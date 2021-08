Startseite Marktnachfrage für Benzotrifluorid (BTF), steigende Trends und technologische Fortschritte 2027 Pressetext verfasst von akashy am Do, 2021-08-12 08:56. Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Benzotrifluorid (BTF) Market – Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2027“ veröffentlicht, der auch einige der wichtigsten Marktanalyseparameter wie Branchenwachstumstreiber, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiko, Marktattraktivität, Jahr- Jahreswachstumsvergleiche (YOY), Marktanteilsvergleiche, BPS-Analyse, SWOT-Analyse und das Fünf-Kräfte-Modell von Porter. Benzotrifluorid (BTF) wird in großem Umfang in der Landwirtschaft, Pharma- und Automobilindustrie verwendet. Auf dem Rücken von Faktoren wie der Anwendung von BTF bei der Herstellung von Pestiziden und anderen landwirtschaftlichen Produkten zur Steigerung der Ernteerträge, hinzugefügt mit der Formulierung synthetischer Arzneimittel in Pharmazeutika und in der Komponentenmischung von Automobillacken, wird die wachsende Der Konsum von BTF in den Branchen wird voraussichtlich erheblich zum Wachstum des globalen BTF-Marktes beitragen. BTF oder Benzotrifluorid ist ein Fluorkohlenstoff der Benzolfamilie und hat die Summenformel C7H5F3. Aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften, wie z. B. als farblose Flüssigkeit mit aromatischem Geruch und ihrer Unlöslichkeit in Wasser, findet die Chemikalie verschiedene Anwendungen in allen Industrien. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum, d Der Abschlussbericht wird die Auswirkungsanalyse von COVID-19 auf diese Branche behandeln: https://www.researchnester.com/sample-request-2096 Der globale BTF-Markt ist nach Derivaten in Aminobenzotrifluorid, Chlorbenzotrifluorid, Brombenzotrifluorid und Hydroxybenzotrifluorid unterteilt. Unter diesen Segmenten wird Chlorbenzotrifluorid aufgrund des steigenden Verbrauchs in seinem breiten Anwendungsspektrum in der Industrie und als Schlüsselkomponente für die Herstellung von Klebstoffen für Kleidung und Baumaterialien voraussichtlich bis 2027 den größten Marktanteil von rund 50 % halten und andere. Der Markt wird auch nach Endverbrauchern in Chemie, Pharmazie, Landwirtschaft, Beschichtung und andere unterteilt. Unter diesen Segmenten wird die chemische Industrie voraussichtlich den größten Marktanteil von rund 44 % halten, da sie zunehmend zur Herstellung von chemischen Lösungsmitteln für organische Verbindungen und Fluorsynthesen, in Farben für feuchtigkeitshärtende und Alkydharze sowie zur Gewinnung chemischer Verbindungen wie z B. Farbstoffe, Chemikalien und Reinigungsmittel. Das Segment der chemischen Industrie soll weiterhin mit einer Wachstumsrate von 1,50x wachsen und bis zum Jahr 2027 auf 236,4 Millionen USD von 157,8 Millionen USD im Jahr 2018 geschätzt werden. Geografisch ist der BTF-Markt in fünf Hauptregionen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Unter allen Regionen wird Asien-Pazifik voraussichtlich im Jahr 2018 den größten Marktanteil von rund 41 % halten und im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage der Landwirte nach Düngemitteln und einer CAGR von 4,2 % weiterhin erwartet Pestizide in landwirtschaftsorientierten Ländern wie Indien und China. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Anstieg der Gesundheitsausgaben der Regierungen der Nationen in der Region im Prognosezeitraum erheblich zum Wachstum des Marktes beitragen wird. Dieser Bericht untersucht auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des globalen BTF-Marktes, einschließlich der Profilerstellung von Navin Fluorine International Limited (NSE: NAVINFLUOR), Mitsubishi International PolymerTrade Corporation, Zhejiang Weihua Chemical Co., Ltd., Kingchem Life Science LLC, Jiangsu Fenghua Chemical Industrial Co., Ltd., Tokyo Chemical Industry Co., Ltd., Wylson-Chem Co., Ltd., Haihang Industry Co., Ltd., UNIQUE Laboratories, Inc. und HE Chemical. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Abschließend analysiert der Bericht mit dem Titel „Benzotrifluorid (BTF) Market – Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2027“ die gesamte BTF-Branche, um neuen Marktteilnehmern zu helfen, die Details des Marktes zu verstehen. Darüber hinaus führt dieser Bericht auch bestehende Akteure, die nach Expansion suchen, und Großinvestoren, die in naher Zukunft nach Investitionen in den globalen BTF-Markt suchen. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

