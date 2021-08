Startseite LTA verstärkt Vertriebsteam mit neuem Regionalleiter Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2021-08-11 16:46. Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) verstärkt ihr Team und holt mit Ralf Wernicke einen neuen Regionalleiter mit an Bord. Als neuer regionaler Verkaufsleiter wird Ralf Wernicke für die Region Ost/Südost zuständig sein. Wernicke ist ein alter Hase der Reisebranche und war schon bei einigen bekannten Unternehmen der Branche, wie Royal Caribbean Group oder SERVICE-REISEN tätig. Zuletzt arbeitete er beim weltweit führenden Anbieter von Erkundungsreisen, der Hurtigruten Group. "In Corona Zeiten ist das ohnehin schon beratungsintensive Geschäft im Bereich Versicherungsschutz für Reiseleistungen nochmal ein Stück anspruchsvoller geworden. Damit wir unsere Kooperationspartner weiterhin gut unterstützen können und auch noch neue hinzugewinnen, haben wir unser Vertriebsteam weiter aufgestockt und konnten mit Ralf Wernicke einen erfahrenen Mitarbeiter aus der Reisebranche mit ins Team der LTA holen", so Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA. Weitere Informationen: http://www.lta-reiseschutz.de Über die LTA (Lifecard-Travel-Assistance) Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete, bestehend aus Dienstleistungen und Versicherungsschutz für gebuchte Reiseleistungen. In Zusammenarbeit mit über 1.800 Kooperationspartnern bietet die LTA einen zeitgemäßen und optimalen Versicherungsschutz sowie eine kompetente und umfangreiche Kundenbetreuung vor, während und nach einer Reise. Für seine Leistungen wurde LTA 2020 bereits mit der Note "Sehr gut" als fairster Leistungsregulierer bei den Reiseversicherungen im Vergleich der Zeitschrift FOCUS-MONEY ausgezeichnet und erhielt zudem den "DtGV-Service-Award 2019" der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien in der Kategorie "Kundendienst Email" für seine hervorragende Servicequalität. Auch bei einer Verbraucherbefragung im Auftrag des Handelsblatts belegte LTA einen Platz in der Spitzengruppe und erhielt das exklusive Handelsblatt-Qualitätssiegel "Deutschlands beste Versicherer". Aber nicht nur der Schutz der eigenen Kunden wird bei der LTA groß geschrieben, sondern auch der Umweltschutz. So werden im Unternehmen die CO2 Emissionen genau ermittelt und für jede verbrauchte Tonne CO2 pflanzt das Unternehmen zwei neue Bäume in Paraguay, um dort den Regenwald vor der Abholzung zu schützen. Die verschiedenen Leistungspakete können direkt über die Homepage der LTA oder bei kooperierenden Reisebüros und Reiseveranstalter in Deutschland, Österreich und den Niederlanden gebucht werden. Weitere Informationen: http://www.lta-reiseschutz.de Firmenkontakt

