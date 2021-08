Startseite Marktanalyse für Restaurant-Point-of-Sale (POS)-Systeme | Aktuelle Marktentwicklungen | Branchenprognose, 2027 Pressetext verfasst von akashy am Mi, 2021-08-11 11:44. Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Restaurant Point-Of-Sale (POS) System Market – Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2027“ veröffentlicht, der auch einige der wichtigsten Marktanalyseparameter wie Branchenwachstumstreiber, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiko enthält , Marktattraktivität, Jahreswachstumsvergleiche (YOY), Marktanteilsvergleiche, BPS-Analyse, SWOT-Analyse und das Fünf-Kräfte-Modell von Porter. Die Statistik stellt die wachsende Gastronomie dar, die voraussichtlich die Nachfrage nach Automatisierung der Betriebsabläufe von Restaurants erhöhen wird, um den Umsatz weiter zu steigern. Die steigenden Umsätze der Branche können auf die zunehmende Kundenfrequenz, dynamische Veränderungen und Erweiterungen der Produktpalette von Restaurants, zunehmende Kundenbindungsprogramme und andere Back-End-Prozesse wie die zunehmende Anzahl von Anbietern und andere zurückgeführt werden. All diese Faktoren ohne die Implementierung von Software und Systemen in Einklang zu bringen, ist für Restaurantbesitzer eine schwierige Aufgabe. Es wird erwartet, dass die von Restaurants bei der Verwaltung betrieblicher Prozesse beobachteten Schwierigkeiten die Nachfrage nach Restaurant-Kassensystemen unter Restaurants erhöhen, was diesen Akteuren auch helfen wird, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Darüber hinaus wird erwartet, dass steigende Lebensmittelausgaben in Restaurants den Druck auf die Eigentümer erhöhen, ihre Verkaufsunterlagen zu verwalten, und auch ihre Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen, erhöhen, was ebenfalls das Wachstum des Marktes ankurbeln soll. Der Markt für Restaurant-Kassensysteme wird im Prognosezeitraum, d. h. 2019-2027, voraussichtlich eine CAGR von etwa 11,14 % verzeichnen. Der Markt ist nach Produkttypen in stationäre POS-Terminals und mobile POS-Terminals unterteilt. Unter diesen Segmenten wird erwartet, dass das Segment der mobilen POS-Terminals aufgrund der steigenden Nachfrage nach drahtloser Technologie und der zunehmenden Akzeptanz mobiler Geräte wie Handys und Tablets den größten Marktanteil halten wird. mPOS-Lösungen arbeiten mit Hilfe einer Software oder einer zusätzlichen Hardware als Anhang zum mobilen Gerät und sind auch in der Lage, die Mobilität zu erhöhen, indem sie das System von entfernten Orten aus nutzen können. Fordern Sie ein Muster dieses strategischen Berichts an @ https://www.researchnester.com/sample-request-2052 Geografisch ist der Markt für Restaurant-Kassensysteme in fünf Hauptregionen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt, von denen Asien-Pazifik aufgrund der Nationen voraussichtlich den größten Marktanteil halten wird China und Indien unter anderem, wo die Lebensmittelindustrie aufgrund günstiger demografischer Bedingungen und gestiegener verfügbarer Einkommen schnell wächst. Darüber hinaus werden die Nachfrage nach Display-Kiosk- und Tablet-Systemen aufgrund des sich schnell ändernden Produktangebots in den Speisekarten der Restaurants und der Bedarf an erhöhter betrieblicher Effizienz und Verbesserung des Kundenerlebnisses alle diese Faktoren schätzungsweise das Wachstum des Marktes in der Region antreiben . Darüber hinaus wird erwartet, dass Nordamerika aufgrund der aufstrebenden Restaurantbranche in der Region sowie der Präsenz zahlreicher Anbieter, die POS-Systeme für Restaurants liefern, signifikante Marktanteile gewinnen wird. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die hohen Bereitstellungskosten im Zusammenhang mit Restaurant-POS-Systemen und die Besorgnis über die Nichtverfügbarkeit von Fachkräften für den Betrieb des Systems im Prognosezeitraum ein Hindernis für das Wachstum des Restaurant-POS-System-Marktes darstellen. Dieser Bericht untersucht auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der Hauptakteure des Marktes für Restaurant-POS-Systeme, einschließlich der Profilerstellung von Diebold Nixdorf, Incorporated (NYSE: DBD), Ingenico Group (EPA: ING), Micros Retail Systems, Inc., NEC Corporation (TYO: 6701), NCR Corporation (NYSE: NCR), PAR Technology Corp. (NYSE: PAR), Panasonic Corporation (TYO: 6752), SAMSUNG (KRX: 005930), Toast, Inc. und Touch Bistro, Inc. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

