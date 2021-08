Startseite Kostenersparnis durch optimale USV-Dimensionierung Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2021-08-11 15:41. Schneider Electric unterstützt Unternehmen bei der Auswahl des passenden USV-Systems mittels Online-Tool Die Modernisierung von unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) bringt einem Unternehmen enormen Mehrwert. Wenn die vorhandene Anlage durch ein optimal ausgelegtes USV-System ersetzt wird, kann das nicht nur Kosten sparen, sondern neue Flächen in Server- und Technikräumen schaffen. Außerdem steigt die Zuverlässigkeit, denn nähern sich Leistungsbausteine und Kondensatoren dem Ende ihrer Lebensdauer, steigt dadurch unmittelbar das Risiko von teuren Ausfallzeiten. Neue Technologien in modernen USVs vereinfachen oftmals den RZ-Betrieb und bieten zudem wichtige Funktionsverbesserungen. Beispielsweise bietet eine USV-Anlage mit Unterstützung für Lithium-Ionen-Batterien - im Vergleich zu älteren USVs mit VRLA-Batterien - eine erheblich längere Lebenserwartung der Batterien von bis zu 10 Jahren, was insgesamt geringere Wartungs- und Ersatzteilkosten bedeutet. Ein wichtiger Aspekt im Zuge von Modernisierungen einer USV-Anlage ist die Auswahl des passenden Ersatzsystems. Dabei sind nicht nur die elektrischen Leistungskennzahlen relevant, sondern auch die technischen Abmessungen, damit die neue USV problemlos in die vorhandene IT-Infrastruktur integriert werden kann. Mit dem 3-Phasen Opex-Kalkulator stellt Schneider Electric seinen Kunden kostenlos ein leistungsfähiges Online-Rechentool zur Verfügung, welches berechnet, ob die veraltete USV besser weiterbetrieben oder gegen ein neues, optimal dimensionierts Gerät ersetzt werden sollte. Anhand von Dropdown-Menüs kann das Modell und die Kapazität der aktuellen USV sowie Wartungs- und Stromkosten eingegeben werden. Das Ergebnis ist eine Übersicht von potentiellen Einsparmöglichkeiten, die durch den Wechsel zu einer modernen USV-Anlage innerhalb der nächsten zehn Jahre erreicht werden können: https://www.se.com/ww/en/work/solutions/system/s1/data-center-and-networ... Mehr dazu finden Sie im Schneider Electric Solution Insights Blog unter: https://www.se.com/de/de/about-us/contests/local/outlook/solutions/datac... Über den Solution Insights Blog von Schneider Electric Im Solution Insights Blog finden Sie aktuelle Trends und Lösungen aus den Bereichen Digitalisierung und Transformation sowie Informationen zu innovativen Produkten und Initiativen von Schneider Electric. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

