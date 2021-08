Startseite Relaunch: Interlutions macht Saunashop von KLAFS zum Einkaufserlebnis Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2021-08-11 13:44. Upselling-Sortiment bekommt von digitaler Leadagentur ein neues Shopware 6-Zuhause Köln/Berlin/Hamburg/Frankfurt, 11.08.2021 - Heißer Auftritt: Seit seiner Gründung im Jahr 1928 hat sich KLAFS zum weltweiten Branchenführer im Bereich Sauna, Wellness und Spa entwickelt. Extra-Ausstattungen, Zubehör und Accessoires als Erweiterung der hochwertigen Produktpalette finden Kunden im Onlineshop des Unternehmens. Um ihnen hier ein modernes Einkaufserlebnis bieten zu können, das den später angestrebten Wohlfühlfaktor vorwegnimmt, holte KLAFS Interlutions an Bord. "Mit rund 350 Produkten stellen wir in unserem Saunashop ein vielfältiges und hochwertiges Sortiment bereit. Für den Relaunch war es uns daher wichtig, dass sich unsere Kunden intuitiv zurechtfinden, sowie ein emotionales und informatives Shoppingerlebnis erhalten. Nicht zuletzt haben wir uns gemeinsam mit Interlutions auch für eine neue technische Basis entschieden, so dass wir weiterhin bestens für die Zukunft aufgestellt sind", so Florian Löffelad, Online-Marketingmanager bei KLAFS. Zum Start des Projekts legten Agentur und Kunde in mehreren Workshops gemeinsam Ideen und Ziele des Projekts fest. Darauf aufbauend entwickelte Interlutions einen Designprotoypen, der die bestehende KLAFS Katalogwelt in ein Usability-zentriertes Webdesign übersetzt. Aufgrund der Corona-Beschränkungen zählte dieses Projekt zu den ersten, das die digitale Leadagentur von Anfang bis Ende ausschließlich digital durchführte. Im Rahmen der technischen Realisierung migrierte Interlutions den Shop von der ursprünglichen Magento-Software auf die Shop-Software Shopware. Diese ermöglicht es dank der Erlebniswelten, Produktseiten ansprechend zu gestalten und Inhalte zudem ganz einfach im Backend zu pflegen. In der Endphase des Projekts unterstützte Interlutions den Kunden beim Aufbau der Inhalte und führte Content-Management-Schulungen für das neue System durch. Diese beinhalteten die Anwendung von Shopware 6 aus Redakteurssicht sowie für Shopmanager, die Artikeldaten, Kundenservice-Prozesse und das Bestellmanagement verantworten. Der Shop wurde bereits in Deutschland gelauncht, der Start in Österreich und der Schweiz ist in Vorbereitung. "So hochwertig wie die Saunen ist auch das dazugehörige Wellness-Zubehör von KLAFS. Diese Wohlfühl-Qualität macht der neue Saunashop nun rundum erlebbar. Das gute Ergebnis ist die Folge einer besonders engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unserem Kunden. Wir freuen uns bereits auf die Fortsetzung ", so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH. Über Interlutions

Die Interlutions GmbH (www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt . Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch E-Mail-Marketing und Apps. Firmenkontakt

