensmittel zu optimieren. Seit 1. Juli 2021 ist Herbalife Nutrition zudem Hauptpartner der YB-Nachwuchsmannschaften. Als offizieller Ernährungs- und Goldpartner profitieren die YB-Profis in den Bereichen Nahrungsergänzung, Training, Regeneration und Fitness von der Expertise des Nahrungsmittelunternehmens. Auch den Profis von morgen steht die gesamte Produktpalette von Herbalife Nutrition zur Verfügung. Das weltweit agierende Unternehmen blickt auf ein langjähriges Engagement im Spitzenfußball zurück: Als Spezialist für Vitalität, Sport und Fitness unterstützt Herbalife Nutrition neben den Young Boys Bern unter anderem den SK Rapid Wien. Die Young Boys gehören mit 15 Meistertiteln und 7 Cup-Siegen zu den erfolgreichsten Fußballclubs der Schweiz. Sie konnten sich seit der Saison 2017/18 vier Mal in Folge die Schweizer Meisterschaft sichern. Wanja Greuel, CEO des BSC Young Boys: "Mit Herbalife Nutrition konnten wir 2018 einen Global Player als Partner gewinnen, der sich im internationalen Profisport schon lange etabliert hat. Unser Verein profitiert sehr davon, dass wir unsere Partnerschaft nun langfristig verlängern und so ausbauen konnten. Wir freuen uns, zukünftig auch im Nachwuchsbereich und bei den YB-Frauen auf die Expertise von Herbalife Nutrition zählen zu dürfen." Im Rahmen der Partnerschaft erhält Herbalife Nutrition unter anderem Werbepräsenz auf den Banden und Screens im legendären Wankdorf Stadion, auf den Trinkflaschen der Profis sowie den Trikots der Nachwuchsmannschaften. Über Herbalife Nutrition

Herbalife Nutrition ist ein globales Unternehmen im Bereich Ernährung. Das Unternehmen erfüllt seinen Auftrag für Ernährung - mit herausragenden Ernährungsprodukten und -programmen das Leben von Menschen positiv zu beeinflussen - schon seit 1980. Gemeinsam mit unseren selbständigen Herbalife Nutrition Beratern haben wir uns dazu verschrieben, Lösungen zu finden für die weltweiten Probleme durch ungesunde Ernährung, Übergewicht, explodierende Kosten im Gesundheitswesen und für den Anstieg der selbständigen Unternehmer in allen Altersgruppen. Herbalife Nutrition bietet qualitativ hochwertige, wissenschaftlich gestützte Produkte, die zumeist in unseren unternehmenseigenen Anlagen hergestellt werden, individuelles Coaching mit einem selbständigen Berater von Herbalife Nutrition und eine Gemeinschaft mit einem unterstützenden Ansatz, der unsere Kunden dazu ermutigt, einen gesünderen, aktiveren Lebensstil zu führen. Herbalife Nutrition"s gezielte Produkte für Ernährung, Gewichtskontrolle, Vitalität und Fitness sowie Körperpflege sind in über 90 Ländern ausschließlich für und über selbständige Berater erhältlich. Das Unternehmen Herbalife Nutrition nimmt seine soziale Verantwortung wahr und unterstützt die Herbalife Nutrition Foundation (HNF) und deren Casa Herbalife Programme, um so dazu beizutragen, bedürftigen Kindern eine gute Ernährung zu bieten. Außerdem sind wir stolz darauf, weltweit über 150 Sportler, Teams und Events auf Weltklasseniveau zu sponsern. Herbalife Nutrition hat weltweit etwa 10.000 Mitarbeiter und seine Aktien werden an der New York Stock Exchange (NYSE: HLF) gehandelt. Im Jahr 2020 beliefen sich die Umsatzerlöse auf ca. 5,5 Milliarden US-Dollar. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie herbalife.ch oder die Kanäle auf Instagram und Facebook. Herbalife Nutrition ermutigt zudem Investoren, regelmäßig unsere Investor Relations-Webseite auf ir.herbalife.com zu besuchen. Hier finden Sie regelmäßig aktualisierte Informationen über unsere Finanzen und weitere Angaben. Firmenkontakt

