Startseite TerraMaster präsentiert die aufgerüstete U12 Rackmount NAS Serie mit Intel Xeon CPUs Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2021-08-12 08:28. 12-Slot -Rackmountserver für Cloudspeicher bestückt bis hin zu einem Intel Xeon processor 12. August 2021, Shenzhen, China - TerraMaster, eine erfolgreiche Marke spezialisiert auf innovative Speichermedien für Heim, Geschäft und Großkunden, startet die neue U12 Serie bestückt mit dem leistungsstarken Intel Xeon Quad-core Prozessor. Das TerraMaster U12 ist ein 12-Slot Netzwerkspeicher mit hoher Skalierbarkeit. Das U12 ist gebaut um den Anforderungen der Unternehmensvirtualisierung, Datenbanken und lückenlosen Betrieb zu gewährleisten. Der neue TerraMaster U12 Serie Rackmount-Speicherserver ist die ideale Lösung für Firmen Clouds, da er ein hochgeschwindigkeits Speicher ist für mehrere Anwender. Die neusten TerraMaster U12 Rackmount-Server bringen einen aufgerüsteten Prozessor bis hin zum Intel Xeon mit 8 GB DDR4 RAM (64 GB maximum). Außerdem hat der Rackmount-Server zwei PCIe X16 Gen3 Slots für Upgradeaufgaben wie 10 GbE Ethernet oder Hardware RAIDs. Auch ein leichtes Aufrüsten nach eigenen Bedürfnissen ist für Prozessor und Arbeitsspeicher gewährleistet. Aufrüsten für die High-Performance

TerraMaster updatete ihre letzte U12 Serie Rackmount-Speicherserver, bestückt bis hoch zum Intel Xeon E-2224G Quad-Core-Prozessor (3.5 GHz, 3 MB Cache), 8 GB DDR4 Speicher und vier Gigabit-Netzwerkschnitstellen. Der U12 Speicherserver liefert bis zu 3000 MB/s mit über 500000 IOPS. Außerdem unterstützt er Link Aggregation für gleichzeitige, kontinuirliche und lückenlose Datenübertragung. Hohe Skalierbarkeit

Der neue TerraMaster U12 Rackmount-Server kommt mit vier DIMM-Slots, welche bis zu 16 GB DDR4 Module unterstützen. Dies erlaubt Benutzern das U12 auf bis zu 64 GB (4x16 GB) aufzurüsten. Außerdem kommt er mit zwei PCIe X16 Gen3 Erweiterungsslots für Add-ons wie 10 GbE NICs (2 SFP + Ports) und RAID Controller. Funktionsreich und sicher

Der TerraMaster U12 Rackmount-Speicherserver nutzt eine Enterpriseversion der TerraMaster TOS-Software, welche fortschrittene Sicherheitsmerkmale und Benutzerfreundliches Accountmanagment bietet. Benutzt werden kann das TOS zum einfachen managen von Benutzeraccounts, ändern von Sicherheitsoptionen und effizienten Speicherverwaltung. Auch können Benachrichtigungen und Alarme über den Serverstatus zum Admin gesendet werden. Bereitstellen tut es auch eine AES256-bit Verschlüsselung und eine erweitere Firewall zur Datensicherheit. Abwechslungsreiche Anwendungen mit TOS

Das Enterprise-TOS-OS bringt eine große Bandbreite an Programmen zum Bereitstellen des U12 Speicherserver für viele Anwendungsfälle. Dies umfasst Datenserver, Mailserver, Webserver, VPN Server, DHCP Server, DNS Server, Rysnc remote Server, FTP Server und MySQL Server. Zetralisierte Speicherung und Backup

Gebaut zum speichern sensibler Firmendaten, hat der U12 Speicherserver viele smarte Backupoptionen. Benutzer können Backups zu einem Windows- oder einem Mac-Computer sowie auch externe weitere Netzwerkspeicher senden. Benutzer können außerdem ihre Backup zu einem andere TNAS oder Rysnc remote Server schicken. TerraMasters Backupanwendung unterstützt Daten Deduplizierung und inkrementelle Backups zum reduzieren des Speicherbedarfs zur kosten reduzierung und effektiven Datensicherheit. Preise

Das neue TerraMaster U12-722-2224 (Intel Xeon 2224G, 8 GB DDR4) wird verkaufr für 3.499,00 EURO. Um mehr über die neuen TerraMaster U12 Rackmount-Speicherserverlösungen zu erfahren besucht: TerraMaster https://www.terra-master.com/de/ Folge TerraMaster auf diesen Sozialmedia-Kanälen:

TerraMaster ist eine erfolgreiche Marke mit Fokus auf innovativen Speichermöglichkeiten, wie netzgebundenen Speicher (NAS) und direkt angeschlossenen Speicher, welche immer erfolgreicher werden in über 40 Ländern. Die Marke entwickelt Speichertechnologie seit 10 Jahren mit Endanwender und kleinen bis mittelständischen Unternehmen als Zielgruppe. Über TerraMaster

TerraMaster

Fanny Chang

Room 2A2, Building A, Qingchuang City, Zhangkeng Community Minzhi Street, Longhua District, 2A2

518131 Shenzhen

+8675581798555

fc@cybermedia.com.tw

https://www.terra-master.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten

