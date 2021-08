Startseite Bochum, Herne: Preisgünstige Zahnimplantat-Lösungen sind gefragt Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2021-08-11 10:38. 100 Prozent Made in Germany: Kostengünstiger Zahnersatz aus deutschem Dentallabor MAXIDENT. Patienten können ihren Eigenanteil durch günstige Laborkosten erheblich senken und sparen. Kommt es zu Zahnverlust, sei es durch Unfall, altersbedingt, weil ein oder mehrere Zähne nicht mehr zu erhalten sind bzw. gezogen werden müssen, ist dies erst einmal für die Betroffenen eine unangenehme Angelegenheit. Doch die Zahntechnik bietet heute gute Möglichkeiten, zerstörte oder verloren gegangene Zahnsubstanz zu korrigieren bzw. wiederherzustellen.

Zahn-Implantate gelten als besonders ästhetische, funktionell hochwertige und vor allem als die natürlichste Möglichkeit, fehlende Zähne zu ersetzen. Sie sind im Knochen fest verankert und äußerst stabil. Die Versorgung mit Implantaten erfordert allerdings häufig hohe Zuzahlungen beim Eigenanteil. Zahlreiche Patienten mit Bedarf können sich deshalb Implantate nicht leisten, das betrifft aber häufig auch Zahnkronen oder Brücken. 100 Prozent Made in Germany: Sparen mit günstigen Laborkosten

Es gibt heute preiswerte Möglichkeiten und günstige Alternativen. Das Dentallabor MAXIDENT fertigt preisgünstigen Zahnersatz zu 100 Prozent am Standort in Remscheid. Die Patienten sparen und erhalten eine preiswerte hochwertige Versorgung Made in Germany: Ob Zahnkrone, Zahnbrücke oder Zahnimplantat-Lösung, der preiswerte Zahnersatz ist deutschlandweit bei Zahnarztpraxen und Patienten gefragt. Laborpreis-Beispiel: Zirkon-Krone (Hochleistungskeramik) inkl. Vollverblendung für 99,00 EUR! Das mit fünf Jahren Garantie! Immer mehr Patienten wünschen bzw. bevorzugen eine Versorgung mit Implantaten und festsitzendem Zahnersatz. Es ist grundsätzlich möglich, jeden verloren gegangenen Zahn durch ein Implantat zu ersetzen, für viele die einzige Möglichkeit, die optimale Gebiss-Situation wieder herzustellen. Bei einem Einzelzahnverlust zum Beispiel ist der große Vorteil von Implantaten, dass nur der Zahn ersetzt werden muss, der verloren gegangen ist. Anders als etwa bei Brücken, bleiben benachbarte Zähne unbeschadet und in ihrer Substanz erhalten, sie müssen nicht beschliffen werden. Sparen durch einen Zahnkosten Preisvergleich

Die Laborkosten machen häufig einen großen Anteil aus bei der Zahnersatzversorgung, hier lassen sich oft hohe Einsparungen erzielen. MAXIDENT rät allen Patienten mit Bedarf, einen Kostenvoranschlag zu erbitten bzw. ein Vergleichsangebot kalkulieren zu lassen. Wenn man bereits einen Heil- und Kostenplan hat, sollte man eine zweite Meinung einholen. Dazu raten auch die Krankenkassen. Gesetzlich-, Privat- und Zusatzversicherte können ihren Eigenanteil durch günstige Laborkosten erheblich senken und sparen. Hier können sich Patienten ein Angebot bzw. Vergleichsangebot mit dem preiswerten deutschen Zahnersatz von MAXIDENT kalkulieren lassen:

