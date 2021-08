Startseite Marktnachfrage für technische Schaumstoffe, steigende Trends und technologische Fortschritte 2028 Pressetext verfasst von akashy am Do, 2021-08-12 08:58. Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Technical Foam Market: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2028“ veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über den Markt für technische Schaumstoffe in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Form, Material, Endverwendung und Region bietet. Darüber hinaus umfasst der Bericht für die eingehende Analyse die Wachstumstreiber der Branche, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiko, Marktattraktivität, BPS-Analyse und das Fünf-Kräfte-Modell von Porter. Die weltweite Nachfrage nach technischem Schaumstoff floriert schnell aufgrund seiner entscheidenden Anwendung in zahlreichen Branchen wie der Automobil- und Transportbranche und der steigenden Nachfrage nach akustischen Lösungen zur Bekämpfung der Lärmbelästigung. Es wird geschätzt, dass der Markt für technische Schaumstoffe im Prognosezeitraum, d. h. 2020-2028, eine bemerkenswerte CAGR verzeichnet. Der Markt ist nach Form, Material, Verwendungszweck und Region unterteilt. Bei den Endprodukten entfiel der größte Teil des Marktes für technische Schaumstoffe auf das Segment Automotive & Transportation. Die Isolationsunterstützung von technischem Schaum in Automotive & Transportation umfasst Hitzeschutz, Batterieisolierung, Brandschutz und Isolierung für Datenrekorder. Der Brandschutz von Rahmen und Innenräumen ist ein wesentlicher Bestandteil der Fahrzeugsicherheit. Die Hochtemperaturisolierung erhöht die Fahrzeugsicherheit, unterstützt technologisch fortschrittliche Fahrzeugbestandteile und verlängert die Lebensdauer von Fahrzeugen auf Straße, Luft und Wasser. Regional ist der Markt für technische Schaumstoffe in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie die Region Naher Osten und Afrika. Musterkopie des strategischen Berichts anfordern: https://www.researchnester.com/sample-request-2737 Hersteller technischer Schaumstoffe in Nordamerika und Europa bauen ihr Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum aus, und durch aktives Engagement in verschiedenen Foren findet ein erheblicher Informationsaustausch zwischen Industrie- und Entwicklungsländern statt. Für den europäischen Markt, angeführt von Großbritannien, Deutschland und Frankreich, wird im Prognosezeitraum aufgrund steigender Haushaltsausgaben für den Automobilsektor und andere damit verbundene Sektoren in der Region ein stabiles Wachstum prognostiziert. Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich den größten Anteil am weltweiten Markt für technische Schaumstoffe ausmachen, gefolgt von Europa und Nordamerika, und China wird als größter Automobilsektor angesehen. Der Markt in den asiatisch-pazifischen Regionen verzeichnet aufgrund der industriellen Expansion in der Region und der sich verbessernden wirtschaftlichen Bedingungen ein deutliches Wachstum. Darüber hinaus werden die wachsende Bevölkerungsalterung, steigende Gesundheitsausgaben und steigende Wirtschaftsstandards in den Entwicklungsländern China, Japan und Indien voraussichtlich das regionale Wachstum im Prognosezeitraum antreiben. Technische Schäume verzeichnen aufgrund ihrer Eigenschaften wie Haltbarkeit, geringes Gewicht, Vielseitigkeit, Korrosions- und Vibrationsbeständigkeit, Recyclingfähigkeit und Dimensionsstabilität eine steigende Nachfrage in der Automobil- und Transportindustrie. Die nachteiligen gesundheitlichen Auswirkungen von Isocyanaten, die bei der Herstellung von Polyurethan verwendet werden, haben jedoch die Bedenken verschiedener Regierungs- und Bundesorganisationen auf sich gezogen, was das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum voraussichtlich behindern wird. Darüber hinaus hat der Ausbruch von COVID 19 zahlreiche negative Auswirkungen auf die Branche der technischen Schaumstoffe gehabt. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

